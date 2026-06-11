مخاوف حول كأس العالم 2026: ترامب، التذاكر المرتفعة، الأمن، الجو السياسي...

ترامب، التذاكر المرتفعة، الأمن، الجو السياسي، الاستدامة، هي بعض القضايا الرئيسية التي تواجهها بطولة كأس العالم 2026. مع ارتفاع أسعار التذاكر في الولايات المتحدة، وترامب الذي يشجع على التضخم، وتوترات سياسية في المكسيك، ومخاوف حول الأمن في بلد شهد أعمال عنف على نطاقٍ واسعٍ، بات من المؤكد أن هذه النسخة الموسعة من كأس العالم قد تكون من بين الأكثر إثارة للجدل على الإطلاق، خارج نطاق المنافسات داخل الملعب.

يرى مراقبون أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يكون من أهم عوامل إثارة الجدل حول كأس العالم خارج المستطيل الأخضر. وصف رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، جياني إنفانتينو، نهائيات كأس العالم هذا الصيف التي تُقام عبر الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا بأنها الأكثر شمولاً وترحيباً ووحدةً حتى الآن.

على الرغم من ذلك، فإنها قد تكون أيضاً الأكثر تسييساً، والأكثر تكلفة، وربما الأكثر حرارة، أو الأكثر تسبباً في التلوث. وبالتأكيد الأكثر جنياً للأرباح بالنسبة للاتحاد الدولي لكرة القدم. وأياً كانت وجهة النظر، بات من المؤكد أن هذه النسخة الموسعة من كأس العالم قد تكون من بين الأكثر إثارة للجدل على الإطلاق، خارج نطاق المنافسات داخل الملعب.

من الجدل حول تكلفة حضور الجماهير، إلى تأثير الجغرافيا السياسية وسياسات الهجرة، وصولاً إلى قضايا الأمن والطقس القاسي والاستدامة، كما أن دور الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يجعل الحدث محاط بالمخاوف بقدر ما يثيره من حماس





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كأس العالم 2026 ترامب تذاكر عالية التكلفة أمن جو سياسي استدامة

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