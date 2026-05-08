محكمة جنايات أمن الدولة تصدر أحكاماً مشددة في قضايا الأمن الوطني والفتن الطائفية

أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة في الكويت أحكاماً مشددة في قضايا شائكة تتعلق بالانضمام لجماعات محظورة وإثارة الفتن الطائفية، بما في ذلك حكم بالسجن 5 سنوات بحق رجل الدين حسين المعتوق. وتأتي هذه الأحكام كرسالة حازمة من القضاء الكويتي للتأكيد على عدم التهاون مع أي تجاوزات تمس الوحدة الوطنية أو الأمن العام.

شهدت قاعات محكمة جنايات أمن الدولة في الكويت يوماً قضائياً ساخناً، بعد صدور سلسلة من الأحكام المشددة في ملفات شائكة هزت الرأي العام، شملت تهماً بالانضمام لجماعات محظورة، وإثارة الفتن الطائفية ، ونشر أخبار كاذبة تهدد استقرار البلاد.

تصدر المشهد الحكم الصادر بحق رجل الدين حسين المعتوق، حيث قضت المحكمة بحبسه لمدة 5 سنوات مع الشغل والنفاذ. وجاء هذا القرار برئاسة المستشار ناصر البدر، بعد إدانة المعتوق في قضية تتعلق بإثارة الفتن الطائفية، في حكم وصفه مراقبون بأنه من بين الأحكام الأكثر حزماً في هذا الملف نظراً لحساسية التهم الموجهة إليه.

ولم تتوقف الأحكام عند هذا الحد، بل امتدت لتطال 4 متهمين في قضايا الانضمام إلى جماعات محظورة، حيث أصدرت المحكمة عقوبات متفاوتة تراوحت ما بين السجن 3 سنوات وصولاً إلى 10 سنوات، بعد ثبوت تورطهم في أنشطة فكرية وأمنية مخالفة للقانون. قضت المحكمة بالحبس لمدد تتراوح بين 3 و5 سنوات لمتهمين آخرين في قضايا إثارة الفتن، بينما اكتفت بإلزام متهم ثالث بتعهدات قانونية مع الامتناع عن عقابه.

وتأتي هذه الأحكام كرسالة قانونية حازمة من القضاء الكويتي، تؤكد عدم التهاون مع أي تجاوزات تمس الوحدة الوطنية أو الأمن العام. وقد لاقت هذه الخطوة متابعة واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، لما تمثله من رغبة رسمية في تحصين المجتمع ضد الخطابات المحرضة والكيانات غير القانونية.

في سياق متصل، أكد مصدر قضائي أن هذه الأحكام تأتي في إطار جهود الدولة الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار، مشيراً إلى أن القضاء الكويتي يعمل على تطبيق القانون دون هوادة، بغض النظر عن هوية المتهمين أو مواقعهم الاجتماعية. كما أشارت التقارير إلى أن هذه الأحكام تأتي بعد فترة من التحديات الأمنية التي واجهتها البلاد، حيث شهدت زيادة في الحالات المتعلقة بالفتن الطائفية والجماعات غير القانونية.

وفي تعليق على هذه الأحكام، قال المحامي محمد العبد الله إن هذه القرارات تمثل رسالة واضحة للجميع بأن القانون فوق الجميع، وأن أي محاولة للعبث بالأمن الوطني ستواجه عقوبات رادعة. وأضاف أن هذه الأحكام تعكس مدى جديّة الدولة في التعامل مع هذه القضايا، مشيراً إلى أن المجتمع الكويتي يتطلع إلى مزيد من الإجراءات التي من شأنها تعزيز الأمن والاستقرار





