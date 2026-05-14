مخاطر الذكاء الاصطناعي في اجتماعات الشركات وتحديات السرية القانونية

تحليل مفصل حول مخاطر استخدام روبوتات تدوين الملاحظات بالذكاء الاصطناعي في الاجتماعات المؤسسية وتأثيرها على خصوصية المحادثات والسرية بين المحامي وموكله.

شهدت بيئة الأعمال المعاصرة تحولاً جذرياً مع تزايد الاعتماد على الأدوات الرقمية في إدارة الاجتماعات، إلا أن هذا التحول جلب معه تحديات قانونية وأمنية غير مسبوقة، خاصة مع ظهور ما يعرف بمدوني الملاحظات الذكيين الذين يعملون بتقنيات الذكاء الاصطناعي .

يشير الخبراء القانونيون، ومن بينهم جيفري جيفورد المتخصص في حوكمة الشركات، إلى أن هؤلاء الروبوتات الافتراضية أصبحوا ضيوفاً دائمين في الاجتماعات الحساسة، مما دفع بعض المحامين للقيام بدور حراس الأمن الرقميين الذين يسعون لطرد هذه الأدوات من الاجتماعات قبل بدئها لضمان الخصوصية. إن هذه الظاهرة لم تعد تقتصر على صغار الموظفين، بل امتدت لتشمل المديرين التنفيذيين وأعضاء مجالس الإدارة الذين يندفعون وراء سرعة التلخيص وكفاءة التوثيق دون إدراك للمخاطر القانونية الكامنة خلف هذه التقنيات التي تسجل كل شاردة وواردة في الحوارات.

تكمن الخطورة الكبرى في أن هذه البرامج لا تكتفي بتلخيص النقاط الأساسية، بل تقوم بتوثيق كل التفاصيل بما في ذلك التعليقات العفوية والنكات والتصريحات التي قد يتم تصحيحها فوراً في سياق الحديث، وهو ما لا يفعله المدون البشري الذي يركز عادة على القرارات النهائية والمخرجات الرسمية. هذا التوثيق الشامل يحول الاجتماعات التي كان من المفترض أن تظل سرية أو غير رسمية إلى سجلات مكتوبة يمكن استحضارها في المحاكم.

ويحذر محامو الشركات من أن إقحام روبوت ذكاء اصطناعي في هذه الجلسات قد يؤدي إلى إبطال سرية العلاقة بين المحامي وموكله، وهي ركيزة قانونية أساسية تحمي المحادثات من الكشف. وقد أصدرت نقابة المحامين في نيويورك تحذيرات صريحة تحث فيها المحامين على تقييم مدى ملاءمة هذه الأدوات لكل حالة على حدة، مع التنبيه إلى احتمالية وقوع أخطاء كارثية في التفريغ النصي، حيث يمكن للذكاء الاصطناعي تحويل كلمة مهم إلى غير مهم، وهو خطأ قد يغير مجرى قضية قانونية بالكامل بعد سنوات من وقوعه.

من الناحية القضائية، بدأت المحاكم الأمريكية في التعامل مع هذه المعضلات بتباين ملحوظ، مما يعكس حالة من عدم اليقين القانوني. ففي إحدى القضايا، قضى القاضي جيد راكوف بأن النصوص التي يتم إنشاؤها عبر تطبيقات مثل كلود لا تتمتع بحماية السرية المهنية، مبرراً ذلك بأن سياسات الخصوصية لهذه الشركات تسمح بمشاركة البيانات مع جهات خارجية أو سلطات تنظيمية، مما يعني أن المستخدم يتنازل ضمنياً عن خصوصيته.

وفي المقابل، ظهرت توجهات أخرى كما في حالة القاضي درين الذي رفض إجبار إحدى المدعيات على تسليم سجلات تشات جي بي تي، مما يبرز صراعاً قانونياً حول تعريف الخصوصية في عصر النماذج اللغوية الكبيرة. إن هذا التباين يضع الشركات أمام مأزق حقيقي في موازنة الرغبة في زيادة الإنتاجية عبر الذكاء الاصطناعي وبين ضرورة الحفاظ على الحصانة القانونية.

وبينما يتصارع القانون مع هذه الأدوات، يشهد العالم طفرة اقتصادية تقودها ذات التقنيات، حيث تزداد شهية المستثمرين في الأسواق الأوروبية والعالمية بدعم من قطاع أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي. شركات عملاقة مثل فوكسكون وتي إس إم سي تتوقع نمواً هائلاً في السوق العالمي، مما يشير إلى أن التكنولوجيا تتقدم بسرعة تفوق قدرة التشريعات القانونية على التكيف.

إن المفارقة تكمن في أن العالم يركض نحو دمج الذكاء الاصطناعي في كل تفاصيل الحياة المهنية لزيادة الأرباح والنمو، في حين يحاول القانونيون بناء جدران حماية لمنع هذه الأدوات من تدمير السرية المؤسسية. وفي ظل هذه التطورات، يصبح من الضروري وضع سياسات حوكمة صارمة تحدد متى وكيف يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي في الاجتماعات الرسمية لضمان عدم تحول أدوات المساعدة إلى أدوات إدانة في المستقبل





الذكاء الاصطناعي السرية القانونية حوكمة الشركات الخصوصية الرقمية القضاء الأمريكي

