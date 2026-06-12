محكمة جنايات القاهرة تؤجل نظر قضية سارة خليفة و27 متهماً إلى 8 تموز/يوليو لسماع مرافعة الدفاع

أجّلت محكمة جنايات القاهرة النظر في قضية سارة خليفة و27 متهماً آخرين إلى جلسة 8 تموز/يوليو، لسماع مرافعة الدفاع. خلال الجلسة، تم الاستماع إلى شهادة رئيس الإدارة المركزية للمعامل الكيميائية بمصلحة الطب الشرعي، الذي أكد أن المواد المضبوطة تندرج تحت بند 'النظائر' للمواد المخدرة، أي أنها تتشابه في التركيب الكيميائي والتأثير مع المواد المدرجة في الجداول الرسمية. وذكرت التحقيقات أن سارة خليفة تكفلت بتمويل العملية والسفر للخارج للتنسيق مع زعماء التشكيل، بينما تولى بقية المتهمين أدواراً في إدارة المنظمة وإدخال المواد المخدرة إلى البلاد. كما اعترض محامي خليفة على شهادة أعضاء اللجنة الثلاثية، زاعماً أن التقرير غير مدموغ بالشمع الأحمر ولا يحمل تاريخ تحرير واضح. كانت النيابة قد أحالت 28 متهماً إلى المحكمة على خلفية اتهامهم بتأسيس شبكة إجرامية لتصنيع وترويج المواد المخدرة المُخلقة، عبر استيراد المواد الخام من الخارج، واستخدام عقار سكني كمقر للتصنيع والتخزين، حيث تم ضبط أكثر من 750 كيلوجراماً من المواد والمكونات. واتخذت جهات التحقيق إجراءات تحفظ على أموال المتهمين وحساباتهم، وأدرجت بعض الهاربين على قوائم المنع من السفر، مع استمرار حبس المتبقين على ذمة القضية استناداً إلى أدلة فنية ورقمية وشهادات.

في تطور جديد لقضية المخدرات الم largescale التي شغلت الرأي العام المصري، أجّلت محكمة جنايات القاهرة يوم الخميس النظر في قضية سارة خليفة و27 متهماً آخرين إلى جلسة 8 تموز/يوليو القادمة، بهدف السماع بمرافعة هيئة الدفاع.

وقد حضر جلسة اليوم عدد من المحامين والأطراف المعنية، حيث شهدت القاعة إجراءات قانونية روتينية قبل التأجيل. خلال الجلسة، تم استدعاء الشاهدة الثانية، وهي رئيس الإدارة المركزية للمعامل الكيميائية بمصلحة الطب الشرعي، ل当着 الشهود بشأن أعمال الفحص التي أجرتها اللجنة الثلاثية المُكلّفة بفحص المضبوطات محل القضية.

وأكدت الشاهدة أن نتائج التقرير النهائي كانت حاسمة، حيث بينت أن المواد المخدرة التي تم ضبطها تندرج تحت بند 'النظائر'، أي أنها مواد تشبه في تركيبها الكيميائي وتأثيرها physiological المواد المخدرة المدرجة في الجداول الرسمية المعتمدة. هذا التصنيف يزيد من خطورة التهم المنسوبة للمتهمين، حيث ينقل القضية من إطار الجرائم العادية إلى جرائم تتعلق بمواد批专门 يعاقب عليها القانون بشكل صارم. وكانت التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة المصرية قد كشفت عن تفاصيل دقيقة حول طبيعة الشبكة الإجرامية.

ووفقاً للتحريات، فإن المتهمين، وبينهم سارة خليفة التي يقال إنها الشخصية الرئيسية في القضية، قد أسسوا تشكيلاً منظمًا لتصنيع وترويج المواد المخدرة المُخلَّقة. وقد اعتمدت الشبكة على استيراد المواد الخام من الخارج، ثم تحويلها داخل ورشة أو مصنع clandestine تم ضبطه في أحد العقارات السكنية. وذكرت المصادر أن الكميات المضبوطة من المواد المخدرة والمكونات الخام فاقت 750 كيلوجراماً، مما يشير إلى أن العملية كانت ذات طابع تجاري كبير وليست مجرد خدمة محدودة.

وتوزعت الأدوار بين عناصر التشكيل، حيث تكفلت سارة خليفة، حسب التحقيقات، بضخ الأموال اللازمة للعملية، كما سافرت إلى الخارج للتنسيق مباشرة مع زعماء الشبكة الدولية، في حين تولى المتهمون الآخرون مهام إدارة المنظمة داخل البلاد، والإشراف على عمليات إدخال المواد المخدرة إلى الأراضي المصرية، وترويجها في السوق المحلية. من جهتهم، دافع محامي سارة خليفة، محمد حمودة، خلال تواجده أمام هيئة المحكمة، عن موكلته وطالب ببراءتها. وقدم حمودة طعناً مهمًا على





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محكمة جنايات القاهرة سارة خليفة شبكة إجرامية مواد مخدرة النظائر

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