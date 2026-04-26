محادثات إيرانية فرنسية حول الحرب والجهود الدبلوماسية لإنهاء الصراع

ناقش وزير الخارجية الإيراني ونظيره الفرنسي التطورات الإقليمية والجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب والتوصل إلى وقف إطلاق النار، في ظل تمديد الهدنة الأمريكية مع إيران وإعادة افتتاح مسجد عثماني في البوسنة بدعم تركي.

أجرى وزير الخارجية ال إيران ي عباس عراقجي محادثة هاتفية مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو، تركزت بشكل أساسي على التطورات الإقليمية المتسارعة والجهود الدبلوماسية المكثفة المبذولة بهدف وضع حد للحرب القائمة والتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار.

وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان رسمي نشر عبر تطبيق تلغرام يوم الأحد، أن الاتصال الهاتفي بين الوزيرين تناول بشكل مفصل آخر المستجدات المتعلقة بالحرب الدائرة، وتبادل الطرفان وجهات النظر حول السبل الممكنة لتهدئة الأوضاع وتجنب المزيد من التصعيد. وخلال المحادثة، قدم الوزير عراقجي استعراضًا شاملاً للمبادرات الدبلوماسية التي طرحتها إيران بهدف إنهاء ما وصفه بـ'الحرب المفروضة'، مع التأكيد على حرص طهران على إيجاد حل سلمي يضمن استقرار المنطقة وأمنها.

كما استعرض الجهود الإيرانية المتواصلة للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار، ووضع آليات فعالة لضمان الالتزام به. وأشار الوزير عراقجي إلى أن هذه المبادرات تأتي في إطار المسؤولية الإيرانية تجاه المنطقة، ورغبتها الصادقة في تحقيق السلام والاستقرار. من جانبه، أعرب الوزير الفرنسي جان نويل بارو عن ترحيب بلاده بالمساعي الدبلوماسية الجارية، مؤكدًا دعم فرنسا لجميع الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب والتوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وأكد بارو على أهمية الحوار والتفاوض كسبيل وحيد لحل النزاعات، وشدد على استعداد فرنسا للمساهمة في تسهيل هذه العملية. وأعرب عن قلقه العميق إزاء التداعيات الإنسانية للحرب، وحث على اتخاذ خطوات عاجلة لتخفيف معاناة المدنيين المتضررين. كما أكد على أهمية احترام القانون الدولي وحماية المدنيين في جميع الظروف. وأشار إلى أن فرنسا تولي اهتمامًا كبيرًا بالتطورات في المنطقة، وتسعى إلى لعب دور بناء في تحقيق السلام والاستقرار.

وأضاف أن بلاده على استعداد للتعاون مع جميع الأطراف المعنية لإيجاد حلول مستدامة للنزاع. وتأتي هذه المحادثة في ظل تصاعد الجهود الدولية الرامية إلى احتواء الأزمة، وتجنب المزيد من التصعيد. وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 21 أبريل/نيسان الحالي تمديد الهدنة مع إيران، استجابة لطلب وساطة قدمته باكستان،'إلى حين تقديم طهران مقترحها' بشأن المفاوضات، دون تحديد سقف زمني واضح.

وتشكل هذه الهدنة فرصة سانحة لإعادة إطلاق المفاوضات، ووضع حد للصراع الذي بدأ في 28 فبراير/شباط الماضي، عندما بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربًا على إيران، خلّفت أكثر من ثلاثة آلاف قتيل، قبل الإعلان عن هدنة استمرت أسبوعين في 8 أبريل الحالي، على أمل التوصل إلى اتفاق ينهي الصراع بشكل نهائي. ومع ذلك، لا يزال تباين المواقف بين الطرفين قائمًا، مما يعيق تحقيق تقدم ملموس في المفاوضات.

وتتركز الخلافات الرئيسية حول شروط وقف إطلاق النار، وآليات ضمان الالتزام به، بالإضافة إلى القضايا المتعلقة ببرنامج إيران النووي. وفي تطور آخر، تم إعادة افتتاح مسجد عثماني تاريخي في البوسنة والهرسك، وذلك بدعم من تركيا، بعد أن دمره الصرب خلال حرب البوسنة التي اندلعت في التسعينيات. ويعتبر هذا المسجد رمزًا للتسامح الديني والتعايش السلمي، ويمثل إعادة بنائه خطوة مهمة نحو المصالحة الوطنية في البوسنة والهرسك.

ويؤكد هذا الحدث على أهمية الحفاظ على التراث الثقافي والديني، وحماية الأماكن المقدسة من التدمير والعبث. وتأتي هذه المبادرة التركية في إطار جهود أنقرة لدعم البوسنة والهرسك، وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وتعتبر تركيا من أبرز الداعمين للبوسنة والهرسك، وقد قدمت مساعدات إنسانية واقتصادية كبيرة للبلاد خلال وبعد الحرب





