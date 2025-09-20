محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية تسمح بالرعي بعد الحصول على التراخيص

أعلنت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية عن السماح لملاك الحلال بالرعي داخل المحمية بعد الحصول على التراخيص اللازمة، مع تفاصيل حول مراحل التنفيذ، وثناء رئيس اللجنة الوطنية للإبل على المبادرة، وإنجازات الهيئة في مجالات البيئة والسياحة.

أعلنت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية عن السماح لملاك الحلال بال رعي داخل حدود ال محمية ، وذلك بعد استيفاء إجراءات الحصول على ال تراخيص اللازمة. وقد انطلقت المرحلة الأولى من هذا القرار في منتصف الشهر الحالي، بينما من المقرر أن تبدأ المرحلة الثانية في منطقة المعيزيلة بداية شهر أكتوبر، على أن تستمر حتى نهاية شهر يناير من العام المقبل. هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الهيئة على تحقيق التوازن بين الحفاظ على ال بيئة وتلبية احتياجات ملاك المواشي، مما يعزز من التنمية المستدامة في المنطقة.

هذه الخطوة تعتبر مبادرة هامة وداعمة للقطاع الحيواني، وتعكس التزام الهيئة بدعم ملاك الحلال وتسهيل ممارسة أنشطتهم بما يتوافق مع الضوابط البيئية والقانونية.\من جانبه، أعرب سعادة الأستاذ سعد بن محمد بن جلبان، رئيس اللجنة الوطنية للإبل بمجلس الغرف السعودية، عن خالص الشكر والتقدير باسمه ونيابة عن أعضاء اللجنة وجميع ملاك الإبل، لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد، رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، ولوزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، بالإضافة إلى كافة قيادات الوزارة والهيئة على هذه المبادرة القيمة. وأشاد ابن جلبان بأهمية هذه الخطوة التي تتيح الرعي بتصاريح مخصصة لأصحاب الحلال، مؤكدًا على الفوائد الملموسة التي ستعود على ملاك المواشي، من خلال توفير المراعي الطبيعية، بالإضافة إلى مساهمتها في تحقيق التوازن البيئي المنشود، والذي ينعكس إيجابًا على الأرض والبيئة الصحراوية. وأكد ابن جلبان على أن المستفيدين سيعكسون أعلى درجات المسؤولية تجاه البيئة، وسيلتزمون بكافة تنظيمات الرعي، معرباً عن أمله في أن تحذو بقية المحميات حذو محمية الإمام تركي بن عبدالله في تبني هذه المبادرة الرائدة.\في سياق متصل، يذكر أن صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد كان قد أشاد، خلال افتتاح مبنى الهيئة في وقت سابق، بالإنجازات التي حققتها الهيئة على صعيد تنمية الغطاء النباتي، وجهود إعادة توطين الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض، بالإضافة إلى الإكثار منها. كما أثنى سموه على جهود الهيئة في تعزيز السياحة البيئية من خلال فعاليات مميزة مثل 'شتاء درب زبيدة'، وتوفير خيارات الإقامة والأنشطة المصاحبة التي تجذب الزوار وتعزز التنوع السياحي في المنطقة. هذه الإنجازات تعكس رؤية الهيئة الشاملة للتنمية المستدامة، والتي تجمع بين الحفاظ على البيئة وتطويرها، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع المحلي. هذا القرار الجديد بفتح باب الرعي بتراخيص يمثل إضافة نوعية لجهود الهيئة، ويدعم التوجه نحو تحقيق التوازن المنشود بين البيئة واحتياجات ملاك المواشي





sabqorg / 🏆 27. in SA لقد قمنا بتلخيص هذا الخبر حتى تتمكن من قراءته بسرعة. إذا كنت مهتمًا بالأخبار، يمكنك قراءة النص الكامل هنا. اقرأ أكثر:

محمية رعي تراخيص إبل بيئة

المملكة العربية السعودية أحدث الأخبار, المملكة العربية السعودية عناوين