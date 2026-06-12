محمد الغيطي يرد على الجدل حول حلقته عن عبد العزيز مخيون: الكلام تم اجتزائه وأعتذر للأسرة

الإعلامي محمد الغيطي يدافع عن موقفه في برنامجه البصمة بعد الانتقادات التي طالت حديثه عن حياة الفنان الراحل عبد العزيز مخيون الخاصة، ويؤكد أن كلامه فُهم خارج سياقه، كما يعتذر للأسرة والنقابة. من ناحية أخرى، المجلس الأعلى للإعلام يستدعي ممثل قناة الشمس ل潜在 مخالفة الأكواد الإعلامية في الحلقة.

علق الإعلامي والسيناريست المصري محمد الغيطي على الجدل الذي أثير خلال الساعات الماضية بعد حلقته عن الفنان الراحل عبد العزيز مخيون ، وحديثه عن خيانة زوجته.

وأوضح الغيطي، في برنامجه البصمة، أن حديثه تم اجتزائه، قائلًا: "أخويا الله يرحمه عبد العزيز مخيون، للأسف بعض الصفحات استقطعت جزءًا من الكلام الذي قلته خاصة بحادثة في حياته، ونشروا عناوين استفزتني شخصيًا. كلمني أمس صديق مشترك وقال إن أحد أفراد أسرته تضايق، وتساءل: كيف يقول شيء كهذا؟ علاقته بالوالد قوية ومعروفة. عندما سأله صديقي: هل شفت كل ما قاله؟

رد بـ: لا، ولكن ولاد الحلال قاموا بالواجب. طبعًا شيطان وتأويل الكلام، وقالوا على طريقة: لا تقربوا الصلاة، فكلام من سياقه". وتابع الغيطي: "أنا تعلمت في مدرسة صحفية تتجاوز فكرة المخبر الصحفي إلى مستوى صاحب الخبر أو المشارك في القصة بل إلى مستوى المؤرخ.

كنت شاهدًا على معاناة العظيم الراحل عبد العزيز مخيون، كيف كان ينزف ويُدبح لأنه كان معارضًا لنظام مبارك السياسي، وكانت هناك أبعاد سياسية وقتها إلى درجة أنه أخذني إلى بيت الدكتور عبد الوهاب المسيري في المعادي وكان أول من كلمني عن حركة كفاية. وأنا لم أقل كل شيء، وهناك حاجات حتى لو أميت لن أقولها، لأنني أعرف الفرق بين غير المسموح والممنوح والمطروح كشهادة للتاريخ".

وأضاف: "كان لي الشرف حين كتبت مقالًا أدافع فيه عن مخيون من الهجمة الشرسة من كتاب مبارك، وتأذيت من هذا المقال. كلامي عن الحادثة التي صدر فيها حكم ثابت لم يأخذ ثواني بل مررت عليها مرور الكرام لإظهار الألم الذي رأيته عن قرب لدى الراحل العظيم، وقد يرى بعض الأصدقاء أني كنت مخطئًا في التوقيت". واختمل: "رغم ذلك أنا مستوعب ومقدر من زعلوا مني، خاصة الأسرة والزملاء والفن-anين ونقابة المهن التمثيلية التي أنتمي إليها.

كنت أتمنى أن يحصل تواصل بيني وبين أحد الذين هابوا داخل المجلس، وأنا مستعد لأي حوار وأي إجراء من أي نوع، لأني على يقين أن الضجة اللي حصلت أخذت أكثر مما تستحق". وأعلن المجلس الأعلى للإعلام في مصر استدعاء الممثل القانوني لقناة الشمس بسبب مخالفة الأكواد الإعلامية، وإلزام القناة بحذف المحتوى المخالف.

وأوضح المجلس أنه قرر استدعاء الممثل القانوني لقناة الشمس لجلسة استماع بشأن ما تضمنته حلقة برنامج البصمة المذاعة بتاريخ 10 يونيو الجاري، من تعد على حرمة الحياة الخاصة بالفنان الراحل عبد العزيز مخيون. وتوفي الفنان المصري القدير عبد العزيز مخيون الأربعاء عن عمر يناهز 80 عامًا، بعد وعكة صحية شديدة إثر إصابته بالتهاب رئوي صاحبه ضيق بالتنفس، ما استدعى نقله إلى المستشفى قبل أن تتدهور حالته الصحية ويفارق الحياة





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