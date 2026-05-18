مخاطر الإفراط في المكملات الغذائية وعلاقة فيتامين B12 بالسرطان

تقرير طبي مفصل يناقش الدور الحيوي لفيتامين B12، والنتائج المقلقة للدراسات الحديثة حول ارتباط مستوياته بالسرطان، مع تحذيرات شاملة من الاستخدام العشوائي للمكملات الغذائية والاعتقادات الخاطئة حول التغذية الصحية.

يلعب فيتامين B12 دوراً محورياً وجوهرياً في الحفاظ على استقرار وظائف الجهاز العصبي وضمان كفاءة عمله، حيث يساهم بشكل مباشر في تكوين خلايا الدم الحمراء التي تنقل الأكسجين إلى كافة أنحاء الجسم، بالإضافة إلى دوره الحيوي في إصلاح الحمض النووي ودعم نمو الخلايا بمختلف أنواعها، سواء كانت خلايا سليمة تقوم بوظائفها الطبيعية أو تلك التي قد تكون عرضة للتحول إلى خلايا سرطانية.

هذا الدور المزدوج دفع المجتمع العلمي والباحثين إلى إجراء دراسات معمقة لاستكشاف ما إذا كان تناول هذا الفيتامين بجرعات عالية ولفترات زمنية طويلة قد يساهم بشكل غير مباشر في تحفيز نمو الخلايا السرطانية أو تسريع انتشارها في الجسم. وفي هذا السياق، كشفت دراسة علمية حديثة أجريت في عام 2025 عن وجود علاقة معقدة ومثيرة للجدل بين مستويات فيتامين B12 والإصابة بالأورام السرطانية، حيث لاحظ الباحثون أن مخاطر الإصابة بالسرطان تزداد في حالتين متناقضتين، وهما النقص الحاد في هذا الفيتامين أو الزيادة المفرطة فيه.

وقد أظهرت نتائج الدراسة أن المرضى الذين تم تشخيص إصابتهم بالسرطان كانت لديهم مستويات مرتفعة بشكل غير طبيعي من فيتامين B12 في الدم. ومع ذلك، يشدد معدو التقرير على ضرورة توخي الحذر في تفسير هذه النتائج، حيث يرجح أن يكون هذا الارتفاع في مستويات الفيتامين نتيجة ثانوية للمرض وليس سبباً مباشراً في حدوثه، إذ يمكن للأورام السرطانية أن تؤدي إلى تعطل وظائف الكبد المسؤولة عن عملية استقلاب الفيتامين، أو قد تتسبب في زيادة إنتاج البروتينات التي ترتبط بهذا الفيتامين في مجرى الدم، مما يرفع من مستوياته الظاهرية.

من ناحية أخرى، يؤكد خبراء الصحة أن الحصول على كميات خطيرة من فيتامين B12 من خلال النظام الغذائي الطبيعي والمتوازن يعد أمراً شبه مستحيل، لأن الجسم يمتص الكميات التي يحتاجها فقط من الطعام. لكن تكمن الخطورة الحقيقية في الاستهلاك العشوائي وغير المنضبط للمكملات الغذائية التي تباع في الصيدليات أو المتاجر دون إشراف طبي دقيق.

لذا، يوصي المختصون بضرورة مراجعة الطبيب المختص وإجراء الفحوصات والتحاليل المخبرية اللازمة قبل البدء في تناول أي مكملات غذائية، لضمان أن الجسم في حاجة فعلية إليها ولتجنب أي آثار جانبية قد تنتج عن التراكم المفرط للفيتامينات في الجسم. ولا تقتصر التحذيرات الصحية على فيتامين B12 وحده، بل تمتد لتشمل مفاهيم غذائية شائعة، حيث تشير الخبيرة إلى أن الإفراط في تناول الفواكه، رغم قيمتها الغذائية العالية، قد يؤدي إلى آثار جانبية غير مرغوب فيها بسبب زيادة نسبة السكريات الطبيعية.

كما حذر باحثون من أن بعض المواد الموجودة في زيت السمك، والتي تُستخدم عادة في مكملات تعزيز وظائف الدماغ، قد تؤدي في حالات معينة إلى نتائج عكسية تماماً، مثل إبطاء عملية التعافي بعد الإصابات الدماغية الحادة. هذا يطرح تساؤلاً هاماً حول دقة تصنيف الأطعمة إلى صحية وغير صحية، إذ يرى الخبراء أن هذا التصنيف قد يكون مضللاً أحياناً، فبعض الأطعمة التي نعتبرها صحية قد تحمل عيوباً خفية عند الإفراط فيها، بينما قد توفر أطعمة أخرى مصنفة كغير صحية قيمة غذائية حقيقية إذا تم تناولها باعتدال.

وفي ختام هذا التحليل الصحي، يحذر الخبراء من الاعتقاد الشائع بأن زيادة جرعات المكملات الغذائية تعني بالضرورة فائدة أكبر، مؤكدين أن هذا المفهوم خاطئ وقد يكون خطيراً. وفي سياق متصل، أشار علماء المعهد الإيطالي لعلم الأدوية الانتقالي إلى أن التوازن الغذائي يلعب دوراً في الصحة العقلية، حيث وجدوا أن انخفاض مستويات مجموعة من الفيتامينات الأساسية مثل B و D و A و C و E و K يرتبط بشكل وثيق بتسارع التدهور المعرفي لدى المرضى المصابين بمرض ألزهايمر، مما يؤكد أن السر يكمن في التوازن والاعتدال وليس في الإفراط أو النقص الشديد





