محافظ جدة يستقبل الفائزين من الكلية التقنية في معرض جنيف الدولي للاختراعات

13 أبريل 2026 - 20:10 | آخر تحديث 13 أبريل 2026 - 20:10. استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، محافظ جدة ، في مكتبه اليوم، المتدربين الفائزين من الكلية التقنية ب جدة في معرض جنيف الدولي لل اختراعات لعام 2026. حضر اللقاء المهندس حسين بن علي البحيري، المدير العام للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة، والمهندس عبدالرؤوف حبيب الله، عميد الكلية التقنية ب جدة .

هنأ سمو محافظ جدة المتدربين على هذا الإنجاز الباهر، مشيدًا بما حققوه من مستويات رفيعة في المسابقات الدولية، والتي قدموا خلالها إنجازات مشرفة للوطن وأبنائه. كما نوه سموه بالدور الحيوي الذي لعبته الكلية التقنية بجدة، وجهود المدربين المخلصة في تحقيق هذا النجاح البارز.

استمع سموه إلى شرح تفصيلي عن مشاريع المتدربين وابتكاراتهم التي حصدت الجوائز، حيث قدموا حلولًا تقنية مبتكرة تعكس مستوى التأهيل والخبرة العالية التي يتمتعون بها. وحصل المتدرب فهد المالكي على الميدالية الذهبية مع مرتبة الشرف، بينما فاز المتدرب إياد فقيها بالميدالية البرونزية، في إنجاز يبرهن على تفوق الكفاءات الوطنية وقدرتها على الابتكار والمنافسة على الساحة الدولية.

أكد سمو محافظ جدة على أهمية دعم ورعاية الكفاءات الوطنية الشابة، وتسخير كافة الإمكانات لتمكينهم من تحقيق المزيد من الإنجازات ورفع اسم المملكة عاليًا في المحافل الدولية. كما أعرب سموه عن فخره واعتزازه بما قدمه المتدربون، مؤكدًا على أن هذا النجاح يمثل حافزًا لبقية الشباب الطموح في مختلف المجالات، لتقديم أفضل ما لديهم والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030.

وشدد على أهمية الاستمرار في تطوير البرامج التدريبية وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، لتوفير بيئة محفزة للابتكار والإبداع، بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل المتغيرة. واختتم سموه اللقاء بتوجيه الشكر والتقدير للقائمين على الكلية التقنية بجدة، والمدربين، وأولياء الأمور، على جهودهم المخلصة في دعم ورعاية هذه الكوكبة المتميزة من الشباب.

من جانبه، أعرب المهندس حسين بن علي البحيري، المدير العام للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة، عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، محافظ جدة، على اهتمامه ودعمه المتواصل لأبناء الوطن. وأكد أن هذا الدعم يمثل دافعًا قويًا لمواصلة التميز وتحقيق المزيد من الإنجازات على المستويين المحلي والدولي.

وأشاد بالدور المحوري الذي تلعبه الكلية التقنية بجدة في تأهيل الكفاءات الوطنية، وتزويدهم بالمهارات والمعرفة اللازمة للمنافسة في سوق العمل العالمي. كما أثنى على جهود المدربين في الكلية، الذين يعملون بجد واجتهاد لتمكين المتدربين من تحقيق أهدافهم وطموحاتهم.

وأشار إلى أن هذا الإنجاز يضاف إلى سلسلة الإنجازات التي تحققها الكلية التقنية بجدة على مر السنين، مما يؤكد على التزامها بالجودة والتميز في التدريب التقني والمهني. واختتم حديثه بالتأكيد على أهمية مواصلة التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية، لتعزيز مسيرة التنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية.





