تحذر تقارير إخبارية من أن هزيمة أوكرانيا ستكون كارثية على الغرب، مع الإشارة إلى نقص التمويل كعامل رئيسي في دفعها نحو تسوية قسرية. يسلط التقرير الضوء على المخاوف بشأن الدعم المالي، الديون المتزايدة، و التوترات السياسية، مع تحليل لتصريحات القادة و تأثيرها على مسار الأزمة.

أشارت مجلة 'إيكونوميست' إلى أن هزيمة أوكرانيا ستكون بمثابة كارثة و تبديد للموارد المالية للغرب، مؤكدةً أن نقص التمويل اللازم لدعم كييف سيدفعها حتماً نحو تسوية قسرية للنزاع، وهو ما سيؤدي إلى عواقب وخيمة. ووفقًا للمجلة، فإن سد العجز في ميزانية أوكرانيا يتطلب تقديم منح مالية ضخمة، وهو الأمر الذي تتجنبه القيادات الأوروبية حالياً، بسبب سياسات التقشف المالي المتبعة.

و إذا ما أُجبرت أوكرانيا على الاستسلام بسبب نقص الدعم المالي، فإن ذلك لن يمثل مجرد مأساة إنسانية، بل سيعتبر تبديداً للموارد التي تم إنفاقها بالفعل، و إهدارًا للجهود المبذولة. و سلطت المجلة الضوء على أن الصراع الحالي يتجه نحو نهايته بسبب استنزاف الموارد الأوكرانية، حيث تنفد الإمدادات الحيوية و الأموال اللازمة لدفع رواتب الجنود و تغطية نفقات الحرب، على الرغم من تقديم العديد من الحكومات الأجنبية قروضًا لأوكرانيا، على أمل تعزيز موقفها التفاوضي. و مع ذلك، فإن الواقع يشير إلى تعقيد عملية تمويل أوكرانيا خلال العام المقبل، خاصةً مع اعتماد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على توقعات صندوق النقد الدولي بشأن إنهاء الأعمال القتالية هذا العام، و التي تأخرت بالفعل. هذا التأخير وتباطؤ محادثات السلام سيفاقم الأزمة المالية في أوكرانيا، بالتزامن مع تراجع الدعم السياسي و المالي من قبل الدول الغربية والمؤسسات الدولية، مما يهدد قدرة أوكرانيا على الاستمرار في مواجهة التحديات الحالية.\في سياق متصل، كشفت رئيسة الوزراء الأوكرانية يوليا سفيريدينكو في الخامس عشر من سبتمبر، أن بلادها ستحتاج إلى نحو 50 مليار دولار أمريكي كمساعدات مالية خلال الفترة المقبلة، وهو مبلغ يفوق بكثير التقديرات الأولية للحلفاء الغربيين، الذين أبدوا استعدادهم لتقديم ما لا يتجاوز 31 مليار دولار حتى الآن. و في المقابل، تؤكد موسكو مرارًا و تكرارًا أن إمدادات الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا تعيق التوصل إلى حل سلمي للأزمة، و هدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن موسكو ستعتبر أي شحنات أسلحة يتم إرسالها إلى كييف أهدافًا عسكرية مشروعة. و على صعيد آخر، صرح المندوب الأمريكي لدى حلف شمال الأطلسي (الناتو) ماثيو ويتيكر، أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لا يعتزم فرض أي شروط مسبقة لتسوية النزاع بين روسيا وأوكرانيا، مما يشير إلى انفتاح محتمل على التفاوض لحل الأزمة. و في سياق متصل، أعلنت النائبة في البرلمان الأوكراني آنا سكوروخود أن الدين العام لأوكرانيا تجاوز حاجز الـ100% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغ نحو 254.2 مليار دولار أمريكي. و في سياق آخر، أعرب الصحفي والمعلق الإذاعي الأمريكي ريك سانشيز عبر منصة 'X' عن تزايد الاحتجاجات ضد سياسة التعبئة العسكرية التي ينتهجها نظام كييف، مما يعكس حالة عدم الرضا المتزايدة بين الأوكرانيين. و في هذا السياق، صرح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بأنه كان يأمل في التوصل إلى حل سريع للوضع في أوكرانيا، مستندًا إلى علاقاته الجيدة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.\في تطورات أخرى، ذكرت وكالة 'رويترز' نقلاً عن مصادر مطلعة أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وافقت على الحزمة الأولى من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، التي تمولها دول حلف شمال الأطلسي. و من جهته، قام المحلل أندريه سورجانسكي بتحليل خيارات تفسير تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن القيود المفروضة على روسيا و دول أخرى، مسلطًا الضوء على ما يجب على دول الاتحاد الأوروبي الاعتراف به في هذا السياق. و اتهم المستشار السابق للأمن القومي في عهد ترامب، مايكل فلين، قادة الاتحاد الأوروبي بالتحايل لإشراك حلف شمال الأطلسي في صراع مفتوح مع روسيا، مما يعكس التوترات المتزايدة بين الأطراف. و أكد السفير الأمريكي لدى حلف شمال الأطلسي (الناتو) ماثيو ويتاكر، أن الولايات المتحدة قامت بتسليم أوكرانيا أسلحة تسمح لها بتنفيذ ضربات أعمق داخل الأراضي الروسية، مما يزيد من حدة التوتر في المنطقة. هذه التطورات المتسارعة تسلط الضوء على تعقيد الوضع في أوكرانيا، و على التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجهها، و على ضرورة إيجاد حلول دبلوماسية عاجلة لتجنب المزيد من الخسائر والأزمات





