محمد صلاح يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من موقع ترانسفير ماركت

نجح محمد صلاح في الفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز من موقع ترانسفير ماركت، بعد حصوله على نسبة ضخمة من أصوات الجماهير.

حقق النجم الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي جائزة جديدة، وذلك على خلفية الأداء المميز الذي قدمه مع فريقه في الموسم الماضي. يقوم موقع ترانسفير ماركت سنوياً بعمل استفتاء للجماهير، حيث يتم التصويت للاعب الذي يعتقد رأي الأكثر عدد الت المファンون أنه تفوق على جميع اللاعبين الآخرين في الدوريات الأوروبية الكبرى. نجح محمد صلاح في الفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي العام الماضي المقدمة من ترانسفير ماركت ، بعد حصوله على نسبة 70.3% من أصوات الجماهير متفوقاً على جميع منافسيه.

وتفوق صلاح على جميع المنافسين بفارق كبير من الأصوات ليُ توج مجهوده بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي المقدمة من ترانسفير ماركت. وتقاسم المركزين الثاني والثالث كل من كول بالمر، صانع ألعاب تشيلسي، وألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل السابق وزميل صلاح الجديد في ليفربول، حيث حصل كل منهما على 4.9% من الأصوات. أرقام صلاح خلال الموسم الماضي جاءت تاريخية حيث سجل 29 هدفاً وصنع 18 تمريرة حاسمة ليصبح أكثر اللاعبين مساهمة في الأهداف بالدوري الإنجليزي.





