محمد صلاح يعزز أرقامه القياسية في الدوري الإنجليزي الممتاز

واصل النجم المصري محمد صلاح كتابة التاريخ في الدوري الإنجليزي الممتاز بتسجيله رقماً قياسياً جديداً مع ليفربول، وانضمامه إلى قائمة النخبة من اللاعبين أصحاب المساهمات التهديفية الكبرى. استمرار تألق صلاح يأتي في ظل أداء مميز لفريقه والمنافسة الشديدة في الدوري، بالإضافة إلى فوزه بجائزة فردية جديدة مع الريدز.

واصل النجم المصري محمد صلاح كتابة اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وذلك خلال مباراة فريقه ليفربول وضيفه فولهام مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري. هذا الإنجاز يعزز مكانة صلاح كأحد أبرز اللاعبين الذين تركوا بصمة لا تُنسى في تاريخ البريميرليغ، حيث انضم إلى قائمة نخبة من اللاعبين الذين حققوا 250 مساهمة تهديفية أو أكثر، وذلك دون احتساب ركلات الجزاء. هذه القائمة تضم أسماء لامعة من أساطير اللعبة، مما يضع صلاح في مصاف الكبار.

وتأتي هذه الإنجازات في الوقت الذي يواصل فيه صلاح التألق وتقديم مستويات مبهرة مع ليفربول، مما يجعله محط أنظار الجماهير وعشاق كرة القدم حول العالم. وبوصوله إلى هذا الرقم القياسي، يكون صلاح قد أثبت مرة أخرى أنه ليس مجرد لاعب عادي، بل أسطورة حية في عالم كرة القدم، حيث يضاف هذا الإنجاز إلى سجله الحافل بالإنجازات الفردية والجماعية. يذكر أن صلاح قد سجل هدفه رقم 157 (بعيدا عن ركلات الجزاء) إضافة إلى 93 تمريرة حاسمة، مما يعكس قدرته على التسجيل وصناعة الأهداف على حد سواء، ليصبح بذلك في مكانة مميزة بين لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز على مر العصور. \تأتي هذه الإنجازات في سياق موسم يشهد فيه صلاح أداءً مميزاً، حيث سجل 11 هدفًا في 36 مباراة في مختلف المسابقات خلال موسم 2025-2026، بالإضافة إلى تقديمه 9 تمريرات حاسمة. وعلى الرغم من كل التكهنات والشائعات التي تحيط بمستقبله، يواصل صلاح تقديم أفضل ما لديه في الملعب، مما يؤكد احترافيته والتزامه تجاه فريقه وجماهيره. وفي سياق آخر، فجر فريق بورنموث مفاجأة مدوية بالفوز على أرسنال في ملعب الإمارات، مما أضاف المزيد من الإثارة والتشويق إلى منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز. كما تتجه الأنظار إلى ملعب أنفيلد، حيث تقام مباراة ليفربول وفولهام، والتي تشهد اهتماماً كبيراً من قبل عشاق كرة القدم، نظراً لمكانة الفريقين وأهمية المباراة في سباق المنافسة على لقب الدوري. وفي سياق آخر، كشفت تقارير صحفية عن توصل آندي روبرتسون، ظهير ليفربول، إلى اتفاق للانضمام إلى توتنهام، مما يثير تساؤلات حول مستقبل اللاعب ورحيله المحتمل عن الريدز. \على الرغم من كل التحديات والتقارير التي تحيط بليفربول ونجومه، يواصل محمد صلاح حصد الجوائز الفردية، حيث فاز بجائزة صاحب أجمل هدف مع ليفربول لشهر مارس 2026، وهو ما يؤكد قيمته كلاعب أساسي ومؤثر في صفوف الفريق. هذا التكريم يعكس التقدير الكبير الذي يحظى به صلاح من قبل جماهير النادي وزملائه على حد سواء. ويظهر هذا الإنجاز قدرة صلاح على التألق والإبداع في كل مباراة، وهو ما يجعله رمزاً للفريق ومثالاً يحتذى به للاعبين الشباب.





محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي أهداف إنجازات

