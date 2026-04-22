مدحت شلبي يفجر مفاجآت عن الأهلي: انتقادات لعبد الحفيظ وتفاصيل إصابة بلعمري

إثارة واسعة في الإعلام المصري بعد تصريحات مدحت شلبي حول كواليس النادي الأهلي، بما في ذلك انتقادات لسيد عبد الحفيظ وتفاصيل إصابة يوسف بلعمري.

أثار الإعلامي مدحت شلبي عاصفة من الجدل والانتقادات الواسعة في الأوساط الرياضية المصرية بعد تصريحات نارية كشف فيها عن تفاصيل وخفايا من داخل النادي الأهلي، وذلك خلال برنامجه التلفزيوني الشهير الذي بث مساء الأربعاء.

لم تقتصر تصريحات شلبي على مجرد الإشارة إلى بعض الأمور العادية، بل تعدت ذلك إلى الخوض في تفاصيل دقيقة تتعلق بكواليس إدارة النادي، وتأثيرها على أداء الفريق، بالإضافة إلى انتقادات لاذعة موجهة لبعض المسؤولين. وتناول الإعلامي بشكل مفصل أحداث مباراة الأهلي الحاسمة أمام سيراميكا كليوباترا التي جرت في السابع من أبريل الجاري، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز. المباراة شهدت جدلاً تحكيمياً كبيراً ومثيراً للجدل، خاصةً بعد عدم احتساب ركلة جزاء واضحة لصالح النادي الأهلي في الدقائق الأخيرة من المباراة.

هذا القرار التحكيمي أثار غضب جماهير الأهلي، واعتبروه سبباً رئيسياً في خسارة الفريق لنقطتين ثمينتين في سباق المنافسة الشرسة على لقب الدوري. وأكد شلبي أن هذا التحكيم أثر بشكل سلبي على معنويات اللاعبين، وأدى إلى إضاعة فرصة ذهبية لتعزيز صدارة الفريق في جدول الترتيب. وفي سياق انتقاداته، وجه مدحت شلبي انتقادات مباشرة وشديدة اللهجة إلى سيد عبد الحفيظ، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي والمشرف على فريق الكرة.

وأشار شلبي إلى تصرف غير معتاد من عبد الحفيظ بعد نهاية المباراة، حيث قام بالنزول من المقصورة الخاصة بالمسؤولين إلى أرض الملعب مباشرة، وهو ما اعتبره شلبي تصرفاً غير لائق وغير مسبوق في المشهد الرياضي المصري. وتساءل شلبي عن دوافع هذا التصرف، وما إذا كان يهدف إلى الضغط على الحكام أو التأثير على قراراتهم.

وأضاف أن عبد الحفيظ لم يكتفِ بذلك، بل توجه بعد ذلك إلى مقر الاتحاد المصري لكرة القدم لمتابعة ملف تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، في محاولة لمراجعة قرارات الحكم في المباراة، والبحث عن أي أخطاء قد تكون وقعت. وأشار شلبي إلى أن هذا التصرف يعكس حالة من القلق والتوتر داخل النادي الأهلي، ويؤكد أن هناك محاولات حثيثة للتأثير على التحكيم. كما علق شلبي على قرار إيقاف حارس مرمى الأهلي، محمد الشناوي، لمدة أربع مباريات، بدعوى الاعتداء على الحكم.

واعتبر شلبي أن هذا القرار مبالغ فيه جداً، وأن الواقعة لم تكن كما تم تصويرها. وأوضح أن ما حدث كان مجرد احتكاك غير مقصود أثناء تدخل أكثر من طرف في أرضية الملعب، وأن الشناوي لم يكن يقصد الاعتداء على الحكم بأي شكل من الأشكال. وأكد أن العقوبة يجب أن تكون أقل حدة، ولا تتجاوز إيقاف مباراة واحدة على الأكثر، خاصةً مع الأخذ في الاعتبار تاريخ الشناوي وانضباطه.

بالإضافة إلى ذلك، كشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة الدكتور أحمد جاب الله، عن تفاصيل إصابة اللاعب يوسف بلعمري، الظهير الأيسر للفريق. وأوضح الجهاز الطبي أن بلعمري خضع لفحوصات طبية وأشعة دقيقة خلال الساعات الماضية، لتحديد مدى خطورة الإصابة. وأشار التقرير الطبي إلى أن بلعمري يعاني من إصابة في العضلة الخلفية، وأنها تحتاج إلى فترة من الراحة والعلاج قبل العودة إلى التدريبات والمباريات.

ولم يحدد الجهاز الطبي المدة الدقيقة لغياب بلعمري، لكنه أكد أنه سيخضع لبرنامج تأهيلي مكثف تحت إشرافه، بهدف عودته إلى المستطيل الأخضر في أقرب وقت ممكن. وتعتبر إصابة بلعمري ضربة قوية للفريق الأهلي، خاصةً في ظل حاجة الفريق الماسة لجميع لاعبيه في المرحلة الحاسمة من الدوري. ومن المتوقع أن يعتمد المدير الفني للفريق على بديل آخر في مركز الظهير الأيسر خلال المباريات القادمة.

وتأتي هذه التصريحات والإصابات في توقيت حساس، حيث يستعد النادي الأهلي لمواجهة تحديات كبيرة في الفترة القادمة، سواء في الدوري المصري أو في البطولات الأخرى. ويتطلب الأمر من جميع اللاعبين والجهاز الفني والإداري بذل قصارى جهدهم لتحقيق الفوز والاحتفاظ باللقب





