مخاطر الإيبوبروفين وبدائل آمنة لآلام المفاصل

يتناول المقال مخاطر الاستخدام المطول للإيبوبروفين لعلاج آلام المفاصل، ويقدم بدائل أكثر أماناً مثل التمارين والعلاج الطبيعي.

يعاني ملايين الأشخاص في المملكة المتحدة من التهاب المفاصل، وهو مرض يسبب آلاماً مزمنة تؤثر على جودة الحياة والقدرة على الحركة. مع طول فترات الانتظار للحصول على مواعيد الأخصائيين والعلاج الطبيعي وجراحة استبدال المفاصل، يلجأ الكثيرون إلى الأدوية التي تصرف بدون وصفة طبية، مثل ال إيبوبروفين ، لتخفيف آلامهم والحفاظ على نشاطهم اليومي.

يعد الإيبوبروفين من أكثر الأدوية شيوعاً في إنجلترا، حيث يُستخدم على نطاق واسع نظراً لفعاليته السريعة وتكلفته المنخفضة نسبياً. لكن على الرغم من فوائده القصيرة المدى، فإن الاستخدام المتكرر والمطول لهذا الدواء قد ينطوي على مخاطر صحية جسيمة، خاصة لدى الفئات الأكثر عرضة مثل كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة. ينتمي الإيبوبروفين إلى عائلة مضادات الالتهاب غير الستيرويدية (NSAIDs)، والتي تعمل عن طريق تقليل الالتهاب والتورم والألم. في حالات تفاقم آلام المفاصل، قد يوفر هذا الدواء راحة مؤقتة ويحسن الحركة.

لكن الأبحاث تشير إلى أن هذه الأدوية تخفف الألم بشكل طفيف فقط على المدى القصير، خاصة أثناء نوبات الألم الحادة. ومع ذلك، فإنها لا تعالج التغيرات المفصلية الكامنة مثل تآكل الغضروف أو تغيرات العظام المرتبطة بالتهاب المفاصل. يعتمد بعض الأشخاص على الإيبوبروفين كحل وحيد دون تجربة طرق أخرى فعالة لإدارة الألم، مثل التمارين الرياضية، إنقاص الوزن، والعلاج الطبيعي، وهي أمور ضرورية لصحة المفاصل على المدى الطويل.

يفترض الكثيرون أن توفر الدواء بدون وصفة طبية يجعله آمناً، لكن هذا الاعتقاد خاطئ؛ فالمتاح بدون وصفة لا يعني انخفاض المخاطر. من أبرز مخاطر الاستخدام طويل الأمد للإيبوبروفين تهيج المعدة. يمكن أن يلحق الضرر ببطانة المعدة ويزيد من خطر الإصابة بالقرحة والنزيف الداخلي. بعض الأشخاص يعانون من عسر الهضم أو ألم في المعدة، بينما قد لا يلاحظ آخرون الأعراض إلا عند حدوث نزيف حاد.

يزداد هذا الخطر مع الجرعات العالية (خاصة 2400 ملغ يومياً أو أكثر)، والاستخدام المطول لأسابيع أو شهور، ولدى الأشخاص فوق 65 عاماً. كما يؤثر الإيبوبروفين سلباً على الكلى؛ حيث تعتمد الكلى على تدفق الدم السليم، وتقلل مضادات الالتهاب غير الستيرويدية من هذا التدفق عن طريق تثبيط المواد الكيميائية الطبيعية التي تحافظ على الأوعية الدموية مفتوحة. قد يؤدي ذلك إلى تلف الكلى أو تفاقم وظائفها، خاصة لدى الأشخاص المصابين بالجفاف أو الذين يعانون من أمراض الكلى المزمنة أو أمراض القلب.

هناك أيضاً مخاوف تتعلق بالقلب والأوعية الدموية؛ فقد ارتبط الاستخدام طويل الأمد بارتفاع ضغط الدم واحتباس السوائل وزيادة خطر المضاعفات القلبية. بالإضافة إلى ذلك، بعض مرضى الربو لديهم حساسية تجاه مضادات الالتهاب غير الستيرويدية، مما قد يسبب أزيزاً أو صعوبة في التنفس. كما أن كبار السن الذين يتناولون أدوية متعددة قد يتفاعل الإيبوبروفين مع أدوية ضغط الدم أو مميعات الدم أو مضادات الاكتئاب أو بعض أدوية السكري، مما يزيد من خطر المضاعفات أو يقلل من فعالية الأدوية الأخرى.

لا يعني هذا أنه يجب تجنب الإيبوبروفين تماماً. فالاستخدام قصير الأمد بأقل جرعة فعالة يمكن أن يكون مفيداً للكثيرين. لكن المشكلة تكمن في الاستخدام المنتظم طويل الأمد دون استشارة الطبيب. هناك بدائل أكثر أماناً وفعالية لإدارة آلام المفاصل.

على سبيل المثال، التمارين الرياضية تحظى بدعم بحثي قوي؛ تقوية العضلات المحيطة بالمفاصل المؤلمة يمكن أن يقلل الضغط ويحسن الحركة ويخفف الأعراض تدريجياً. المشي، ركوب الدراجات، السباحة، وتمارين المقاومة كلها مفيدة. التحكم في الوزن مهم أيضاً، خاصة لآلام الركبة والورك، حيث يقلل الضغط والالتهاب. العلاج الطبيعي يساعد المرضى على تحسين القوة والحركة والثقة، مع تعلم كيفية إدارة نوبات الألم بأمان.

في المملكة المتحدة، تقدم العديد من عيادات الأطباء العامين إمكانية الوصول إلى أخصائيي العلاج الطبيعي التابعين لهيئة الخدمات الصحية الوطنية ضمن برنامج الاتصال الأول، حيث يمكنهم تقييم آلام المفاصل دون حاجة لزيارة الطبيب العام أولاً، وتقديم نصائح حول التمارين واستراتيجيات الإدارة الذاتية، ودعم المرضى في اتخاذ قرارات مدروسة بشأن استخدام الأدوية. تشمل الاستراتيجيات الأخرى تنظيم الأنشطة بتقسيم المهام إلى فترات قصيرة مع فترات راحة، والعلاج الحراري لإرخاء العضلات وتخفيف التيبس، وارتداء أحذية داعمة.

كما أن الجلّات المضادة للالتهابات الموضعية يمكن أن تخفف الأعراض مع آثار جانبية أقل مقارنة بالأقراص. بالنسبة لبعض الأشخاص، قد يظل الإيبوبروفين مهماً إلى جانب هذه التدابير، لكن إدارة الألم نادراً ما تعتمد على حل سريع؛ بل تتطلب توازناً بين تخفيف الأعراض والحفاظ على الصحة والوظائف على المدى الطويل. من الضروري استشارة الطبيب قبل الاستخدام المنتظم للإيبوبروفين، خاصة لكبار السن أو المصابين بأمراض مزمنة، لضمان سلامة العلاج وفعاليته





Arabi21News / 🏆 26. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

إيبوبروفين التهاب مفاصل مخاطر بدائل صحة

United States Latest News, United States Headlines