قررت سلطات محافظة طهران عودة جميع موظفي القطاع العام إلى مكاتبهم بنظام الدوام الكامل ابتداءً من 9 مايو، وذلك عقب فترة من التوترات العسكرية والهدنة التي تم التوصل إليها بوساطة باكستانية.

أعلنت محافظة طهران في قرار رسمي وشامل عن عودة كافة موظفي القطاع العام في مختلف الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية إلى نظام الدوام الكامل و العمل الحضوري داخل المكاتب، وذلك بعد فترة من الاعتماد على نظام العمل عن بُعد التي فُرضت كإجراء احترازي وأمني خلال فترة التصعيد العسكري والتوترات الحادة التي شهدتها المنطقة إبان الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، والجمهورية الإسلامية ال إيران ية من جهة أخرى.

وقد حددت السلطات في طهران تاريخ التاسع من مايو الجاري موعداً لبدء تنفيذ هذا القرار، حيث يتوجب على جميع الكوادر الوظيفية مباشرة مهامهم من مقرات عملهم الرسمية وبكامل طاقتهم البشرية وحتى صدور إشعارات جديدة بهذا الخصوص. ويأتي هذا التوجه في إطار مساعي الحكومة الإيرانية لضمان استمرارية تقديم الخدمات العامة للمواطنين دون أي انقطاع، والعمل على إعادة المسارات الإدارية والبيروقراطية إلى طبيعتها بعد أن أثرت ظروف الحرب والعمل عن بُعد على سرعة إنجاز المعاملات الرسمية وتدفق البيانات بين المؤسسات المختلفة.

وبالنظر إلى الخلفية التاريخية والسياسية لهذا القرار، فإن العودة إلى العمل المكتبي تعكس مرحلة من الهدوء النسبي بعد فترة اتسمت بالعنف العسكري الشديد الذي بدأ في الثامن والعشرين من فبراير لعام 2026، حين شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الهجمات الواسعة على مواقع إيرانية. وقد ردت طهران في حينها بشن هجمات مضادة استهدفت مواقع ومصالح أمريكية وإسرائيلية في المنطقة، مما دفع الدولة إلى تبني سياسات تقليل التجمعات البشرية في المؤسسات الحكومية والتحول نحو الرقمنة والعمل عن بُعد لحماية الموظفين من أي استهدافات محتملة ولضمان استمرار الدولة في إدارة شؤونها تحت الضغط العسكري.

وظلت هذه الحالة مستمرة حتى تم التوصل إلى هدنة مؤقتة في الثامن من أبريل، والتي جاءت نتيجة وساطة دبلوماسية مكثفة قادتها جمهورية باكستان، مما أتاح المجال لبدء عملية إعادة ترتيب الأوضاع الداخلية في إيران والتحضير لعودة الحياة الإدارية إلى طبيعتها. علاوة على ذلك، أشارت محافظة طهران إلى أن هذا القرار لا يشمل فقط الموظفين الإداريين، بل يمتد أثره إلى القطاعات التعليمية والأكاديمية، حيث من المتوقع أن تصدر وزارة التربية والتعليم ووزارة العلوم والبحوث والتكنولوجيا بيانات تفصيلية ومستقلة لتنظيم الأنشطة التعليمية في المدارس والجامعات، وتحديد آليات عودة الطلاب والأساتذة إلى القاعات الدراسية.

وفي سياق متصل، لا تزال تداعيات الصراع العسكري تلقي بظلالها على العلاقات الإقليمية، حيث شهدت تلك الفترة تنفيذ إيران لهجمات ضد ما وصفتها بأنها قواعد ومصالح أمريكية في عدة دول عربية، وهي الهجمات التي أدت في بعض الحالات إلى وقوع ضحايا وجرحى من المدنيين وتدمير منشآت حيوية، مما أدى إلى موجة من الإدانات الدولية والعربية الواسعة. ومع ذلك، فإن قرار العودة للعمل الحضوري في العاصمة طهران يمثل إشارة إلى رغبة السلطات في تجاوز تداعيات الأزمة والتركيز على إعادة بناء الهياكل الإدارية وتعزيز الكفاءة التشغيلية للمؤسسات الحكومية في مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية الراهنة





