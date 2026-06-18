محافظ صندوق الاستثمارات العامة: الصندوق التزام طويل الأجل برغم التحديات التنظيمية في أوروبا

أكد ياسر الرميان محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي التزام الصندوق باستثماراته في أوروبا رغم التحديات التنظيمية. أعلن عن 140 فرصة استثمارية جديدة بقيمة 10 مليارات يورو. استثمر الصندوق 98 مليار يورو في أوروبا خلال 8 سنوات وساهم بـ70 مليار يورو في الناتج المحلي الإجمالي ووفر 160 ألف وظيفة. تحدث عن أزمة مضيق هرمز وخطط أرامكو لتوسيع مرافق تخزين النفط عالميا.

أكد محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان التزام الصندوق باستثماراته واستراتيجياته العالمية رغم الظروف الجيوسياسية في المنطقة واصفا إياه بأنه مستثمر طويل الأجل وصبور. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في قمة الأولوية أوروبا 2026 التي تنظمها مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار في العاصمة الإيطالية روما.

وأشار الرميان إلى أن الصندوق السيادي السعودي استثمر 98 مليار يورو في أوروبا على مدى ثماني سنوات مما ساهم بمبلغ 70 مليار يورو في الناتج المحلي الإجمالي للقارة ووفر 160 ألف فرصة عمل. وembrevely الرميان أن القمة الحالية ستشهد الإعلان عن 140 فرصة استثمارية جديدة في أوروبا قيد الدراسة حاليا وتم تخصيص استثمارات تصل إلى 10 مليارات يورو لها حتى عام 2030.

وكان الرميان قد توقع في العام الماضي أن تتضاعف استثمارات الصندوق في أوروبا لتصل إلى 170 مليار دولار مؤكدا على الدور المركزي لأوروبا في استراتيجية الاستثمار العالمية وذكر أن القدرة على التنبؤ والوضوح التنظيمي هما مفتاح الالتزامات طويلة الأجل. من ناحية أخرى سلط الضوء على التحديات التي تواجه الاستثمار في أوروبا ومن أبرزها القوانين والتشريعات التنظيمية المقترحة التي قد تضر بالمستثمرين بما في ذلك شركات سعودية مثل أرامكو وسابك مؤكدا أن هذه التحديات لا تؤثر فقط على الاستثمارات الجديدة بل também على الاستثمارات القائمة.

كما تطرق الرميان إلى أزمة مضيق هرمز قائلا إنها لم تقتصر على المنطقة أو على إمدادات الطاقة بل امتدت إلى قطاعات مختلفة وأثرت على العالم أجمع. وكشف عن عزم السعودية إنشاء مرافق تخزين كبرى للنفط في مختلف أنحاء العالم مشيرا إلى أن أرامكو لديها بالفعل مرافق تخزين خاصة في آسيا وأن هناك خططا جادة لتوسيع طاقة التخزين عبر إنشاء منشآت أكبر في أسواق عالمية متعددة. وأضاف أن أرامكو استثمرت 80 مليار يورو مع الموردين الأوروبيين.

يذكر أن الصندوق أعلن في بداية العام الحالي عن استراتيجية جديدة حتى عام 2030 تهدف إلى الانتقال من مرحلة بناء القطاعات الاستراتيجية إلى تحقيق التكامل في المنظومات الاقتصادية وتسريع النمو مع إشراك القطاع الخاص كشريك في صناعة القوة وليس مجرد منفذ للمشاريع. هذه الاستراتيجية تتماشى مع المرحلة الثالثة من رؤية السعودية 2030 وتهدف إلى فتح المجال أمام شراكات أعمق في الاستثمار طويل الأمد.

وتوزع استثمارات الصندوق الذي يدير أصولا تزيد عن تريليون دولار على ثلاث محافظ استثمارية هي محفظة الرؤية ومحفظة الاستثمارات الإستراتيجية ومحفظة الاستثمارات المالية





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