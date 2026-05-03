محافظ الفيدرالي يحذر من عدوى نفسية في قطاع الائتمان الخاص.. وتطورات اقتصادية أخرى

تحذيرات من محافظ الاحتياطي الفيدرالي بشأن مخاطر الائتمان الخاص، وارتفاع أسهم الشركات الأمريكية، وتوقعات إنتاج النفط الكويتي، ومستجدات الأزمة الاقتصادية في لبنان.

صرّح محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مايكل بار، بأن الضغوط في قطاع الائتمان الخاص قد تتسبب في «عدوى نفسية» تؤدي إلى انكماش ائتماني أوسع نطاقاً، وفقاً لما نقلته وكالة «بلومبرغ نيوز» يوم الأحد.

وأوضح بار في مقابلته أنه بينما لا تبدو الروابط المباشرة بين البنوك والائتمان الخاص «مقلقة للغاية» حتى الآن، إلا أن هناك مجالات أخرى تثير القلق، مثل تداخل قطاع التأمين مع المقرضين الخواص. وأضاف بار واصفاً السيناريو المحتمل: «قد ينظر الناس إلى الائتمان الخاص، وبدلاً من عدّه مشكلة فردية وقروضاً عالية المخاطر، قد يعتقدون بوجود تصدعات في قطاع الشركات ككل، بما في ذلك سوق السندات».

وحذّر من أن هذا التصور قد يؤدي إلى تراجع في منح الائتمان، مما يسفر عن مزيد من الضغوط المالية. تواجه شركات الائتمان الخاص حالياً ضغوطاً بسبب التراجع الأخير في السوق، حيث بدأ بعض المستثمرين بالانسحاب نتيجة مخاوف تتعلق بالتقييمات ومعايير الإقراض، خصوصاً بعد وقوع عدد من حالات الإفلاس البارزة. يأتي تصريح بار استكمالاً لما ذكره رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، في مارس الماضي، حيث أكد أن مسؤولي البنك المركزي يراقبون التطورات في قطاع الائتمان الخاص بحثاً عن علامات اضطراب.

ومع ذلك، أشار باول حينها إلى أنهم لا يرون حالياً مشكلات في هذا القطاع قادرة على إسقاط النظام المالي ككل. بينما لا يزال العالم يتذكر بمرارة مشاهد خريف 2008، حين غادر موظفو بنك «ليمان براذرز» مكاتبهم، تومض اليوم سلسلة من أضواء التحذير الحمراء. في سياق متصل، تواصل الأسهم الأميركية صعودها نحو تسجيل مزيد من الأرقام القياسية يوم الجمعة، مدعومة بنتائج قوية لشركات كبرى مثل «أبل» و«إستي لودر».

وقالت بيث هاماك، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، يوم الجمعة، إنها تعارض إبقاء البنك المركزي على إشارته إلى ميل نحو التيسير النقدي خلال هذا الأسبوع. كما أعلنت وكالة الأنباء الكويتية عن توقعات بوصول إنتاج الكويت من النفط إلى 2.628 مليون برميل يومياً في يونيو المقبل، وذلك في إطار اتفاق تحالف «أوبك بلس» لرفع أهداف الإنتاج بمقدار 188 ألف برميل يومياً. ويُذكر أن هذه الأهداف الإنتاجية تعتبر رمزية في الوقت الراهن، نظراً للظروف الإقليمية وتأثيرها على الإنتاج.

من جهة أخرى، شدد حاكم مصرف لبنان، كريم سعيد، على أن خطة الإنقاذ المقترحة تضع 90 في المائة من المودعين كأولوية قصوى، معتبراً ذلك إجراءً عقلانياً واجتماعياً. وأكد أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يمثل «المسار الأخير ذا المصداقية» لتأمين تعافي البلاد، محذراً من أن الأزمة تتطلب تدخلاً دولياً عاجلاً. وأشار سعيد إلى أن الأزمة اللبنانية معقدة، ناتجة عن غياب الانضباط المالي، وسوء الإدارة النقدية، وسوء تخصيص المدخرات.

وأوضح أن إطار إعادة هيكلة القطاع المصرفي المقترح يرتكز على توزيع الخسائر بين الدولة، والبنك المركزي، والمصارف التجارية، مع إعطاء الأولوية لصغار المودعين. وحذر من تزايد الاعتماد على الاقتصاد النقدي وتأثيره السلبي على الجباية الضريبية والنمو





