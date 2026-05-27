محكمة النقض الإيطالية تبيح للفنادق رفض تقديم مياه الصنبور مجاناً للنزلاء

قرار قضائي历史ي من أعلى محكمة إيطالية يؤكد عدم إلزامية تقديم مياه الصنبور مجاناً في الفنادق، بناءً على قضية رفعتها سائحة بعد رفض فندق بخمس نجوم تزويدها بالمياه مجاناً خلال إقامتها في منتجع دولوميت للتزلج.

في قرار قضائي بارز، قضت محكمة النقض الإيطالية ، وهي أعلى محكمة في البلاد، بأن لل فنادق الحق في رفض تقديم مياه الصنبور لنزلائها. جاء هذا الحكم في إطار قضية رفعتها سائحة ضد فندق فاخر يقع في منتجع للتزلج في جبال دولوميت، وتحديداً في منطقة كورفارا، حيث كانت تقيم خلال عطلة رأس السنة الميلادية لعام 2020.

وقد رفض الفندق، الذي يصنف ضمن فئة الخمس نجوم، تزويدها بمياه الصنبور أثناء الوجبات، وعرض عليها بدلاً من ذلك مياهاً معدنية للبيع بسعر 7 يورو (8.15 دولار أمريكي) للعبوة. السائحة طالبت بتعويضات تتجاوز قيمتها 2700 يورو، مستندة في دعواها إلى أن مياه الشرب تعتبر سلعة طبيعية وحقاً إنسانياً عالمياً بموجب المصادر الدستورية والوطنية، ويجب ضمان توفير الحد الأدنى اللازم لتلبية الاحتياجات الأساسية مجاناً.

صدر الحكم النهائي في أواخر شهر أبريل من العام الجاري، لكن وسائل الإعلام المحلية لم ت نشره على نطاق واسع إلا في هذا الأسبوع. وأكدت محكمة النقض في حيثيات حكمها أن القانون الإيطالي لا يلزم المطاعم، بما في ذلك الفنادق، بتقديم مياه الصنبور مجاناً للعملاء. كما أيدت محكمة النقض الاستنتاجات التي توصلت إليها محكمتان من درجات أدنى في وقت سابق، مما يؤكد موقفاً قضائياً ثابتاً في هذا الشأن.

تأخذ قرارها في الاعتبار التوجيهات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي، التي تشجع المطاعم على تقديم مياه الصنبور، لكنها لا تفرض التزاماً عاماً أو إلزامياً على جميع الدول الأعضاء. قضية مياه الصنبور هذه تفتح الباب للنقاش حول الفرق بين التشجيع القانوني والالتزام الملزم في التشريعات الأوروبية، حيث لا يوجد قانون أوروبي موحد يلزم جميع الدول الأعضاء بتوفير مياه الصنبور مجاناً عند الطلب.

ويبرز دور المحاكم الوطنية في تفسير القوانين المحلية في ضوء المبادئ الأوروبية العامة، مثل مبدأ حماية المستهلك وحق الإنسان في الماء. في الوقت الحالي، يبقى قرار محكمة النقض الإيطالية ساري المفعول، مما يعني أن الفنادق والمطاعم في إيطاليا لها خيار تقديم مياه الصنبور مجاناً أو بيع مياه معدنية، دون مخالفة القانون. ويعكس هذا الحكم أيضاً التوازن بين مصالح قطاع الضيافة الاقتصادية ومطالب المستهلكين بضمان حق أساسي من حقوق الإنسان، وهو الوصول إلى مياه الشرب النظيفة





