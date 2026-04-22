مخاطر الهوس بالتنحيف: لماذا قد تكون الدهون ضرورة حيوية وليس عدوا للجسم؟

دراسة علمية حديثة تحذر من مخاطر الحميات القاسية التي تؤدي إلى فقدان الكتلة العضلية وتؤكد أن التوازن هو مفتاح الصحة الحقيقي بعيدا عن هوس الميزان.

كشفت دراسة علمية حديثة نُشرت عبر منصات متخصصة في العلوم والصحة، أن السعي المحموم نحو التخلص من دهون الجسم بشكل مفرط قد يحمل في طياته نتائج عكسية تهدد السلامة البدنية والنفسية للإنسان. وعلى عكس الاعتقاد السائد بأن الدهون هي العدو الأول للصحة، أكد الباحثون أن الدهون المخزنة في الجسم تلعب دورا حيويا كخزان استراتيجي للطاقة، بالإضافة إلى كونها دعامة أساسية لحماية الأعضاء الداخلية وتنظيم إفراز الهرمونات الحيوية التي تضبط وظائف الجسم المختلفة.

إن الفهم الخاطئ لمفهوم الرشاقة يجعل الكثيرين يقعون في فخ الحميات القاسية التي تفتقر إلى التوازن، مما يؤدي إلى خلل وظيفي حاد يضرب توازن الجسم الداخلي. ويشير التقرير بوضوح إلى أن المعيار الحقيقي للتمتع بصحة جيدة ليس مجرد انخفاض الرقم الظاهر على ميزان القياس، بل هو الحفاظ على سلامة الأنسجة الحيوية وضمان استمرارية أداء الأعضاء لوظائفها بكفاءة. تكمن المشكلة الجوهرية في أغلب أنظمة التخسيس الشائعة في أنها تؤدي إلى فقدان الكتلة العضلية جنبا إلى جنب مع فقدان الدهون، وهو الأمر الذي يضعف كفاءة الجسم في حرق السعرات الحرارية ويقلل من القدرة الحركية للفرد. ويرى الخبراء في هذا السياق أن العضلات هي المحرك الفعلي للصحة العامة والركيزة التي يستند إليها التمثيل الغذائي السليم؛ لذا فإن التفريط في هذه الكتلة العضلية من أجل الحصول على مظهر نحيف وسريع قد يؤدي بالضرورة إلى اضطراب في الوظائف الحيوية وضعف عام في كفاءة جهاز المناعة، مما يجعل الشخص أكثر عرضة للأمراض والإنهاك المزمن. إن الجسم الذي يتم إجباره على النحافة عبر حرمان قسري يبدأ في استهلاك أنسجته العضلية لتعويض النقص الحاد في الطاقة، وهو مسار يصفه العلماء بأنه طريق مختصر نحو الأزمات الصحية وليس نحو العافية. كما حدد التقرير حالات بعينها يتحول فيها فقدان الوزن إلى مؤشر خطر حقيقي، وعلى رأسها فقدان الوزن بسرعة كبيرة جدا خلال فترة زمنية وجيزة، أو اتباع حميات غذائية تحرم الجسم من العناصر الغذائية الدقيقة والفيتامينات والمعادن الضرورية. في هذه الحالات، يتأثر إنتاج الهرمونات الأساسية وتتضرر كفاءة الأعضاء الحيوية، مما يحول الرشاقة المفاجئة إلى علامة تحذيرية من أزمة صحية خفية بدلا من كونها دليلا على التعافي أو الرقي الصحي. ومن المنتظر أن تسهم هذه النتائج العلمية في تصحيح المفاهيم المتوارثة حول أهداف الأنظمة الغذائية؛ فالمسار الأكثر أمانا واستدامة يكمن دائما في الفقدان التدريجي للوزن من خلال نمط حياة متوازن، مع التركيز المكثف على بناء العضلات وتدعيمها عبر ممارسة النشاط البدني المعتدل والتغذية المتكاملة التي تدعم بناء الجسم ولا تستنزف موارده الأساسية





AlwatanSA / 🏆 22. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines