محللون إسرائيليون: الاتفاق الأمريكي الإيراني نصر سياسي لطهران وهزيمة لتل أبيب

يرى محللون إسرائيليون أن الاتفاق المرتقب بين الولايات المتحدة وإيران يمثل نصرًا سياسيًا لإيران، حيث يُمنح النظام الإيراني اعترافًا دوليًا دون معالجة القضايا الأساسية مثل الصواريخ الباليستية ونشاط وكلاء إيران في المنطقة. ويؤكدون أن إسرائيل أصبحت رهينة بين يدي ترامب، وأن الفشل السياسي الإسرائيلي جعلها مُدرجة في الاتفاق دون تأثير حقيقي، مما يسمح بمواصلة التهديدات من قبل حلفاء إيران مع استمرار الخطر النووي.

يشهد المشهد السياسي الإقليمي تحولات كبيرة تحت وطأة التطورات المتلاحقة في العلاقات الأمريكية ال إيران ية، حيث كشف محللون سياسيون إسرائيليون عن رؤيتهم للاتفاق المرتقب بين واشنطن وطهران.

وقد وصفوا هذا الاتفاق بأنه يمثل نصرًا سياسيًا لإيران، معربين عن اعتقادهم أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وضع إسرائيل في موقف رهينة أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقد أعلن ترامب عبر منصته "تروث سوشيال" أن الاتفاق سيوقع يوم الأحد، مشيرًا إلى أنه سيفتح مضيق هرمز أمام الجميع فور التوقيع، مؤكدًا أن إيران لم تعد تسعى لامتلاك سلاح نووي.

لكن النقاد الإسرائيليين يرون أن الاتفاق يمنح النظام الإيراني اعترافًا دوليًا دون معالجة ملف الصواريخ الباليستية أو أنشطة وكلاء إيران في المنطقة، مما يعني استمرار التهديدات من قبل حزب الله والحوثيين والميليشيات الشيعية في العراق وحركة حماس بتمويل إيراني. وقد أرجع الكاتب بن درور يميني أسباب ذلك إلى الضعف الاستراتيجي الإسرائيلي، موضحًا أن حماس لم تُهزم في حرب استمرت عامين، وإيران لم تُهزم خلال 40 يومًا من القصف، رغم أن الجيش الإيراني لم يزد قوة بل ضعف، لكنه نجى من الصراع.

كما أشار المحلل بن كسبيت إلى أن نتنياهو قاد إسرائيل إلى هزيمة سياسية خطيرة تفوق الانتصارات العسكرية، بسبب تورطه في التخبط بين أقدام ترامب وجره إسرائيل معه. من جانبه، أكد المحلل آفي أشكنازي أن إسرائيل ليست طرفًا في الاتفاق بل هي مُدرجة ضمنه، حيث يحدد ما ستقوم به إسرائيل وما لن تقوم به، مشيرًا إلى فشل المستوى السياسي الإسرائيلي في التأثير على مضمون الاتفاق مما يترك المشروع النووي الإيراني قائمًا، كما حذر من جرعات إنعاش مالية ستصل للحوثيين وحماس وحزب الله بعد الإفراج عن أموال إيرانية مجمدة.

وأضاف أشكنازي أن الإيرانيين أثبتوا ذكاءهم من خلال تحريك القوة الأمريكية تجاه إسرائيل والحصار المفروض على الخليج، مما خلق أزمة عالمية أُلقيت أعباؤها على واشنطن وتل أبيب. بدوره، كتب تسفي برئيل في صحيفة هآرتس أن الاتفاق ليس نهائيًا بل مجرد مذكرة تفاهم ستُبنى عليها المفاوضات، وأن من الأفضل عدم التوصل إلى أي اتفاق على اغفال مناقشة برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية، وهو الموضوع الرئيسي الذي كان في صلب وعود ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو، لكنه من غير المتوقع أن يُطرح للنقاش





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