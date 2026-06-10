محافظ الليث يشهد الحفل السنوي الأول لجمعية أفضلكم لتعليم القرآن بمركز غميقة

شهد محافظ الليث الحفل السنوي الأول لجمعية أفضلكم لتعليم القرآن الكريم وعلومه تحت شعار "عام من الأثر"، حيث استعرضت الجمعية منجزاتها وإحصائياتها وخططها المستقبلية، وأطلقت مبادرة للتكامل القرآني بالشراكة مع جمعيات أخرى لتعزيز الأثر المجتمعي.

شهد محافظ الليث عمران بن حسن الزهراني الحفل السنوي الأول ل جمعية أفضلكم لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمركز غميقة، تحت شعار "عام من الأثر"، بمناسبة ختام برامج العام الدراسي 1447هـ، بحضور عدد من مسؤولي الإدارات الحكومية وجهات القطاع غير الربحي.

بدأ الحفل في الجامع الكبير بغميقة بتلاوة آيات من القرآن قدمها أحد طلاب الجمعية، أظهرت مستوى متميز في الحفظ والتجويد. تلا ذلك عرض مرئي تعريفي استعرض مسيرة الجمعية منذ تأسيسها، و أبرز منجزاتها، ومناشطها الحالية، وخططها المستقبلية. وقد بلغ إجمالي عدد المستفيدين من خدمات الجمعية 1955 شخصًا، كما بلغ عدد الطلاب في الحلقات القرآنية 382 فردًا، إلى جانب تنفيذ أكثر من 43 ألف ساعة تطوعية.

تضمن الحفل أيضًا مشهد تجويدي قدمه طلاب برنامج "ورتل"، وإطلالة قرائية من مجمع لآلىء النور التعليمي، وعرضًا لعدد من نماذج التلاوات لطلاب الحلقات. وشهد المحافظ توقيع إطلاق "مبادرة التكامل القرآني" التي تقدمها جمعية أفضلكم بالشراكة المجتمعية مع جمعيات تحفيظ القرآن الكريم في اللليث وبني يزيد والغالة، والتي تهدف إلى التعاون في إعداد وتقديم المشاريع النوعية.ouvert محافظ الليث إلى أن العناية بكتاب الله تحظى باهتمام بالغ من القيادة الرشيدة، من خلال دعم برامج جمعيات تحفيظ القرآن الكريم وإقامة المسابقات وتشجيع وتكريم حفظة كتاب الله.

في ختام الحفل، تم تكريم الطلاب المتميزين والمعلمين والمانحين والمساهمين في إنجاح برامج الجمعية، تقديرًا لجهودهم في خدمة القرآن الكريم وأهله. من ناحيته، أوضح رئيس مجلس إدارة جمعية "أفضلكم" عقيل بن علي الزبيدي حرص الجمعية على أداء رسالتها في تعليم القرآن الكريم والعناية بحفظته، من خلال بيئات تعليمية مناسبة وكوادر مؤهلة، وتمكين المبادرين لإطلاق المزيد من البرامج المفيدة للمجتمع بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030





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