محمود خليل يطلب اللجوء إلى المحكمة العليا الأميركية بعد رفض استئناف لإعادة اعتقاله وترحيله

بعد رفض محكمة استئناف اتحادية إعادة النظر في حكم يفتح الباب أمام إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإعادة اعتقاله وترحيله، تعهد محامو الناشط المؤيد للفلسطينيين محمود خليل باللجوء إلى المحكمة العليا الأميركية.

، بأغلبية ستة أصوات مقابل خمسة، طلب خليل إعادة النظر في حكم سابق اعتبر أن المحكمة الأدنى درجة لا تملك صلاحية إصدار أمر بالإفراج عنه من احتجاز الهجرة. وكان خليل من أبرز الطلاب الأجانب الذين احتجزتهم سلطات الهجرة الأميركية العام الماضي بسبب مشاركتهم في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين ومناهضة للحرب في قطاع غزة داخل الجامعات الأميركية. وقال محاميه باهر عزمي إن الحكم "خطير", معتبراً أنه يسمح باحتجاز أشخاص لفترات طويلة "لمعاقبتهم وردع الآخرين عن معارضة السياسة الخارجية الأميركية".

وكانت سلطات الهجرة قد اعتقلت خليل في مارس 2025 داخل سكنه الجامعي في مانهاتن، قبل أن يأمر قاض اتحادي بالإفراج عنه في يونيو الماضي





