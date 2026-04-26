محاولتا اغتيال تستهدفان ترمب في غضون أشهر.. تفاصيل مثيرة

تعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لمحاولتي اغتيال فاشلتين، الأولى في تجمع حاشد بولاية بنسلفانيا والثانية في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض، مما يثير مخاوف أمنية ويطرح تساؤلات حول دوافع المهاجمين.

تعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لمحاولتي اغتيال خلال فترة زمنية قصيرة، الأولى في تجمع حاشد بولاية بنسلفانيا في يوليو 2024، حيث أصيب بطلق ناري في الرأس، بينما قُتل المهاجم.

والثانية خلال حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض في واشنطن، حيث اقتحم مسلح الردهة قبل أن يتم القبض عليه من قبل أفراد الخدمة السرية. لم يصب الرئيس بأي أذى في الحادثة الثانية، وتم نقله إلى مكان آمن على الفور. وتأتي هذه الحوادث في ظل تصاعد التوترات السياسية وتزايد العنف المسلح في الولايات المتحدة، خاصةً مع اقتراب الانتخابات الرئاسية. التحقيقات الأولية كشفت عن هوية المهاجم في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض، وهو كول توماس ألين، مدرس ومبرمج كمبيوتر من ولاية كاليفورنيا.

وتشير منشورات على الإنترنت إلى أن ألين يتمتع بمستوى تعليمي عالٍ، حيث حصل على درجة الماجستير في علوم الحاسوب من جامعة ولاية كاليفورنيا، ودرجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا. كما عمل في شركة تقدم خدمات الإرشاد للالتحاق بالجامعات. وتثير هذه التفاصيل تساؤلات حول دوافع ألين وخلفياته. هذه الحوادث ليست بمعزول، فقد سبق وأن تعرض ترمب لمحاولات تهديد خلال مسيرته السياسية، بما في ذلك حادثة رصد رجل مسلح يحمل مسدساً بالقرب من نادي ترمب للغولف في فلوريدا.

وتؤكد هذه الأحداث على التحديات الأمنية التي تواجه الرئيس ترمب وفريقه، وتدعو إلى تعزيز الإجراءات الأمنية لحمايته وحماية الآخرين. كما تثير هذه الحوادث نقاشاً حول العنف السياسي وتأثيره على العملية الديمقراطية في الولايات المتحدة. وتأتي هذه الأحداث في وقت يواجه فيه ترمب تحديات أخرى، مثل المفاوضات مع باكستان بشأن إرث انسحابه من الاتفاق النووي، ومخاوف بشأن البرنامج النووي الإيراني





