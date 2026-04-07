محاولة اختطاف فاشلة في غزة تتحول إلى مجزرة: اشتباكات دامية تودي بحياة العشرات

محاولة فاشلة لاختطاف نشطاء من القسام في غزة تؤدي إلى اشتباكات عنيفة، وسقوط قتلى وجرحى، وتورط مجموعة مسلحة موالية لإسرائيل، وتصاعد التوتر في المنطقة.

أسفرت محاولة فاشلة ل اختطاف نشطاء من كتائب القسام في غزة عن اشتباكات عنيفة وسقوط ضحايا. في حادثة مروعة، حاولت مجموعة مسلحة موالية ل إسرائيل اختطاف نشطاء من الذراع العسكرية لحركة حماس ، كتائب القسام ، في منطقة وسط قطاع غزة . هذه المحاولة، التي وقعت بالقرب من مدرسة تؤوي نازحين، أدت إلى اشتباكات عنيفة بين الطرفين، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 10 فلسطينيين وإصابة 15 آخرين بجروح متفاوتة.

وتدخلت طائرات مسيرة وآليات إسرائيلية لتقديم الدعم للمهاجمين، مما زاد من حدة الاشتباكات وتسبب في سقوط المزيد من الضحايا.\تشير المصادر إلى أن المجموعة المسلحة بقيادة شوقي أبو نصيرة، ضابط أمن فلسطيني سابق وأسير محرر، كانت وراء هذه العملية. أبو نصيرة، المعروف بتورطه في أنشطة معادية لحماس، كان قد حاول في السابق استهداف نشطاء القسام. يعتقد أن الهجوم كان يستهدف استدراج نشطاء القسام إلى كمين، لكن يقظة عناصر المقاومة أفشلت المخطط. ووفقًا لمصادر مختلفة، فإن المهاجمين استغلوا وجود المدنيين في المنطقة لتنفيذ هجومهم، مما أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين. وتشير التقديرات إلى أن عدد المهاجمين كان حوالي 30 شخصًا، وأن الدعم الإسرائيلي ساهم في عدم سقوط عدد أكبر من القتلى في صفوفهم.\في أعقاب الهجوم، ظهر أبو نصيرة في مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أعلن مسؤوليته عن الهجوم وزعم مقتل عدد من عناصر حماس. يثير هذا الحادث تساؤلات حول طبيعة الصراع في غزة وتورط أطراف خارجية في تأجيج العنف. يعكس هذا الهجوم استمرار التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، ويسلط الضوء على الصعوبات التي يواجهها المدنيون في ظل الصراع المستمر. يمثل هذا الحادث تصعيدًا خطيرًا، حيث يظهر محاولات لاستهداف فصائل المقاومة، ويدق ناقوس الخطر بشأن استقرار الأوضاع الأمنية في القطاع. كما يبرز أهمية حماية المدنيين في خضم الصراع، وضرورة التحقيق في هذه الحوادث لضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الهجمات





غزة حماس القسام اختطاف اشتباكات إسرائيل شوقي أبو نصيرة العنف

