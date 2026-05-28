محكمة التمييز العليا ترفض دعوى سيدة إيطالية للحصول على ماء الصنبور مجاناً من فندق خمس نجوم

قضية إيطالية غريبة امتدت سبع سنوات انتهت برفض أعلى محكمة في البلاد لتقديم ماء الصنبور مجاناً كحق أساسي للضيوف، ما يسلط الضوء على اختلاف القوانين والعادات الغذائية بين أوروبا.

في مشهد قضائي استغرق سبع سنوات واتسم بالغرابة، انتهت إحدى أطرف القضايا في تاريخ إيطاليا بقرار محكمة التمييز العليا برفض دعوى رفعتها سيدة إيطالية ضد فندق فخم من فئة الخمس نجوم.

بدأت الخلافات في شتاء عام 2019، عندما اختارت المرأة قضاء عطلة عيد الميلاد ورأس السنة في منتجع تزلج راقٍ بولاية كورفارا، شملت إقامتها وجبتي الإفطار والعشاء. أثناء تناولها للعشاء طلبت من إدارة المطعم في الفندق ماء الصنبور مجاناً، لتُقابل بطلب دفع سبع يورو عن كل زجاجة ماء معدنية سعة ثلاثة أرباع لتر، ما أثار استياءها ودفعها إلى اتخاذ إجراءات قانونية.





سعت السيدة إلى محاكمة فندقها مطالبةً بتعويض مالي قدره 2700 يورو عاقبة ما وصفتَه "الأضرار المادية والضيق النفسي" الناجمة عن ما اعتبرته انتهاكاً لحق أساسي من حقوق الإنسان، وهو الحصول على ماء طبيعي مجاني. استندت في حججها إلى فكرة أن الماء يُعد مورداً طبيعياً من حقوق المستهلك الأساسية، مشبهةً عدم توفيره إلى حجب أشياء بسيطة كالغطاء على السرير أو الصابون في الحمام.

مع ذلك، رفضت محكمة روما الابتدائية الدعوى، ما دفع المدعية إلى صعود القضية إلى أعلى سلطة قضائية في البلاد.



محكمة التمييز العليا أصدرت حكماً نهائياً أشارت فيه إلى غياب أي نص قانوني أو لائحة إيطالية تُلزم الفنادق أو المنشآت السياحية بتقديم ماء الصنبور مجاناً للنزلاء، مؤكدًة أن ذلك يُترك لتقدير سياسات كل فندق على حدة.

يبرز هذا الحكم الفجوة بين التشريعات الأوروبية، فبينما تُلزِم قوانين إنجلترا وويلز المطاعم بتوفير ماءٍ عطري مجاني للزبائن، تُعَدُّ طلبات الماء من الصنبور في إيطاليا أمرًا غير مألوف وقد تُنظر إليها على أنها تعديل غير مرغوب في تجربة الضيافة، نظراً للقلق من تأثير كلور ومعادن الصنبور على نكهات الأطباق التقليدية. بهذا الصدد، تُظهر القضية كيف يتقاطع القانون مع الثقافة والعادات الغذائية، وتفتح باب النقاش حول ما إذا كان من الضروري تحديث اللوائح لتتماشى مع معايير حقوق المستهلك المتقاربة عالميًا





