محكمة الاستئناف التونسية تقر حكم السجن 4 سنوات بحق رئيس ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف

أقرت محكمة الاستئناف في تونس العاصمة حكم السجن 4 سنوات بحق المحامي والسياسي المعارض سيف الدين مخلوف بتهمة الاعتداء على أمن الدولة. وفي سياق آخر، وقعت الكويت خطاب نوايا للتعاون مع هيئة الصناعات الدفاعية التركية في مجال الدفاع والصناعة العسكرية.

أقرت محكمة الاستئناف في تونس العاصمة، حكما بالسجن لمدة 4 سنوات بحق رئيس ائتلاف الكرامة المعارض المحامي سيف الدين مخلوف ، بتهمة الاعتداء على أمن الدولة .

ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية، الخميس، عن مصدر قضائي قوله إن الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس قررت الأربعاء إقرار الحكم الابتدائي الصادر بحق المتهم سيف الدين مخلوف، والقاضي بسجنه 4 سنوات. وأضاف المصدر أن مخلوف، وهو نائب سابق بالبرلمان المنحل ورئيس ائتلاف الكرامة، كان قد حوكم غيابيا بالسجن لمدة 5 سنوات، في قضية رفعها ضده نقابي أمني اتهمه فيها بالتخابر مع جهات أجنبية وفق ما ورد في ملف القضية والأبحاث.

وأوضحت الوكالة أن مخلوف اعترض على الحكم الغيابي، ليصدر بحقه لاحقا حكم حضوري بالسجن 4 سنوات، قبل أن يستأنفه، فيما قضت المحكمة الأربعاء بإقرار الحكم الابتدائي. وفي 10 أبريل/ نيسان الماضي، قضت محكمة الاستئناف بتونس بالسجن لمدة سنة ونصف بحق مخلوف في قضية التطاول على وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد.

ومنذ فبراير/ شباط 2023، أوقفت السلطات عددا من السياسيين المعارضين والمحامين وناشطي المجتمع المدني، ووجّهت إليهم تهما بينها محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة، والتخابر مع جهات أجنبية، والتحريض على الفوضى أو العصيان، إضافة إلى تبييض الأموال، بينما ينفي محامو المتهمين صحة هذه الاتهامات. بينما تؤكد السلطات أنها تحترم استقلال القضاء وأن الإجراءات المتخذة تتم وفق القانون دون تدخل سياسي، تقول قوى معارضة إن عددا من الملاحقات القضائية تستهدف معارضين ومحامين وناشطين.

وفي سياق آخر، وقعت الكويت خطاب نوايا للتعاون مع هيئة الصناعات الدفاعية التركية، في خطوة تعزز العلاقات الثنائية بين البلدين في مجال الدفاع والصناعة العسكرية. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون بين الدولتين في المجالات الاستراتيجية، بما في ذلك الأمن القومي والتقنيات الدفاعية. ومن المتوقع أن تشمل هذه الاتفاقية تبادل الخبرات التقنية وتطوير المشاريع المشتركة في مجال الصناعات الدفاعية.

وقد أكدت مصادر دبلوماسية أن هذه الخطوة تعكس الرغبة المشتركة في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الكويت وتركيا، خاصة في ظل التحديات الأمنية المتزايدة في المنطقة. وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة توترا متصاعدا، حيث تسعى الدول إلى تعزيز قدراتها الدفاعية من خلال التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون في مجال الصناعات الدفاعية، بما في ذلك تطوير أنظمة الأسلحة والعتاد العسكري، وكذلك تبادل الخبرات في مجال البحث والتطوير.

ومن جانبها، أعربت هيئة الصناعات الدفاعية التركية عن استعدادها لتعزيز التعاون مع الكويت في هذا المجال، مشيرة إلى أن هذه الخطوة ستساهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وفي السياق نفسه، أكدت مصادر دبلوماسية أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة في المجالات الاستراتيجية مثل الدفاع والصناعة العسكرية.

