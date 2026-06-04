محكمة بريطانية تصدر حكماً بالسجن المؤبد على قاتل الطالب السعودي محمد القاسم في كامبريدج

قضت محكمة التاج البريطانية في كامبريدج بالسجن المؤبد على تشاز كوريغان المدان بقتل الطالب السعودي محمد القاسم، مع تحديد الحد الأدنى للعقوبة بـ 22 عامًا ونصف. استند الحكم إلى خطورة الجريمة والسجل الجنائي للمتهم وتعاطيه المخدرات أثناء الواقعة. وقد أدانت هيئة المحلفين المتهم بجريمة القتل العمد بعد رفض ادعاء الدفاع عن النفس.

أسدلت محكمة التاج البريطانية في كامبريدج ، اليوم الخميس، الستار على واحدة من أبرز القضايا التي لاقت متابعة واسعة في السعودية وبريطانيا، بإصدار حكم بالسجن المؤبد ضد المدان بقتل الطالب السعودي محمد القاسم .

وحدد القاضي الحد الأدنى للعقوبة بـ 22 عامًا ونصف قبل consideration للإفراج المشروط، مستنداً إلى خطورة الجريمة، والسجل الجنائي للمتهم، واستخدامه المخدرات والكحول أثناء ارتكاب الجريمة. وقد صدر الحكم بعد تأجيله يوم الأربعاء لاستكمال المرافعات، حيث حاول محامي الدفاع تخفيف العقوبة via دفوع قانونية، إلا أن المحكمة أيدت الإدانة وفرضت أقصى عقوبات متاحة.

كانت هيئة المحلفين قد أدانت تشاز كوريغان في مارس بجريمة القتل العمد، rejecting ادعاءه بأن الطعنة كانت دفاعاً عن النفس، التوصل إلى القرار بعد أسبوعين من الجلسات ومراجعة الأدلة. تعرض الطالب السعودي للطعنة في الرقبة خارج سكن طلابي near محطة القطار في كامبريدج في 1 أغسطس 2025، أثناء دراسته في برنامج صيفي.

وأظهرت كاميرات المراقبة اقتراب المتهم من المجموعة然后 مغادرته والعودة مما أدى إلى الطعنة القاتلة. excerpts الفحص الشرعي أكد أن الطعنة بعمق 11.5 سم قطعت شرياناً حيوياً مما أدى إلى الوفاة خلال ساعة. كما عثرت الشرطة على السكين المستخدمة بالقرب من موقع الحادث. كما كشفت القضية عن تورط والد المتهم في مساعدة ابنه على التهرب من العدالة، awaits حكمه additionally. تعبر العائلة والمدرسة عن حزنهم لفقدان القاسم الذي وُصف بأنه الابن البار والطالب المتفوق





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محمد القاسم تشاز كوريغان محكمة التاج البريطانية كامبريدج الطالب السعودي

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