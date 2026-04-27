نجا الرئيس الأميركي دونالد ترمب من محاولة اغتيال جديدة مساء السبت خلال حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض، حيث تبادل عناصر الشرطة السرية النار مع المشتبه به كول توماس ألين، الذي كان مسلحاً بعدة أسلحة نارية وسكاكين. وأكد الادعاء العام الفيدرالي أن ألين سيمثل أمام المحكمة بتهم استخدام سلاح ناري في أثناء ارتكاب جريمة عنف والاعتداء على عنصر فيدرالي باستخدام سلاح خطير. وتظهر التحقيقات أن ألين كان لديه دوافع سياسية، حيث انتقد سياسات إدارة ترمب في كتابات أرسلها إلى أفراد عائلته قبل دقائق من الهجوم. وفي الوقت نفسه، واجهت الولايات المتحدة تحديات أخرى على الصعيد الدولي، حيث تعثرت جهود وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، بينما دخل العراق فراغاً دستورياً بعد فشل القوى السياسية في الاتفاق على مرشح لرئاسة الوزراء.

نجا الرئيس الأميركي دونالد ترمب من محاولة اغتيال جديدة مساء السبت خلال حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض في فندق واشنطن هيلتون. حيث تبادل عناصر الشرطة السرية النار مع المشتبه به كول توماس ألين (31 عاماً)، الذي حاول اختراق نقطة تفتيش أمنية وهو مسلح بعدة أسلحة نارية وسكاكين.

وأكد الادعاء العام الفيدرالي أن ألين سيمثل أمام المحكمة اليوم بتهم استخدام سلاح ناري في أثناء ارتكاب جريمة عنف والاعتداء على عنصر فيدرالي باستخدام سلاح خطير. وتظهر التحقيقات أن ألين كان لديه دوافع سياسية، حيث انتقد سياسات إدارة ترمب في كتابات أرسلها إلى أفراد عائلته قبل دقائق من الهجوم، ووصف نفسه بـ«قاتل اتحادي ودود». كما كشفت السلطات عن منشورات مناهضة لترمب على وسائل التواصل الاجتماعي مرتبطة بألين، مما يشير إلى أن الهجوم كان مدبراً مسبقاً.

وفي الوقت نفسه، واجهت الولايات المتحدة تحديات أخرى على الصعيد الدولي، حيث تعثرت جهود وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، بينما دخل العراق فراغاً دستورياً بعد فشل القوى السياسية في الاتفاق على مرشح لرئاسة الوزراء. وفي الوقت نفسه، شهد الميدان الأمني في مالي تصعيداً جديداً بعد مقتل وزير الدفاع ساديو كامارا في هجوم شنته جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، الموالية لتنظيم القاعدة، على العاصمة باماكو.

وعلى الصعيد الثقافي، فازت المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG) بعقد تشغيل وإدارة قناة الثقافة التابعة لوزارة الثقافة السعودية، في خطوة تعكس التوسع في المشاريع الثقافية في المملكة. وأثارت الحادثة في واشنطن ردود فعل واسعة، حيث وصفها مراسلو البيت الأبيض بأنها «مشهد فوضوي» بعد أن اندفع عملاء الشرطة السرية بأسلحتهم، وصرخوا «تحركوا... احتموا تحت الطاولات»، بينما أحاطوا ترمب وزوجته ميلانيا والوزراء وأعضاء الكونغرس. وتم إجلاء الرئيس وزوجته بسرعة من فوق المنصة، وسط حالة من الفوضى.

كما شوهد رئيس مجلس النواب مايك جونسون يركض مسرعاً نحو باب الخروج، بينما حاول ستيفن ميلر، نائب مدير موظفي البيت الأبيض، الخروج مع زوجته الحامل وهو يحميها بجسده. كما شوهدت إريكا، أرملة الناشط اليميني الراحل تشارلي كيرك، منهارة تماماً تبكي بحرقة، حيث اقترب منها كاش باتيل، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، وأخذها إلى ممر جانبي في الفندق، محاولاً تهدئتها وهو يمسك بيدها.

وفي سياق متصل، أكدت السلطات أن ألين كان قد اشترى أسلحة نارية من متجر في كاليفورنيا واحتفظ بها في منزل والديه دون علمهما، حيث وصفت شقيقته شقيقها بأنه يميل إلى إطلاق تصريحات راديكالية. كما أكدت إدارة شرطة نيو لندن في ولاية كونيتيكت تلقيها اتصالاً من شقيق ألين بعد الحادث، حيث أبلغهم بمعلومات متعلقة بالحادث، مما ساعد في تعقب المشتبه به.

وفي الوقت نفسه، يواصل المحققون تحليل الكتابات والمنشورات التي نشرها ألين، والتي تشير إلى دوافع سياسية وراء الهجوم، حيث كان يهدف إلى استهداف ترمب ومسؤولين آخرين في إدارته. وتأتي هذه الحادثة في وقت تتعرض فيه الولايات المتحدة لضغوط سياسية وأمنية متزايدة، حيث تواجه تحديات في إدارة الأزمات الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى التحديات الداخلية التي تواجهها إدارة ترمب





