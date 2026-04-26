محاولتا اغتيال لرئيسين أمريكيين في نفس الفندق بفارق 45 عاما

شهد فندق واشنطن هيلتون محاولتي اغتيال لرئيسين أمريكيين، رونالد ريغان ودونالد ترمب، بفارق زمني 45 عاما، مما يثير تساؤلات حول الأمن والسياسة الأمريكية.

نفس الموقع، نفس الفندق، شهد محاولتي اغتيال لرئيسين للدولة الأقوى في العالم، لكن بفارق زمني بلغ خمسة وأربعين عاما. الحادثة الأولى في الثلاثين من مارس 1981، حين أطلق جون هينكلي جونيور ست رصاصات على الرئيس رونالد ريغان خارج فندق واشنطن هيلتون .

والحادثة الثانية ليلة السبت الماضي، حين اقتحم شاب مسلح ببندقية طويلة ومسدس وسكاكين متعددة نقطة تفتيش أمنية في نفس الفندق، وأطلق النار على عناصر الخدمة السرية، مستهدفا قاعة عشاء رفيعة المستوى كان يحضرها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وعشرات كبار المسؤولين. هذا التكرار الغريب لحادثتين منفصلتين في بقعة واحدة بواشنطن لا يثير الدهشة فحسب، بل يفتح أسئلة جوهرية حول البروتوكولات الأمنية وطبيعة الثقافة السياسية الأمريكية في عصر الاستقطاب المتصاعد.

في الساعة الثامنة وست وثلاثين دقيقة مساء بتوقيت الشرق الأمريكي، اندفع كول توماس الين، البالغ من العمر إحدى وثلاثين سنة من ولاية كاليفورنيا، نحو نقطة التفتيش الأمنية الرئيسية في فندق واشنطن هيلتون وهو يحمل بندقية طويلة ومسدسا وسكاكين متعددة، مبادرا بإطلاق النار على عناصر الأمن قبل أن يطوق ويلقى القبض عليه. وفي اللحظة ذاتها، كان مئات الضيوف في قاعة الاحتفالات تحت الأرض يختبئون تحت الطاولات، بينما اندفع عناصر الخدمة السرية المدججون بالسلاح نحو المنصة لإجلاء الرئيس ترمب والسيدة الأولى ميلانيا ونائب الرئيس جي دي فانس في مشهد بالغ الفوضى.

وبحسب السلطات، ظل الفندق مفتوحا أمام النزلاء العاديين خلال فعالية العشاء، وهو ما أتاح هامشا من الثغرات الأمنية التي استغلها المشتبه به للتسلل، إذ يعتقد مسؤولو الشرطة أنه كان مقيما في الفندق قبيل الحادثة. وقد أسفرت الحادثة عن إصابة عنصر في الخدمة السرية برصاصة استقرت في سترته الواقية، ليسفر الهجوم عن انهيار الحفل بالكامل وإلغائه في مشهد لم تشهده هذه الفعالية العريقة منذ تأسيسها.

وصف المدعون العامون المشتبه به بأنه «ذئب منفرد» يبدو أنه تصرف دون تنسيق مع أي جهة خارجية، ووجهوا إليه تهمتين بحيازة الأسلحة في جريمة عنف، وتهمة الاعتداء على ضابط فيدرالي بسلاح قاتل. وقالت المدعية العامة لمقاطعة كولومبيا جانين بيرو إن المنفذ كان عازما على إلحاق أكبر قدر ممكن من الأذى والضرر.

وتكشف السيرة الذاتية للمشتبه به عن شخصية مزدوجة مثيرة للحيرة؛ إذ حصل على بكالوريوس الهندسة الميكانيكية من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا «كالتك» عام 2017، وعلى ماجستير في علوم الحاسوب في مايو 2025، وكان يعمل مدرسا في مجال الإرشاد الجامعي ومطورا لألعاب الفيديو. وتكشف سجلات التمويل الانتخابي الفيدرالية أنه تبرع بمبلغ خمسة وعشرين دولارا لحملة كامالا هاريس الرئاسية في أكتوبر 2024.

يحمل فندق واشنطن هيلتون بتاريخه ثقلا رمزيا استثنائيا في الذاكرة الأمنية الأمريكية، ففي 30 مارس 1981، أطلق جون هينكلي جونيور ست رصاصات خلال ثوان معدودة خارج الفندق ذاته، أصابت الرئيس ريغان برصاصة ارتدت من سيارته واخترقت صدره، فضلا عن إصابة سكرتيره الصحفي جيمس برادي وعناصر أمن آخرين. وقد دفعت تلك الحادثة إلى إعادة تصميم الفندق وإضافة جناح رئاسي مؤمن قرب مدخله، وهو الجناح نفسه الذي أخذ إليه ترمب فور إجلائه ليلة السبت.

وبذلك يتحول هذا الفندق إلى موقع يختزل خمسة وأربعين عاما من الهشاشة الأمنية الأمريكية في مكان واحد. اغتيال حفل الصحافة إن كان الذئب المنفرد قد فشل في بلوغ ترمب، فإنه نجح في شيء آخر: اغتيال أعرق احتفالية صحفية أمريكية بامتياز. فعشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض، الذي يمثل تقليدا سنويا يجمع الصحافة بالسلطة في أجواء من الحوار والدعابة، ألغي بالكامل وتبعثرت صفوف ضيوفه الذين كانوا يتناولون طعامهم حين دوت الطلقات.

وكانت هذه المرة الأولى التي يحضر فيها ترمب الحفل بوصفه رئيسا للجمهورية، بعد أن قاطعه طوال ولايته الأولى، فجاء حضوره ليتحول إلى مشهد لا ينسى من أشد المشاهد دراماتيكية في تاريخ الفعالية. وقد أكد ترمب في إحاطة صحفية عقب الحادثة أن ما جرى لن يثنيه عن مواصلة الحرب على إيران، مشيرا إلى أن المحققين يعملون على تحديد دوافع منفذ الهجوم الذي وصفه بـ«القاتل المحتمل».

وفي لقطة لافتة، تحدث الرئيس بعبارات تقدير نادرة تجاه الصحافة التي طالما وصفها بـ«عدو الشعب»، في إشارة إلى أن الخطر المشترك قد أذاب، ولو لحظيا، جدران العداء القائمة





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

مجلس الأمن يدين بأشد العبارات هجوما إرهابيا في نيجيريامجلس_الأمن يدين بأشد العبارات هجوما إرهابيا في نيجيريا خلف مقتل 30 شخصا وإصابة 45 آخرين في 3 هجمات انتحارية

Read more »

'العمل': 45 مبادرة لدعم قطاع التنمية وتمكين المواطن وبناء المجتمع'العمل': 45 مبادرة لدعم قطاع التنمية وتمكين المواطن وبناء المجتمع

Read more »

تعادل سلبي بأول 45 دقيقة بين النصر والفيحاء | صحيفة المواطن الإلكترونيةتعادل سلبي بأول 45 دقيقة بين النصر والفيحاء انتهت أول 45 دقيقة من مباراة النصر والفيحاء بالتعادل السلبي بين الفريقين في الجولة الـ25 من بطولة دوري الأمير محمد

Read more »

مكة تسجل أعلى درجات الحرارة اليوم عند 45 مئوية | صحيفة المواطن الإلكترونيةمكة تسجل أعلى درجات الحرارة اليوم عند 45 مئوية سجلت مكة المكرمة اليوم الخميس 18-10-1443، أعلى درجات الحرارة على مستوى المملكة بواقع 45 درجة مئوية.

Read more »

حفر الباطن تسجل أعلى درجة حرارة في المملكة بـ 45 مئوية | صحيفة المواطن الإلكترونيةحفر الباطن تسجل أعلى درجة حرارة في المملكة بـ 45 مئوية توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تسجل مدينة حفر الباطن أعلى درجة حرارة اليوم الاثنين في المملكة عند 45

Read more »

تركي بن طلال يدشن 45 مشروعًا صحيًّا في عسير | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةتركي بن طلال يدشن 45 مشروعًا صحيًّا في عسير دشن الأمير تركي بن طلال، أمير منطقة عسير ورئيس هيئة تطويرها، وبحضور وزير الصحة، 45 مشروعًا صحيًّا في منطقة عسير؛

Read more »