مخاوف من استهداف إسرائيلي وشيك للعراق: تقييم أمني عراقي يحذر من تهديدات

كشفت مصادر برلمانية عراقية عن تقييم أمني عراقي رفع للحكومة يحذر من تهديدات إسرائيلية وشيكة. التقرير الذي تم تقديمه خلال مباحثات عراقية أمريكية، أشار إلى أن العراق قد يكون هدفاً محتملاً لإسرائيل بسبب اعتباره عمقاً استراتيجياً لحزب الله. التقرير، الذي وصف بأنه سري، استدعى تحركات حكومية لتعزيز الدفاعات والاستعداد للرد على أي هجوم محتمل. كما يثير التصعيد الأمريكي ضد فصائل عراقية مسلحة مخاوف من تصاعد التوتر في المنطقة.

نقلت صحيفة النهار اللبنانية عن مصادر برلمانية عراقية أن مباحثات عراقية – أمريكية عقدت في بغداد الشهر الماضي. خلال هذه ال مباحثات ، قدمت حكومة محمد شياع السوداني إلى الجانب الأمريكي تقييماً أمن ياً يتضمن مؤشرات على وجود مخاطر إسرائيل ية وشيكة على العراق . رفض المتحدث باسم الحكومة العراق ية، باسم العوادي، الخوض في تفاصيل هذا التقييم، واكتفى بالتأكيد على أنه ملف سري يخص القائد العام للقوات المسلحة، ولا يسمح بتداول المعلومات الواردة فيه.

في السياق ذاته، أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية علي البنداوي أن التقرير الأمني الأخير تضمن تحذيرات صريحة من استهداف العراق، مما استدعى تحركاً عاجلاً من الحكومة على مستويين: تعزيز القدرات الاستخبارية والدفاعية، والاستعداد لرد عسكري مباشر على أي اعتداء محتمل، بالتوازي مع حراك سياسي ودبلوماسي. التقرير الذي قدمته أجهزة الاستخبارات والأمن الوطني العراقية إلى القائد العام للقوات المسلحة، تضمن تقييماً أمنياً عاجلاً يرجح أن تكون الجبهة العراقية الهدف المقبل لإسرائيل في أي تصعيد محتمل في المنطقة. يشير التقرير إلى أن تل أبيب تنظر إلى العراق بوصفه عمقاً استراتيجياً لحزب الله اللبناني، مما يعزز دوافعها لاعتباره ساحة بديلة أو مكملة للمواجهة مع إيران. أوضح خبراء أمنيون أن وجود قيادات من الحوثيين في مناطق جنوبي ووسط العراق يعزز احتمال أن ترى إسرائيل في العراق ساحة استهداف مشروعة، باعتبار الحوثيين جزءاً محورياً من وحدة الساحات، وهو ما تعتبره تل أبيب تهديداً وجودياً. وأشار الخبراء إلى أن إسرائيل، التي لم تتردد في استهداف شخصيات قيادية في طهران والدوحة، تسعى إلى توسيع دائرة المواجهة لإفشال أي اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار في غزة. بالنسبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يشكل العراق إحدى الجبهات السبع التي يعتبرها عدواً في حربه الراهنة. في سياق متصل، كانت واشنطن قد صنفت عدداً من الفصائل العراقية المسلحة على لوائح الإرهاب، وهو ما اعتبرته أوساط محلية بمثابة منح ضوء أخضر لإسرائيل لتوسيع نطاق عملياتها ضد حلفاء إيران في المنطقة، بما في ذلك الداخل العراقي، مما يزيد من مخاطر تعرض البلاد لاستهدافات جديدة، ويضاعف التحديات أمام الحكومة في مساعيها لإبعاد العراق عن دائرة التصعيد. يذهب الخبراء إلى أن إدراج أربع فصائل عراقية جديدة على لائحة الإرهاب الأمريكية لم يكن حدثاً معزولًا عن مسار التطورات الأخيرة، بل جاء في توقيت بالغ الحساسية، بعد أيام قليلة من تحرير الباحثة الروسية – الأمريكية إليزابيث تسوركوف من قبضة كتائب حزب الله في العراق. يشير الخبراء إلى أن التقديرات الأولية كانت تتجه نحو وجود صفقة غير معلنة أفضت إلى إطلاق سراحها، غير أن المعطيات التي تكشفت لاحقًا بينت أن الفصائل لم تتعامل معها كرهينة في سياق تفاوضي، بل أخضعتها لأساليب قاسية من الاحتجاز. دفع هذا الأمر الدوائر الأمريكية إلى قراءة الخطوة باعتبارها إهانة تستوجب الرد، وعليه فإن التتابع في الأحداث يوحي بأن التصنيف لم يكن مجرد عقوبة قانونية، بل قد يكون تمهيدًا لمرحلة انتقامية مفتوحة. يرى المراقبون أن العراق، العالق بين ضغوط واشنطن وتل أبيب من جهة، وارتباطه بمحور المقاومة من جهة أخرى، يجد نفسه أمام معادلة معقدة: إما تحييد الساحة العراقية عبر صفقات غير معلنة، أو الانزلاق إلى قلب مواجهة إقليمية مفتوحة قد تعيد تكرار سيناريو الضربات الإسرائيلية على مقرات الحشد الشعبي في السنوات الماضية، لكن هذه المرة في سياق أكثر خطورة وتداخلاً. تتصاعد المخاوف مع ارتفاع عدد ضحايا المجاعة وسوء التغذية، حيث وصل عدد الشهداء إلى 442 بينهم 147 طفلاً





