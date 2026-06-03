محكمة تونسية توقع إغلاق ملف حركة النهضة بعد أحكام 'الجهاز السري'

أصدرت محكمة تونسية أحكامًا مشددة في قضية 'الجهاز السري' لحركة النهضة، مما يثير مخاوف من تراجع نفوذ تيار الإسلام السياسي في البلاد. المحللون يرجحون أن هذه القضية ستؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية وإدارية بحق حركة النهضة. الباحثة التونسية أعلية علاني تقول إن الأحكام في هذه القضية تمثل خطوة نحو إغلاق ملف حركة النهضة كحزب رئيسي في المشهد التونسي. المحلل أبو بكر الصغير يراها أهم حدث سياسي في المرحلة الحالية، بالنظر إلى طبيعة هذا الجهاز وخطورته. المحكمة قضت بسجن قيادات بارزة في حركة النهضة، بما في ذلك راشد الغنوشي و علي العريض، بتهم تتعلق بتكوين وفاق إرهابي. جذور القضية تعود إلى سنوات سابقة، لكن اتهامات التجسس واختراق مؤسسات الدولة واغتيال السياسيين اليساريين جعلتها تكتسب زخماً كبيرا. حركة النهضة تنفي أي دور في هذه الاتهامات، وتصف القضية بأنها ذات دوافع سياسية. هذا الملف هو أحد أطول وأبرز المعارك القضائية التي واجهتها حركة النهضة في السنوات الأخيرة، في ظل سلسلة من القضايا الأخرى التي طالت عدداً من قياداتها.

أغلقت محكمة تونسية ، في قضية ' الجهاز السري ' ل حركة النهضة ، إحدى أكثر القضايا إثارة للجدل في البلاد، بإصدار أحكام مشددة . المحللون يرون أن هذه الأحكام تمثل محطة مفصلية في مسار حركة النهضة ، وقد تؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية و إدارية بحق الحزب.

الباحثة التونسية أعلية علاني تقول إن الأحكام في هذه القضية تمثل خطوة نحو إغلاق ملف حركة النهضة كحزب رئيسي في المشهد التونسي. المحلل أبو بكر الصغير يراها أهم حدث سياسي في المرحلة الحالية، بالنظر إلى طبيعة هذا الجهاز وخطورته. المحكمة قضت بسجن قيادات بارزة في حركة النهضة، بما في ذلك راشد الغنوشي و علي العريض، بتهم تتعلق بتكوين وفاق إرهابي. جذور القضية تعود إلى سنوات سابقة، لكن اتهامات التجسس واختراق مؤسسات الدولة واغتيال السياسيين اليساريين جعلتها تكتسب زخماً كبيراً.

حركة النهضة تنفي أي دور في هذه الاتهامات، وتصف القضية بأنها ذات دوافع سياسية. هذا الملف هو أحد أطول وأبرز المعارك القضائية التي واجهتها حركة النهضة في السنوات الأخيرة، في ظل سلسلة من القضايا الأخرى التي طالت عدداً من قياداتها





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