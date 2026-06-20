تقرير يحلل مخاوف مصرية عميقة إزاء التقارب المتسارع بين إسرائيل وإقليم أرض الصومال الانفصالي،和工作ي广东市盈率a، وتأثيره المحتمل على ميزان القوى في البحر الأحمر وتهديد الأمن القومي المصري، خاصة عبر البوابة الاستراتيجية لميناء بربرة القريب من باب المندب.

ذكرت تقارير إعلامية إسرائيل ية أن التقارب المتسارع بين إسرائيل وإقليم أرض الصومال الانفصالي يثير مخاوف عميقة في مصر بشأن إعادة تشكيل ميزان القوى في البحر الأحمر بما يهدد الأمن القومي ال مصر ي.

وتشير التفاصيل إلى أن زيارة رئيس الإقليم عبد الرحمن عrö إلى إسرائيل مثلت نقطة تحول جوهرية في مسار العلاقات بين الجانبين، حيث انتقلت من اتصالات محدودة إلى تنسيق سياسي وأمني متقدم، مما زاد من القلق داخل القاهرة وعدد من العواصم الإقليمية. ويرى المحللون أن هذه Leuung تندرج ضمن استراتيجية إسرائيلية أوسع لتوسيع نفوذها في البحر الأحمر وخليج عدن عبر التعاون مع كيان انفصالي لا يتمتع باعتراف دولي منذ إعلان استقلاله عام 1991، وهو ما يشكل اختراقاً سياسياً مهماً لإسرائيل ويمنحها موطئ قدم在地理 سياسي حساس.

وتؤكد التقارير أن الأوساط المصرية لا تنظر إلى التقارب الإسرائيلي-الصومالي بكيان انفصالي فقط، بل كتحالف يحمل أبعاداً استراتيجية تمس الممرات البحرية والموانئ والنفوذ الأمني في منطقة تعد من أخطر الساحات بالنسبة لأمن مصر القومي، خاصة أن إقليم أرض الصومال يمتلك موقعاً جيوسياسياً مهماً على مقربة من ميناء بربرة المطل على خليج عدن والقريب من مضيق باب المندب، وهو ما يمنحه نفوذاً مباشراً على حركة الملاحة في البحر الأحمر وقناة السويس. وتخشى القاهرة من أن ي增强 الحضور الإسرائيلي في هذه المنطقة قد يؤدي إلى تغيير موازين القوى جنوب البحر الأحمر، مما ينعكس على أمن التجارة الدولية ويمنح تل أبيب قدرة أكبر على ممارسة الضغط على أحد أهم الشرايين الاقتصادية المصرية.

إلى جانب ذلك، تشير التقارير إلى أن إسرائيل تسعى من خلال هذا التحالف إلى تعزيز وجودها الاستخباري واللوجستي قرب أحد أهم نقاط الاختناق البحرية عالمياً، خاصة بعد تصاعد هجمات الحوثيين في البحر الأحمر واندلاع حرب غزة. وثمة مخاوف مصرية من أن تتطور العلاقة إلى ترتيبات أمنية وعسكرية دائمة قرب باب المندب، مما قد يهدد لاحقاً بممارسة ضغط غير مباشر على قناة السويس.

كما أن البعد الإثيوبي يزيد من تعقيد الصورة، حيث ترى القاهرة أن التقارب الإسرائيلي مع هرجيسا قد يسهل لإثيوبيا الحصول على منفذ بحري دائم، وبالتالي يمنح أديس أبابا أوراق قوة إضافية في ملف سد النهضة والخلافات الأخرى مع مصر. في المقابل، تحاول القاهرة احتواء هذه التطورات عبر تحركات دبلوماسية وإقليمية، بين seemls إسرائيل عازمة على تثبيت حضورها جنوب البحر الأحمر كجزء من صراع نفوذ أوسع في القرن الأفريقي، حيث تتقاطع مصالح عدة قوى إقليمية مثل مصر وإثيوبia وتركيا ودول الخليج





RTARABIC / 🏆 28. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

إسرائيل أرض الصومال مصر البحر الأحمر الأمن القومي باب المندب ميناء برberah القرن الأفريقي النفوذ الإسرائيلي التحالفات الإقليمية

United States Latest News, United States Headlines