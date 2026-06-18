تعلن هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية عن نجاح برامج إعادة توطين المها العربي، أحد أنواع البقريات المهددة بالانقراض، في المواقع الشمالية للمحمية، مسجلةً عدة ولادات ناجحة في مناطق الطبيق وحرة الحرة والخنفة، بعد غياب استمر تسعين عامًا.

تسجل محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية نجاحًا كبيرًا في إعادة توطين المها العربي ، ذلك النوع المعرّض للانقراض، إلى المناطق الشمالية من المملكة بعد غياب دام لأكثر من تسعين عامًا.

يعد هذا الإنجاز البيئي البارز نتاج جهود مستمرة وبرامج متخصصة تنفذها هيئة تطوير المحمية بهدف استعادة التوازن البيئي وإثراء التنوع الأحيائي. وقد شهدت المحمية ولادات ناجحة للمها في عدة مواقع، منها منطقتا الطبيق وحرة الحرة، بالإضافة إلى منطقة الخنفة، ما يؤشر على نجاح Brave برامج الإكثار والتوطين واكتمال دورة الحياة الطبيعية لهذا الحيوان المميز. المها العربي، الذي ينتمي إلى عائلة البقريات، يتميز ببنية قوية وقرون طويلة مستقيمة، وبلونه الأبيض الناصع مع وجود علامات سوداء مميزة في الوجه.

وهو حيوان عاشبي يتغذى على النباتات والأعشاب، وقد اختفى تمامًا من بيئته الطبيعية في شمال المملكة بسبب مجموعة من العوامل كانت أبرزها الصيد الجائر وفقدان الغطاء النباتي والضغوط البيئية المختلفة. إنّ عودته اليوم تعكس التزامًا حقيقيًا بحماية الحياة الفطرية والحفاظ على الأنواع الأصلية، كما أنها تشكل نموذجًا يُحتذى به في مشاريع إعادة التوطين على مستوى المنطقة.

تولّد الهيئة المعنية أولوية قصوى لبرامج إعادة توطين الكائنات المهددة، حيث تخضع هذه البرامج لخطط علمية دقيقة تشمل التكاثر في الأسر ثم الإطلاق التدريجي في الموائل المناسبة. وقد خُصّصت للمها العربي مساحات محمية واسرة تتوفر فيها الموارد الغذائية والمائية والغطاء النباتي الملائم. بالإضافة إلى ذلك، ترصد الهيئة باستمرار أفراد القطعان الجديدة لتقييم نجاح عملية التوطين وضمان استقرارها.

的这种 النهج الشامل لا يقتصر على المها فقط، بل يمتد إلى عدة أنواع أخرى من الحيوانات العديدة التي تعاني من انخفاض في أعدادها، مما يسهم في بناء نظام بيئي أكثر مرونة واستدامة





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المها العربي محمية الملك سلمان إعادة توطين الحياة الفطرية الانقراض

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