تستعرض المحمية الملكية للإمام تركي بن عبدالله في السعودية برنامجًا فلكيًا غنيًا خلال يونيو 2026، يتضمن زخات شهب، اقترانات كوكبية، اصطفافات نجمية، ومراحل قمرية متعددة، في موقع "السماء المظلمة" الذي يوفر بيئة مثالية خالية من التلوث الضوئي، مما يعزز مكانتها كوجهة عالمية للرصد الفلكي والسياحة العلمية.

تستضيف محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية في المملكة العربية السعودية خلال شهر يونيو 2026 سلسلة استثنائية من الظواهر الفلكية التي تحول سماءها إلى مسرح طبيعي لمشاهد الكون، حيث تجتمع الأجرام السماوية في اصطفافات واقترانات نادرة تعكس دقة الحركات الفلكية وروعة الكون.

تقع المحمية في منطقة صحراوية واسعة خالية من التلوث الضوئي، مما يجعلها وجهة مثالية لهواة الرصد الفلكي والمصورين والمهتمين بعلوم الفضاء، خاصة في موقع "السماء المظلمة" بصحراء النفود الكبير الذي يُعد من أبرز المراصد الطبيعية في المنطقة. يبدأ الشهر الفلكي وزخة شهب الحمل النهارية في السابع من يونيو، تليها مراحل القمر المختلفة من تربيع أخير في الثامن، إلىمحاق في الخامس عشر، وتربيع أول في الثاني والعشرين، واكتمال البدر في اليوم الثلاثين، مما يوفر فرصًا متكررة لمراقبة تشكلات القمر وتغيرات الإضاءة.

كما يتخلل الشهر عدة اقترانات كبرى بين الكواكب والنجوم، مثل اقتران الزهرة والمشتري في التاسع من يونيو، واصطفاف القمر مع الزهرة والمشتري وعطارد بين السادس عشر والثامن عشر، واقتران عطارد والمشتري في الخامس والعشرين، مما يشكل مشاهد فلكية لافتة يمكن رصدها بالعين المجردة أو باستخدام التلسكوبات البسيطة. بالإضافة إلى ذلك، يظهر في التاسع عشر اقتران القمر بنجمة المليك، وفي الثالث والعشرين اقترانه بنجمة السماك الأعزل، وفي السابع والعشرين اقترانه بنجمة قلب العقرب، كما يقترب المريخ من عنقود الثريا النجمي في الثامن والعشرين، محققًا تجمعًا نجميًا مميزًا.

ويُعد الانقلاب الصيفي في الحادي والعشرين من يونيو علامة فلكية مهمة تعلن بداية الصيف فلكيًا وأطول نهار في السنة، مما يضيف بعدًا جديدًا للمشاهد في المحمية. تعزز هذه الأحداث الفلكية المتتالية الدور التعليمي والتوعوي للمحمية، حيث تساهم في نشر ثقافة الرصد الفلكي بين الزوار وحش McCle knowledge العلمي لدى المجتمع، كما تبرز الإمكانات السياحية الفريدة للمحمية كوجهة للسياحة البيئية والفلكية، مستفيدة من موقعها النائي وسمائها الصافية وطقسها الجاف الذي يتيح رصدًا مستمرًا طوال الليالي.

بذلك، تتحول المحمية إلى مختبر طبيعي يجمع بين جمال البيئة الصحراوية وروعة السماء الليلية، مؤكدة على أهمية الحفاظ على المناطق المظلمة كموارد وطنية للعلوم والسياحة المستدامة





almowatennet / 🏆 15. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

محمية الإمام تركي بن عبدالله، الفلك، الرصد الفلكي،

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

السلطات الأمريكية تمنع أفضل حكم أفريقي من المشاركة في مونديال 2026أعلنت «فيفا» حرمان الحكم الصومالي عمر عبدالقادر أرتان من المشاركة في كأس العالم 2026، بعد...

Read more »

رونالدو.score.goal.of.the.season.2025.2026.Saudi.League.and.Esports.World.Cup.Last.Chance.Qualifiersتتوج البرتغالي كريستيانو رونالدو بجائزة هدف الموسم في الدوري السعودي 2025-2026 بمقصية رائعة ضد الخليج، بينما تعلن مؤسسة الرياضات الإلكترونية تفاصيل تصفيات الفرصة الأخيرة المؤهلة لكأس العالم 2026 في باريس.

Read more »

رغم نجاح بالديني… مانشيني جاهز لتدريب منتخب إيطالياتزداد مشاعر الحسرة في إيطاليا كلما اقتربت صافرة انطلاق كأس العالم 2026.

Read more »

الأخضر ينهي برنامجه الإعدادي للمونديالأنهى المنتخب السعودي برنامجه الإعدادي لكأس العالم 2026، تحت إشراف المدرب جورجيوس دونيس،...

Read more »

إنذار جوي قبل ضربة البداية.. عاصفة جديدة تربك حسابات مونديال 2026تواجه المكسيك تحديات متزامنة قبل ساعات من انطلاق بطولة كأس العالم 2026، بعدما حذرت تقارير...

Read more »

الأجندة اليومية للنشرة العربية - الأربعاء 10 يونيو 2026الأجندة اليومية للنشرة العربية - الأربعاء 10 يونيو 2026 | Anadolu

Read more »