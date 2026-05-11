محسن رضائي يوجه تحذيرا للعرب والمسلمين من ثمن انخراطهم في مشروع إسرائيل، ويؤكد تسرب نفطي في مضيق هرمز

مستشار المرشد الإيراني يحذر العرب والمسلمين من ثمن انخراطهم في مشروع إسرائيل، ويؤكد تسرب نفطي في مضيق هرمز، كما يسمح بعبور ناقلة الغاز القطرية في المضيق لأول مرة منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وجه محسن رضائي مستشار المرشد الإيراني كلمة باللغة العربية إلى العرب والمسلمين حذرهم فيها من ثمن انخراطهم في مشروع إسرائيل الهادف لإشعال الفتن بين دولهم وبسط هيمنتها على أوطانهم.

وكتب المستشار محسن رضائي باللغة العربية على حسابه في منصة"إكس":"‏أيها العرب والمسلمون! إن غاية الكيانِ الصهيوني هي إشعال نار الفتن بين دولنا، ليبسط هيمنته على أوطانكم ومقدراتكم. إن غاية الكيانِ الصهيوني هي إشعال نار الفتن بين دولنا، ليبسط هيمنته على أوطانكم ومقدراتكم. وإن الانخراط في هذا المشروع الخطيرِ له ثمن باهظ وعواقب وخيمة، ولا سيّما لأولئك الذين تدفعهم أطماعهم إلى ما يتجاوزُ حدود قدراتهم، فكونوا على قدر عال من اليقظة والبصيرة.

وأضاف:\"إن الانخراط في هذا المشروع الخطيرِ له ثمن باهظ وعواقب وخيمة، ولا سيّما لأولئك الذين تدفعهم أطماعهم إلى ما يتجاوز حدود قدراتهم، فكونوا على قدر عال من اليقظة والبصيرة\" من جهته، قال مستشار القائد العام للثورة الإسلامية في الشؤون الدولية علي أكبر ولايتي:\"الحرب المفروضة الثالثة هي لحظة حاسمة لطرد أمريكا من المنطقة وتراجع إمبراطوريتها\". أكدت وكالة تتبع حركة السفن"تانكر تراكرز" أن التسرب النفطي في مضيق هرمز مصدره ناقلة"باركة" المملوكة لشركة بترول أبو ظبي الوطنية"أدنوك" التي تعرضت لضربة إيرانية.

سمحت السلطات الإيرانية بعبور ناقلة الغاز القطرية"الخريطيات" مضيق هرمز لأول مرة منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وإغلاق المضيق. أعلن قائد القوات البحرية الإيرانية الأدميرال شهرام إيراني عن استنفار غواصات"دلافين الخليج" الخفيفة إيرانية الصنع، وتمركزها في أعماق مضيق هرمز. أخبار العالمأخبار العالمأخبار العالمأخبار العالم العربيأخبار العالمأخبار العالمأخبار العالم العرب





RTARABIC / 🏆 28. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

محسن رضائي تحذير إسرائيل مضيق هرمز تسرب نفطي

United States Latest News, United States Headlines