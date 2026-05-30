مخاوف حول وجود المهاجرين غير النظاميين في تونس

يبرز شعور بالقلق في الشارع التونسي إزاء ارتفاع أعداد المهاجرين غير القانونيين، ويتحدث أستاذ الديمغرافيا حسان قصار عن وجود المهاجرين كقوة عمل مهمة جدا في المجتمع تحتاجها البلاد في مجالات البناء والزراعة والخدمات.

في وقت تؤكد فيه السلطات ال تونس ية تمكنها من الترحيل الطوعي ل 22 ألف مهاجر من دول إفريقيا جنوب الصحراء منذ سنة 2022، يبرز شعور بالقلق في الشارع ال تونس ي إزاء ارتفاع أعداد هؤلاء المهاجرين غير القانونيين.

يأتي هذا في ظل انتشار هؤلاء المهاجرين في المدن واستيلائهم على عدد من الممتلكات الخاصة بعد تمركزهم في مزارع الزيتون والضيعات في صفاقس وجرجيس وفي الحدائق العامة في مناطق مختلفة من البلاد. غير النظاميين في البلاد وسط ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة تنضاف إليها شكوك حول إمكانية تغير التركيبة الديمغرافية للمجتمع بسبب ارتفاع عدد الولادات في صفوف المهاجرين مقابل تراجع عدد الولادات في صفوف التونسيات.

يؤكد أستاذ الديمغرافيا حسان قصار أن وجود المهاجرين لا يشكل تهديدا للتركيبة الديمغرافية حتى إن تجاوزوا ال 100 ألف، بل إنهم قوة عمل مهمة جدا في المجتمع تحتاجها البلاد في مجالات البناء والزراعة والخدمات. يضيف أن المهاجرين يعدون 5 بالمائة من سكان المحافظة خلال ال 10 سنوات القادمة و18 بالمائة بحلول عام 2040، فضلا عن تكبد الدولة لقرابة 70 مليون دينار سنويا كلفة معيشة وإيواء لوفود المهاجرين غير النظاميين.

يرى النائب طارق المهدي أن أفواج المهاجرين العائدين طوعيا إلى بلدانهم لا تمثل إلا نسبة قليلة من الآلاف المنتشرين في البلاد، وأغلبهم يشتغلون في المقاهي والمطاعم في تحدي صارخ للقانون فيما يتورط الكثير منهم في الاعتداءات اليومية والهجمات المسلحة بالأسلحة البيضاء على منازل التونسيين. يدعو المهدي السلطات إلى التدخل الميداني العاجل لإخلاء المناطق التي يسيطر عليها المهاجرون غير النظاميين وتفكيك المخيمات وتحرير الأراضي الزراعية وإرجاعها إلى أصحابها، ثم اعتماد خيار أمني بترحيلهم بكل الوسائل والقطع مع الحلول الترقيعية واعتماد سياسة الصرامة القصوى.

يشار إلى أن النائب طارق المهدي واجه حملة واسعة من الاتهام بالعنصرية بعد تصريحاته المتكررة تحب قبة البرلمان المنددة بالوضع غير القانوني للمهاجرين القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء. يرى أستاذ الديمغرافيا حسان قصار أن التخوف من تنامي أعداد المهاجرين لا مبرر له، معتبرا أن وجودهم لا يشكل تهديدا للتركيبة الديمغرافية حتى إن تجاوزوا ال 100 ألف، بل إنهم قوة عمل مهمة جدا في المجتمع تحتاجها البلاد في مجالات البناء والزراعة والخدمات.

يضيف أن المهاجرين يعدون 5 بالمائة من سكان المحافظة خلال ال 10 سنوات القادمة و18 بالمائة بحلول عام 2040، فضلا عن تكبد الدولة لقرابة 70 مليون دينار سنويا كلفة معيشة وإيواء لوفود المهاجرين غير النظاميين. يرى المحلل السياسي صهيب المزريقي أن تونس أحسنت إدارة الملف إنسانيا وقانونيا وسياسيا، فعلى المستوى الإنساني إعتبرت أن المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء هم ضحايا نظام عالمي إستعماري بني على سرقة مقدرات الشعوب الإفريقية وإستغلال ثرواتها ما دفع بهم للهجرة ومغادرة بلدانهم.

يخلص المزريقي إلى أن ملف الهجرة لا يزال شائكا ومعقدا خاصة على المستوى الأمني والإجتماعي أمام إرتفاع عدد الجرائم التي يقف وراء المهاجرين غير النظاميين من سرقة وسلب لأملاك المواطنين وإقتحام لمحلات سكناهم وتورط في أحداث الشغب داخل شوارع تونس إلى جانب تعمد بعضهم إفتكاك أراضي فلاحية مع قطع أشجار مثمرة وزياتين من أجل إرساء مخيمات بالقوة في حوادث أدت أحيانا لقتل مواطنين تونسيين





