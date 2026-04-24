مدرب ماتشيدا زيلفيا يؤكد جاهزية فريقه لنهائي دوري أبطال آسيا أمام الأهلي

أكد غو ورودا ، مدرب فريق ماتشيدا زيلفيا الياباني لكرة القدم، أن فريقه على أتم الاستعداد لمواجهة الأهلي السعودي في نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، المقرر إقامتها في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وأوضح ورودا في المؤتمر الصحفي الذي عقد قبيل المباراة النهائية، أن اللاعبين يدركون تمام الإدراك قوة المنافس الأهلي وخبرته الكبيرة في البطولات القارية، إلا أنهم عازمون على تقديم أداء يعكس هويتهم الكروية المتميزة وأسلوب لعبهم الخاص. وأضاف المدرب الياباني أن فريقه لن يسمح لأي عوامل خارجية، بما في ذلك الحضور الجماهيري المتوقع أن يكون حافلاً ومشجعاً للأهلي، بالتأثير على تركيزهم أو إضعاف عزيمتهم، بل سيستغلون هذا الحماس الإيجابي كدافع إضافي لتقديم أفضل ما لديهم في الملعب.

وأعرب ورودا عن فخره واعتزازه بالوصول إلى هذا الدور المتقدم من البطولة، مشيداً بالجهود الجبارة التي بذلها اللاعبون طوال مشوارهم في دوري الأبطال. وأكد أن الفريق يمتلك الثقة الكافية في قدراته الفنية والبدنية للتنافس بقوة أمام الأهلي، وتحقيق نتيجة إيجابية. وأشار إلى أن اللاعبين قد اكتسبوا خبرة قيمة خلال المباريات السابقة، وأنهم تعلموا كيفية التعامل مع الضغوط والتحديات المختلفة.

وأوضح أنهم أجروا استعدادات مكثفة للمباراة النهائية، على الرغم من قصر فترة الراحة التي حصلوا عليها بعد المباراة قبل النهائية، وأنهم يعملون بجد للتغلب على أي إرهاق أو إصابات قد تؤثر على أدائهم. وأكد ورودا أن الفريق سيخوض المباراة بكل قوة وإصرار، وسيبذل قصارى جهده لتحقيق الفوز وإسعاد جماهيرهم. وأضاف أن اللاعبين يشعرون بحماس كبير للعب في هذا الملعب المميز، وأنهم يتطلعون إلى الاستفادة من هذا الزخم الإيجابي في المباراة النهائية.

كما تحدث ورودا عن الأجواء الجماهيرية المتوقعة في المباراة، مؤكداً أنها ستكون عاملاً إيجابياً للفريق، وأن اللاعبين مستعدون للتعامل معها بشكل احترافي. وأشار إلى أنهم لم يواجهوا من قبل أجواء مماثلة في مبارياتهم السابقة، لكنهم تعلموا كيفية التركيز على أدائهم وعدم التأثر بالضوضاء أو التشجيع الحماسي للجمهور المنافس. وأوضح أن الفريق يمتلك مجموعة من اللاعبين الموهوبين والقادرين على تقديم أداء متميز في أي ظرف من الظروف. وأكد أنهم سيقدمون مباراة تليق بمستوى البطولة، وسيحاولون إظهار أفضل ما لديهم.

وفيما يتعلق بالإصابات، أوضح ورودا أن وضع الفريق جيد بشكل عام، وأنهم لا يريدون استخدام أي إصابات كعذر للتقصير في الأداء. وأكد أنهم سيخوضون المباراة بقوة وإصرار، وسيبذلون قصارى جهدهم لتحقيق الفوز. وأنهى حديثه بتوجيه رسالة إلى جماهير الفريق، داعياً إياهم إلى دعمهم وتشجيعهم، ومؤكداً أنهم سيبذلون قصارى جهدهم لإسعادهم وتحقيق الفوز





