محكمة التحكيم الرياضي الدولية تفصل في نزاعات الأندية السعودية: الحزم وأبها في الواجهة

رصدت «عكاظ» ظهور أحكام نهائية صادرة عن محكمة التحكيم الرياضي الدولية (CAS) تخص أندية سعودية، حيث تصدر نادي الحزم قائمة الأندية المتورطة في نزاعات مع أعضاء أجهزتها الفنية، بينما واجه نادي أبها عدة قضايا تعاقدية وتقنية، بعضها انتهى لصالحه.

تُسلط أحكام محكمة التحكيم الرياضي الدولية ( CAS ) التي تم الكشف عنها مؤخرًا الضوء على حجم النزاعات التعاقدية والفنية التي تواجه الأندية السعودية على الساحة الدولية. وقد رصدت صحيفة «عكاظ» عبر الموقع الرسمي للمحكمة ظهور عدة أحكام نهائية مترابطة بأندية من المملكة، كان نادي الحزم في مقدمتها، حيث واجه قضيتين منفصلتين تتعلقان بنزاعات مع أعضاء من جهازه الفني. كما شملت القائمة نادي أبها بأربع قضايا متنوعة، تضمنت طعونًا تم رفضها أمام المحكمة، بالإضافة إلى ملف تعاقدي حُسم في النهاية لصالح النادي. وتُظهر هذه الأحكام حجم التحديات القانونية التي تواجهها الأندية الرياضية في تنظيم علاقاتها مع الكفاءات الفنية والتعاقدية، وتسلط الضوء على دور محكمة التحكيم الرياضي كمحطة فصل نهائية في هذه الخلافات.

وفي تفاصيل نزاعات نادي الحزم، ألزمت المحكمة الرياضية الدولية النادي بدفع مبلغ 285,486 دولارًا أمريكيًا في القضية المتعلقة بالمدرب البرتغالي أنطونيو غوفيا. ولم تتوقف الالتزامات المالية عند هذا الحد، حيث أُمر النادي بدفع مبلغ إضافي قدره 56,710 دولارات أمريكية في قضية أخرى تتعلق بميغيل بينتو، الذي كان عضوًا في الجهاز الفني للنادي. هذه الأحكام تُشكل عبئًا ماليًا إضافيًا على النادي، وتدعو إلى إعادة النظر في آليات إدارة العقود والجوانب القانونية المرتبطة بالتعاقدات الفنية. إن تكرار مثل هذه النزاعات يُعد مؤشرًا على ضرورة وضع ضوابط وإجراءات أكثر صرامة لضمان الشفافية والوضوح في العقود، وتقليل فرص نشوء الخلافات التي قد تصل إلى أروقة المحاكم الدولية، مما يستنزف موارد الأندية ويرهق قدرتها على التركيز على التطوير الرياضي.

أما بالنسبة لنادي أبها، فقد كشفت الأحكام المنشورة عن رفض استئناف النادي في ثلاث قضايا مختلفة، مما يعني أن القرارات السابقة لمصلحة الأطراف الأخرى ظلت قائمة. ومن بين هذه القضايا الرفض في قضية بافل بريمِل، بالإضافة إلى قضية أخرى كانت بين اللاعب الروماني بوغدان فاتاجيلو والنادي. في هذه الأخيرة، تم رفض استئناف اللاعب وتأكيد القرار السابق الصادر عن جهة مختصة. ومع ذلك، تبرز من بين هذه الملفات قضية واحدة حُسمت لصالح نادي أبها، مما يُعد بصيص أمل وسط سلسلة من الأحكام التي لم تكن في صالحه.

وبحسب الرصد الدقيق للأحكام السعودية المتاحة حاليًا على صفحة القرارات الحديثة (Recent Decisions) بموقع «CAS»، فإن هذه القضايا تكشف عن تداول مستمر لنزاعات تعاقدية وفنية أمام المحكمة. ويُلاحظ تركيز واضح في القضايا المنشورة التي تخص بشكل مباشر ناديي الحزم وأبها، مما يستدعي من هذه الأندية إجراء تقييم شامل لآليات إدارة شؤونها القانونية والعقود، ووضع استراتيجيات وقائية لتجنب الوقوع في مستنقع النزاعات القضائية الدولية المكلفة والمعقدة. إن تكرار ظهور أسماء هذه الأندية في قضايا مماثلة يُشكل دعوة واضحة لتعزيز الكفاءة القانونية داخليًا والاستعانة بخبراء متخصصين في القانون الرياضي لتفادي مثل هذه المطبات المستقبلية





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

باصم: سنستقطب 18 محكماً معتمدين من الـ«CAS»باصم: سنستقطب 18 محكماً معتمدين من الـ«CAS»

Read more »

المحكمة الرياضية تُجهض آمال بيراميدز: لا تعليق لبطل الدوري المصريفي تطور جديد بقضية حسم لقب الدوري المصري الممتاز لموسم 2024 - 2025، أصدرت المحكمة الرياضية الدولية (CAS) قراراً برفض الطلب المستعجل المقدم من نادي بيراميدز، والذي كان يهدف إلى تعليق إعلان النادي الأهلي بطلاً للدوري لحين البت النهائي في قضية خصم ثلاث نقاط من رصيد الأهلي.

Read more »

مركز التحكيم الرياضي السعودي يعتمد خبراء جددًا لتعزيز بيئة التحكيمأعلن مركز التحكيم الرياضي السعودي عن انضمام مجموعة من الخبراء في مجال التحكيم الرياضي، بمن فيهم محكمون مقيدون لدى محكمة التحكيم الرياضي الدولية (CAS)، إلى قائمة المحكمين المعتمدين لديه. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز بيئة التحكيم الرياضي في المملكة واستقطاب الكفاءات المتميزة على المستويين الدولي والإقليمي، مما يرفع جودة العملية التحكيمية ويعزز دور المركز.

Read more »

«CAS» ترفض استئناف «روما» وتثبّت عقوبتهأصدرت محكمة التحكيم الرياضية (CAS) قرارها النهائي في إجراء التحكيم بين لاعب كرة القدم البرازيلي رومارينهو ريكاردو دا سيلفا، واللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، حيث رفضت هيئة التحكيم استئناف اللاعب وأيدت قرار اللجنة السعودية للاستماع لقضايا المنشطات الأصلي الصادر في يوليو 2025، والقاضي بإيقاف اللاعب المذكور 12 شهراً.

Read more »

CAS: الصين تحقق لأول مرة في التاريخ عملية طباعة ثلاثية الأبعاد للمعادن في الفضاءأعلنت الأكاديمية الصينية للعلوم (CAS) عبر تطبيق WeChat أن الصين نجحت في إكمال أول تجربة لها في طباعة الأجزاء المعدنية ثلاثية الأبعاد في الفضاء، وأعادت الحمولة إلى الأرض بسلام.

Read more »

السنغال تطعن في قرار نهائي أمم أفريقيا أمام «كاس»أعلنت محكمة التحكيم الرياضية (CAS) تسجيل استئناف رسمي من الاتحاد السنغالي لكرة القدم ضد...

Read more »