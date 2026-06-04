محكمة إسرائيلية تلغي حظر زيارات الصليب الأحمر للمعتقلين الفلسطينيين

قضت المحكمة العليا الإسرائيلية بإلغاء قرار حظر زيارات ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر للمعتقلين الفلسطينيين، معتبرة أن الحكومة لم تقدم أساساً قانونياً كافياً. ورحبت اللجنة بالقرار، بينما دعا نادي الأسير الفلسطيني إلى تنفيذ فعلي.

ألغت المحكمة العليا الإسرائيلية ، يوم الأربعاء، قراراً كان يحظر على ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر زيارة المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، واعتبرت أن الحكومة لم تقدم أساساً قانونياً كافياً لهذا الإجراء.

ووفق القرار القضائي، لم تقدم السلطات مبرراً قانونياً أو واقعياً مناسباً لهذا الحظر الشامل، الذي فرض بعد الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023. ويأتي هذا القرار بعد ضغوط حقوقية محلية ودولية، حيث نددت عدة منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان، بما فيها منظمات إسرائيلية، بتدهور أوضاع المعتقلين الفلسطينيين في إسرائيل، مشيرة إلى حالات سوء معاملة وحرمان من الرعاية الصحية وأعمال عنف.

ويعتبر هذا القرار خطوة مهمة نحو احترام القانون الدولي الإنساني، إذ أن تمكين اللجنة الدولية من الوصول إلى المحتجزين وإتاحة مقابلتهم على حدة يعد التزاماً بموجب اتفاقيات جنيف. ورحبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقرار، واعتبرته خطوة إيجابية. وقالت اللجنة في بيان إنها مستعدة لاستئناف عملها في زيارة المحتجزين بأماكن الاحتجاز الإسرائيلية، وأضافت أنها تواصل محادثاتها مع السلطات الإسرائيلية من أجل استئناف هذه الزيارات في أقرب وقت.

من جانبه، قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني عبد الله الزغاري إن القرار يبقى فاقداً لأثره العملي ما لم يترجم إلى إجراءات فعلية تضمن استئناف الزيارات دون إبطاء، وتكفل حماية الأسرى وحقوقهم الأساسية وفقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني. وأوضح الزغاري في بيان أن أي تقييم حقيقي لهذا القرار يجب أن يقترن بمراجعة جدية للدور المطلوب من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وبمعالجة أوجه القصور التي شابت تدخلها خلال المرحلة الماضية، بما ينسجم مع حجم الانتهاكات غير المسبوقة التي يتعرض لها الأسرى والمعتقلون الفلسطينيون في سجون ومعسكرات الاحتلال.

ويبلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية نحو 9500 معتقل، وفق إحصاء جديد لنادي الأسير الفلسطيني نُشر يوم الخميس. وكانت إسرائيل قد علقت زيارات ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر للمحتجزين على خلفية قضايا متصلة بأمن الدولة بعد هجوم السابع من أكتوبر، واعتبرت أن اللجنة لم تتمكن من الحصول على حق الوصول إلى الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة لدى حركة حماس وفصائل فلسطينية مسلحة أخرى.

ومنذ ذلك الحين، نددت عدة منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان، بما فيها منظمات إسرائيلية، بتدهور أوضاع المعتقلين الفلسطينيين في إسرائيل. ويأتي قرار المحكمة العليا ليعيد التأكيد على أن القانون الدولي الإنساني يجب أن يحترم في جميع الظروف، وأن حظر زيارات الصليب الأحمر يفتقر إلى الأساس القانوني. وتبقى الأنظار متجهة إلى تنفيذ هذا القرار على أرض الواقع، ومدى التزام السلطات الإسرائيلية بتمكين اللجنة الدولية من القيام بمهامها الإنسانية دون عوائق، وذلك في ظل استمرار التوترات والانتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة





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