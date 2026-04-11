محادثات الهدنة في إسلام آباد: إيران بين الشروط والواقع الصعب

تحليل معمق لأبعاد محادثات الهدنة في إسلام آباد بين إيران والولايات المتحدة، مع تسليط الضوء على التحديات التي تواجهها، والمطالب الإيرانية، والتأثيرات المحتملة على المنطقة والعالم.

يترأس رئيس البرلمان ال إيران ي محمد باقر قاليباف وفد بلاده في محادثات ال هدنة في إسلام آباد مع الجانب الأمريكي، والتي تنطلق في ظروف بالغة التعقيد والغموض، خاصة من الجانب ال إيران ي الذي يبدو أنه يضع الشروط ويطالب بتنفيذ بعض النقاط قبل بدء المفاوضات. هذا الأسلوب ال إيران ي ليس جديداً، فهو متكرر في الملف النووي منذ عقود.

هذه الهدنة الهشة قد لا تنجح في إنهاء الأزمة المتصاعدة التي تؤثر على المنطقة بأكملها من النواحي السياسية والأمنية والاقتصادية، بالإضافة إلى تأثيراتها على الاقتصاد العالمي بسبب إغلاق مضيق هرمز الذي كان مفتوحاً قبل اندلاع الأعمال العسكرية في الحرب الأخيرة بين إيران وأمريكا. بعيداً عن الروايات المتضاربة من الطرفين حول مفهوم الانتصار، يبدو جلياً أن الجانب الإيراني هو الخاسر الأكبر. ما بنوه على مدى نصف قرن قد تحطم في غضون أربعين يوماً، مع دفاعات جوية أثبتت عدم فعاليتها. إيران اعتمدت على الحرب النفسية من خلال ترسانتها الصاروخية الباليستية التي قد تؤثر على السكان المدنيين، لكنها لن تحسم الحرب أو تمنحها موقفاً قوياً على طاولة المفاوضات التي ستكشف عن الفائز والمنهك، والذي قد يكون على استعداد لاستئناف العمل العسكري إذا فشلت هذه الجولة من المحادثات. الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يرفض مزاعم الجانب الإيراني حول ما يسمى بورقة الشروط الإيرانية العشرة التي تدعي إيران أن أمريكا وافقت عليها. قاليباف نفسه صرح قبل وصوله إلى العاصمة الباكستانية بأنهم ينتظرون الإفراج عن أصول مالية إيرانية مجمدة ووقف الأعمال العدوانية على لبنان، أو بالأحرى، وقف الدعم المقدم لحزب الله، الذراع الأهم لإيران في المنطقة العربية. مثل هذه المطالب تبدو كأنها مطالب المنتصرين في الحرب، ولكن الواقع يشير إلى عكس ذلك. \تاريخياً، نجد أن التيارات والشخصيات المتشددة في الأنظمة هي الأكثر استعداداً لعقد اتفاقيات قد تبدو صعبة بين الدول. محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان الإيراني، يبدو أنه يتولى هذا الدور في هذه المرحلة الحرجة والوجودية للنظام الإيراني. بالرغم من كل الادعاءات بالنصر والصمود، فإن النظام الإيراني لن يكون كما كان بعد هذه الجولة من المواجهات العسكرية مع أكبر قوة عالمية، الولايات المتحدة وإسرائيل، اللتان تعتبران النظام الإيراني تهديداً وجودياً لهما. الشعارات والدعاية الإعلامية والسياسية لن تعوض إيران عن الأضرار الجسيمة التي لحقت بها، ليس فقط على مستوى القيادات التي فقدتها، بل أيضاً على برامجها العسكرية، وخاصة برنامجها النووي، الذي يعتبر جوهر هذه الحرب. قد تكون إسرائيل أعلنت في بداية الحرب الأخيرة أن هدفها هو إزالة النظام الإيراني، لكن الأهم هو الموقف الأمريكي الذي قد يخدمه وجود نظام إيراني ضعيف وغير مؤثر. ومع ذلك، فإن واشنطن ودول الجوار لا تريد إيران مجزأة أو منخرطة في صراعات داخلية، ونحن نتابع عن كثب انتقال مثل هذه الظواهر السياسية إلى الدول المجاورة. على الجانب الجنوبي للخليج العربي، أصبحت إعادة التفكير في الواقع الأمني والسياسي ضرورة حتمية، بغض النظر عن الخلافات الجانبية. هذه الأزمة كشفت عن هشاشة الأوضاع في هذه الدول، وقد لا تكون التحالفات مع القوى الدولية هي الضمانة الرئيسية لمشاريع التنمية والازدهار. ما شهدناه من صواريخ واعتداءات سافرة من إيران على دولنا يطرح تساؤلات ملحة ومصيرية حول شكل الإقليم الخليجي العربي المستقبلي.\من خلال متابعتي لبرامج “شاهد على العصر” مع الدكتور فاضل العزاوي، السياسي العراقي الذي شغل منصب سفير بلاده في واشنطن وموسكو والهند ورئيس المخابرات العراقية خلال الحرب العراقية الإيرانية في الثمانينيات، تتبين لنا رؤى قيمة. يروي العزاوي لقاءً مع وزير الخارجية السوفيتي آنذاك، أندريه جروميكو، والذي سأله عن سبب تورطهم مع الإيرانيين، الذين عرفوا بعنادهم. فرد عليه جروميكو: “لقد قاتلناهم على تلة لمدة أربعين عاماً في العشرينيات، وحينما عرضنا عليهم التنازل عنها رفضوا ذلك”. هل لا تزال العقلية الإيرانية بعد ثورة الخميني هي ذاتها؟ نتذكر جميعاً كأس السم الذي تجرعه الخميني عندما وافق على وقف إطلاق النار مع العراق في تلك الحرب الطويلة. يتوهم البعض منا أن إيران خرجت أقوى، لكن الغرب، وخاصة أمريكا، لا يهمها بقاء النظام أو زواله، بل عملية احتواء إيران وإضعافها هي النقطة الأساسية في السياسة الأمريكية المقبلة في هذه المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية، نظراً لوجود مصادر الطاقة وما يلعبه هذا العامل في الصراع الدولي، خاصة مع الصين





OKAZ_online / 🏆 17. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

إيران الولايات المتحدة محادثات هدنة إسلام آباد الخليج العربي الشرق الأوسط صراع سياسة خارجية أزمة

United States Latest News, United States Headlines