محمد صلاح يرحل رسميا عن ليفربول بعد 9 مواسم، يلتقي الاتحاد السعودي

بعد ارتباط دام 9 مواسم كاملة منذ انضمامه قادما من روما الإيطالي، رحل محمد صلاح رسميا عن صفوف فريق ليفربول بعد خوض مباراته الأخيرة في موسم بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. كما كشف الإعلامي السعودي خالد القحطاني عن اقتراب محمد صلاح من الرحيل إلى نادي الاتحاد السعودي في الموسم المقبل.

ودع محمد صلاح صاحب الـ33 عاما قلعة"أنفيلد" بعد ارتباط دام 9 مواسم كاملة منذ انضمامه قادما من روما الإيطالي. وارتبط اسم محمد صلاح بعدة أندية في الفترة الأخيرة على رأسها سان دييغو الأمريكي بجانب يوفنتوس الإيطالي وفنربخشة التركي بخلاف اهتمام كبار الأندية في الدوري السعودي.

وكشف الإعلامي السعودي خالد القحطاني عبر منصة"إكس" عن اقتراب محمد صلاح من الرحيل رسميا إلى نادي الاتحاد السعودي في الموسم المقبل. قبل يكون هذا خبر حقيقي، فهو امر مُتوقع، كتبت المقال في مارس، وكنت اشعر ان الاتحاد اقرب من اي فريق آخر لصلاح، كل شيء في جدة يجعل صلاح قريب ..

واتفق محمد صلاح على الرحيل بالتراضي مع إدارة ليفربول بنهاية الموسم الجاري، ليبدأ النجم المصري مرحلة جديدة في مسيرته الكروية بعد سنوات طويلة قضاها داخل قلعة"أنفيلد" أصبح خلالها أحد أبرز نجوم الفريق وأكثرهم تأثيرا في العصر الحديث. شهدت مسيرة صلاح مع ليفربول نجاحات كبيرة بعدما لعب دورا بارزا في استعادة الفريق لقب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

أكد محمد صلاح قائد منتخب مصر استعداده لخوض منافسات كأس العالم 2026 للمرة الثانية في تاريخه بعدما سبق له المشاركة مع الفراعنة في بطولة كأس العالم 2018 التي أقيمت في روسيا. حرص أسطورة نادي ليفربول إيان راش على توجيه رسالة إلى النجم المصري محمد صلاح بعد رحيله عن ملعب"الأنفيلد" الأحد الماضي. غادر النجم المصري محمد صلاح بشكل رسمي عن صفوف فريق ليفربول مساء يوم الأحد بعدما خاض مباراته الأخيرة في موسم بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أخبار العالم أخبار العالم أخبار العالم أخبار العالم أخبار العالم أخبار العال





RTARABIC / 🏆 28. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

محمد صلاح رحيل ليفربول الاتحاد السعودي كأس العالم 2026

United States Latest News, United States Headlines