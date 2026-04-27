محاكمة سوري في ألمانيا بتهمة قتل 70 سجيناً وتعذيبهم

بدأت محاكمة مواطن سوري في ألمانيا بتهمة المسؤولية عن التعذيب والقتل وارتكاب جرائم ضد الإنسانية في سوريا، في إطار جهود دولية لملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

بدأت محاكمة مواطن سوري يبلغ من العمر 48 عاماً أمام المحكمة الإقليمية العليا في كوبلنز ب ألمانيا ، بتهمة المسؤولية عن ال تعذيب والقتل وارتكاب جرائم ضد الإنسانية في سوريا .

ويواجه المتهم اتهامات بالقتل في 70 حالة، بالإضافة إلى جرائم ضد الإنسانية، وفقاً لإعلان المحكمة. تعود التهم الموجهة إليه إلى فترة عمله في سجن تديره أجهزة المخابرات السورية بدمشق خلال عامي 2011 و2012، حيث يُزعم أنه شارك في عمليات استجواب وحشية أدت إلى سوء معاملة وتعذيب السجناء. تشير التحقيقات إلى أنه شارك في أكثر من 100 عملية استجواب، وتعاون مع زملاء له في جهاز المخابرات لتعذيب ما يزيد عن 115 سجيناً، باستخدام أساليب قاسية مثل الصدمات الكهربائية والضرب المبرح.

ويُعتقد أن ما لا يقل عن 70 سجيناً لقوا حتفهم نتيجة لهذه الأعمال الوحشية وظروف الاحتجاز اللاإنسانية. تأتي هذه المحاكمة في سياق جهود أوسع لملاحقة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في سوريا. وقد تحدث المحامي أنور البني، مدير المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، عن هذه المحاكمة، مشيراً إلى أن المتهم، المعروف باسم فهد. أ، قد ألقي القبض عليه في ولاية راينلاند الألمانية في مايو 2025.

وأضاف البني أن المتهم استخدم التعذيب، بما في ذلك الصعق الكهربائي والضرب المبرح وغمر المعتقلين في الماء البارد، أثناء عمله في الفرع 251، المعروف أيضاً بفرع الخطيب، في دمشق. بالتوازي مع هذه المحاكمة، تستمر محاكمة خمسة متهمين آخرين أمام محكمة كوبلنز بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في مخيم اليرموك. ومن المقرر أيضاً صدور حكم على متهم سادس في المجموعة نفسها في السويد في 4 مايو المقبل، بعد انتهاء محاكمته الشهر الماضي.

كما يجري محاكمة قيادي في ميليشيا الدفاع الوطني في السلمية أمام المحكمة الوطنية الهولندية في لاهاي، ومن المتوقع صدور الحكم في 9 يونيو المقبل. بالإضافة إلى ذلك، تستمر محاكمة عنصر آخر من الميليشيا نفسها في بلجيكا. وتشمل المحاكمات الجارية أيضاً قضايا أخرى في النمسا وهولندا وألمانيا. ففي النمسا، من المقرر أن تبدأ محاكمة خالد.

ح ومصعب. أ، وهما عميد في الأمن السوري ورئيس فرع أمن الدولة في الرقة، على التوالي، بتهمة التعذيب. وفي برلين، تستمر محاكمة أنور. س بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وذلك لاعتقاله وتعذيب المتظاهرين في حلب.

هذه المحاكمات تعكس التزاماً دولياً بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبت في سوريا. وتأتي في وقت لا يزال فيه الملايين من السوريين يعانون من آثار الحرب والنزوح، ولا يزال الكثيرون يرفضون العودة إلى بلادهم بسبب استمرار عدم الاستقرار وانعدام الأمن. وفي سياق منفصل، أعلن الجيش الإسرائيلي عن قصفه لبنى تحتية تابعة لحزب الله في البقاع اللبناني، مما يشير إلى استمرار التوتر في المنطقة





سوريا ألمانيا محاكمة تعذيب جرائم حرب جرائم ضد الإنسانية دمشق كوبلنز

