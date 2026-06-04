محمود أبو الشامات: نجم القادسية يخوض أول تجربة في كأس العالم 2026

يستعد لاعب نادي القادسية محمد أبو الشامات (23 عاماً) لخوض منافسات كأس العالم 2026 لأول مرة في تاريخه بعد اختياره من قبل مدرب المنتخب اليوناني جورجيوس دونيس. قدم أبو الشامات أداء استثنائيًا في الموسم الماضي وساهم في وصول فريقه للمركز الرابع في دوري روشن السعودي.

يستعد نجم المنتخب السعودي و نادي القادسية ، اللاعب الشاب محمد أبو الشامات (23 عاماً) لخوض منافسات كأس العالم 2026 للمرة الأولى في تاريخه، بعد اختياره من قبل مدرب المنتخب اليوناني جورجيوس دونيس .

قدم أبو الشامات أداء استثنائيًا مع فريقه القادسية خلال الموسم المنصرم، وساهم في وصول فريقه للمركز الرابع في سلم ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 77 نقطة، والمشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة. وشارك أبو الشامات الذي يمتاز باللعب في مركز الظهير الأيمن خلال الموسم ذاته في 34 مباراة سجل خلالها ثلاثة أهداف وصنع 8 لزملائه، بواقع 2714 دقيقة لعب، ليفرض نفسه بين نجوم كرة القدم السعودية كأحد أبرز المواهب الشابة القادمة بقوة في الدوري السعودي.

بدأ محمد أبو الشامات مسيرته الرياضية عن طريق أكاديمية النادي الأهلي، ثم انتقل إلى القادسية وتحديدًا الفئات السنية حتى وصل للفريق الأول لكرة القدم مع شقيقه صالح أبو الشامات في عهد الرئيس السابق معدي الهاجري، وبإشراف مباشر من قبل مدير الفئات السنية آنذاك محمد النهدي. وكان القادسية قد أعلن الخميس الماضي تجديد عقده محمد أبو الشامات حتى 2031، ليقطع القادسية الطريق على الأندية التي تطلب ودّ اللاعب





OKAZ_online / 🏆 17. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

كأس العالم 2026 محمد أبو الشامات نادي القادسية دوري روشن السعودي جورجيوس دونيس

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

الأجندة اليومية للنشرة العربية - الثلاثاء 2 يونيو 2026الأجندة اليومية للنشرة العربية - الثلاثاء 2 يونيو 2026 | Anadolu

Read more »

بعد غياب 4 عقود.. «الأسترالي» يعيد هيبة العراق في مونديال 2026يتطلع المنتخب العراقي إلى الظهور بشكل مشرف في نهائيات كأس العالم 2026 لكرة القدم التي...

Read more »

صورة تحرم هداف إيران من المونديال.. وتأشيرات الدخول انتظاراستبعد مدرب منتخب إيران، النجم الهداف «سردار أزمون» من قائمته المشاركة في مونديال 2026،...

Read more »

تعديلات على قوانين كرة القدم تدخل حيِّز التنفيذ في كأس العالم 2026أجرى مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم تعديلات على قوانين اللعبة، ستطبق بدءاً من موسم 2026- 2027.

Read more »

من بين 10 منتخبات.. كم منتخباً عربياً يبحث عن فوزه اﻷول في تاريخ كأس العالم؟تطمح 10 منتخبات مشاركة في مونديال 2026 لتحقيق انتصارها اﻷول في تاريخ كأس العالم ومن بين...

Read more »

السفر الطويل يهدد جاهزية المنتخبات خلال المونديال!تشهد منافسات كأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمسكيك،...

Read more »