محمد رمضان يعود للدراما في رمضان 2027 بعمل جديد عبر MBC

أعلن الفنان المصري محمد رمضان بشكل قاطع عن عودته المنتظرة إلى الدراما التلفزيونية خلال موسم رمضان لعام 2027، وذلك من خلال عمل درامي جديد سيُعرض حصريًا عبر شبكة قنوات MBC Group.

هذا الإعلان أنهى الجدل الذي دار في الأوساط الفنية والإعلامية حول مشاركته في موسم رمضان القادم، وأثار حماس الجمهور الذي كان يترقب عودته بشوق. وأكد رمضان في تصريحات تلفزيونية مفصلة أن غيابه عن شاشات التلفزيون في المواسم الرمضانية الأخيرة لم يكن قرارًا بالابتعاد عن الدراما بشكل كامل، بل كان نتيجة طبيعية لانشغاله الشديد بمشروع سينمائي طموح ومكثف، وهو فيلم «أسد».

وأوضح أن هذا الفيلم استغرق فترة طويلة من التحضير والتصوير، مما استدعى تركيزه الكامل عليه، مؤكدًا أنه بذل قصارى جهده لتقديم عمل سينمائي يليق بمستوى طموحاته وطموحات جمهوره. وأضاف رمضان أنه بعد الانتهاء من تصوير فيلم «أسد» بشكل كامل، أصبح بإمكانه الآن التركيز بشكل كامل على مشروعه التلفزيوني الجديد، معربًا عن ثقته بأن عودته إلى الدراما ستكون قوية ومؤثرة، وأن العمل الدرامي الذي سيقدمه في رمضان 2027 سيكون على مستوى عالٍ من الجودة والإبداع، وسيحقق نجاحًا كبيرًا.

ويعتبر هذا العمل الدرامي عودة مهمة لمحمد رمضان إلى المنافسة الرمضانية، بعد فترة توقف دامت لعدة سنوات. فقد حقق رمضان نجاحات كبيرة في المواسم الرمضانية السابقة من خلال أعمال درامية متنوعة، مما جعله أحد أبرز نجوم الدراما في مصر والعالم العربي. ويعود هذا النجاح إلى قدرته على تقديم شخصيات مختلفة ومتنوعة، وإلى اختياره لأعمال درامية ذات قصص قوية ومثيرة، بالإضافة إلى موهبته الفنية العالية وقدرته على جذب الجمهور.

ومن المتوقع أن يحظى العمل الدرامي الجديد الذي سيقدمه رمضان في رمضان 2027 باهتمام كبير من الجمهور والنقاد على حد سواء، وأن يحقق نجاحًا كبيرًا، وأن يعزز مكانته كأحد أهم نجوم الدراما في العالم العربي. كما أن اختيار شبكة MBC Group لعرض العمل الدرامي يعكس الثقة الكبيرة في نجاحه، وفي قدرة محمد رمضان على جذب الجمهور.

وتعتبر MBC Group واحدة من أكبر شبكات القنوات التلفزيونية في العالم العربي، ولها قاعدة جماهيرية واسعة، مما يضمن وصول العمل الدرامي إلى أكبر شريحة من الجمهور. وفي سياق متصل، يستعد محمد رمضان لعرض فيلمه السينمائي الجديد «أسد» في دور السينما المصرية يوم 14 مايو 2026، على أن يبدأ عرضه في باقي الدول العربية اعتبارًا من 21 مايو 2026. ويعتبر هذا الفيلم من أهم الأفلام التي ستُعرض في موسم الصيف، ويترقب الجمهور عرضه بشوق كبير.

ويشارك في بطولة الفيلم نخبة من النجوم، منهم ماجد الكدواني، رزان جمال، كامل الباشا، علي قاسم، وركين سعد، مما يعزز من فرص نجاحه. وقد تم كتابة الفيلم بواسطة الثلاثي الموهوب محمد دياب، شيرين دياب، وخالد دياب، بينما قام بإخراجه المخرج المتميز محمد دياب. ويتميز الفيلم بقصة قوية ومثيرة، وبأداء تمثيلي متميز من جميع الممثلين المشاركين فيه. ومن المتوقع أن يحقق الفيلم نجاحًا كبيرًا في دور السينما، وأن يحصد العديد من الجوائز.

ويعكس عرض الفيلم في مصر قبل الدول العربية الأخرى الثقة الكبيرة في نجاحه الجماهيري في مصر، وفي قدرته على جذب الجمهور المصري. كما أن عرض الفيلم في باقي الدول العربية بعد فترة قصيرة من عرضه في مصر يعكس الثقة في نجاحه في العالم العربي بشكل عام. ويأتي هذا العمل السينمائي كإضافة قوية إلى مسيرة محمد رمضان الفنية، ويؤكد على موهبته وقدرته على تقديم أعمال فنية متنوعة ومتميزة





