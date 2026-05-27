محاكمات جرائم الحرب في سوريا: خطوة نحو العدالة أم تحديات جديدة؟

تتناول المقالة جهود السلطات الانتقالية السورية في محاكمة كبار مسؤولي النظام السابق المتهمين بجرائم الحرب، وتبدأ بمحاكمة عاطف نجيب ابن عم الأسد. تبرز المقالة الضغوط المحلية والدولية التي تواجه الحكومة الانتقالية، والتحديات القانونية والقضائية التي تعترض طريق العدالة الانتقالية.

بعد ستة عشر شهراً من فرار الديكتاتور بشار الأسد إلى موسكو، بدأت السلطات الانتقالية السورية أخيراً في اتخاذ خطوات جادة نحو محاكمة كبار مسؤولي النظام السابق المتهمين بارتكاب أبشع جرائم الحرب.

ففي الأسابيع الأخيرة، شهدت البلاد حملة اعتقالات طالت شخصيات بارزة مثل الجنرال عدنان عبود حلوة المتهم بتدبير هجوم السارين على الغوطة الشرقية عام 2013، وجايز الموسى رئيس أركان القوات الجوية، واللواء وجيه علي العبد الله الذي أدار مكتب الشؤون العسكرية للأسد لمدة ثلاثة عشر عاماً. كما تم اعتقال أمجد يوسف ضابط المخابرات المتهم بقيادة مجزرة التضامن عام 2013 التي راح ضحيتها ما لا يقل عن 41 مدنياً.

تأتي هذه الاعتقالات في وقت تحاكم فيه الحكومة الانتقالية عاطف نجيب، ابن عم الأسد، الذي كان أول المختارين للمحاكمة رمزياً، لأنه الرجل الذي أسهم تعذيبه العنيف لمعارضي الأسد اليافعين في إشعال فتيل انتفاضة 2011 التي أدت إلى سقوط النظام بعد أكثر من عقد من الزمان. كانت اعتقالات هؤلاء المسؤولين بمثابة إشارة قوية بأن الحكومة الجديدة عازمة على محاسبة المجرمين، ولكنها أيضاً تكشف عن التحديات الكبيرة التي تواجهها في بناء نظام قضائي قادر على التعامل مع هذه القضايا المعقدة.

في العاشر من مايو، جلس عاطف نجيب في قاعة محكمة دمشق مكبلاً بالأصفاد داخل قفص معدني، مرتدياً زي السجن المخطط الباهت. كان نجيب يشغل منصب رئيس الأمن في محافظة درعا عندما اعتقل تلاميذ المدارس وعذبوا لكتابتهم شعارات مناهضة للأسد على جدران مدارسهم. سجن التلاميذ لمدة 45 يوماً، وبحلول وقت إطلاق سراحهم كانت درعا تشهد مظاهرات أسبوعية امتدت إلى باقي أنحاء البلاد. تلا القاضي عشر تهم من بينها القتل والتعذيب، ووجهت التهم غيابياً إلى بشار وشقيقه ماهر الأسد.

وبينما لا يتوقع أحد اعتقالهما قريباً، يعتبر هذا الإجراء رمزياً لأنه يحول الأسد من موقع الرئيس السابق وصاحب السلطة المطلقة إلى موقع المتهم أمام القضاء السوري. حضر بعض من أصبحوا الآن بالغين من "فتيان الكتابة على الجدران" جلسة المحاكمة، وكان القاضي فخر الدين العريان الذي حكم عليه بالإعدام سابقاً من قبل النظام الذي سيحكم عليه الآن. هذه التفاصيل تظهر عمق التغيير الذي تشهده سوريا، لكنها تبرز أيضاً تعقيدات العملية القضائية.

لم يكن هذا التسارع وليد الصدفة، ففضلاً عن رغبة الحكومة الانتقالية في تحقيق العدالة، تعرض الرئيس أحمد الشرع لضغوط متواصلة من عائلات الضحايا ومنظمات حقوق الإنسان والعواصم الغربية التي تدرس تخفيف العقوبات. وقد أمضى العام الماضي في بناء أسس المساءلة عبر إنشاء اللجنة الوطنية للعدالة الانتقالية ولجنة المفقودين. لكن التحديات كبيرة؛ فبناء نظام قضائي من الصفر لمحاكمة هؤلاء المجرمين ليس بالأمر السهل بعد إقالة معظم قضاة عهد الأسد.

وتستخدم الحكومة الانتقالية قانون العقوبات لعام 1949 الذي كتب للقتل العادي وليس للجرائم ضد الإنسانية، الأمر الذي يثير مخاوف حول كفاية الإطار القانوني. كما أن شبكات النظام السابق لا تزال تمتلك أسلحة وأموالاً ونفوذاً محلياً بمساعدة خارجية من روسيا وإيران، مما يزيد من تعقيد المرحلة الانتقالية في بلد يعاني من ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء وصعوبات معيشية.

ومع ذلك، فإن محاكمة عاطف نجيب تشكل خطوة أولى مهمة على طريق العدالة الانتقالية في سوريا، وتظهر إرادة الحكومة الجديدة في مواجهة إرث النظام السابق الدموي





