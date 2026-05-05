محادثات باكستانية بريطانية حول الأوضاع في الشرق الأوسط

ناقش وزير الخارجية الباكستاني ونظيرته البريطانية الأوضاع في الشرق الأوسط والتداعيات الاقتصادية للتصعيد بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، مع التأكيد على أهمية الحوار والدبلوماسية.

أجرى وزير الخارجية ال باكستان ي إسحاق دار محادثات هاتفية مع نظيرته البريطانية إيفيت كوبر، تركزت بشكل أساسي على الأوضاع المتدهورة في منطقة الشرق الأوسط ، مع إيلاء اهتمام خاص للتداعيات ال اقتصاد ية ال عالمي ة المترتبة على التصعيد الأخير الذي شهدته المنطقة.

ناقش الوزيران بشكل معمق الآثار الأوسع نطاقا الناجمة عن المواجهات المتزايدة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، وتبادلا وجهات النظر حول سبل احتواء الأزمة ومنع اتساع دائرة الصراع. وأكدت وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان نشر على منصة إكس، أن المكالمة الهاتفية بين الوزيرين جاءت في إطار الجهود الدبلوماسية المستمرة التي تبذلها باكستان وبريطانيا لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.

وأعربت الوزيرة البريطانية كوبر عن تقديرها العميق للدور الإيجابي الذي تلعبه باكستان في تشجيع الحوار والوساطة بين الأطراف المتنازعة، مشيدة بجهود إسلام آباد الرامية إلى تحقيق تسوية سلمية للأزمة. وأشادت كوبر بالدور الباكستاني في تسهيل التواصل بين الأطراف المعنية، مؤكدة على أهمية استمرار هذه الجهود الدبلوماسية في الوقت الحالي. من جانبه، أكد الوزير الباكستاني إسحاق دار التزام بلاده الراسخ بمبادئ الحوار والدبلوماسية كأدوات أساسية لتحقيق السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأوضح دار أن باكستان تؤمن بأن الحلول السلمية هي السبيل الوحيد لضمان الأمن والازدهار في المنطقة، وأنها على استعداد لبذل كل ما في وسعها للمساهمة في تحقيق هذا الهدف. وأشار إلى أن باكستان تولي أهمية كبيرة للعلاقات الثنائية مع كل من الولايات المتحدة وإيران، وتسعى إلى تعزيز التعاون معهما في مختلف المجالات. واتفق الوزيران على أهمية الحفاظ على تواصل وثيق ومنتظم بينهما بشأن التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادل المعلومات والتحليلات حول الأوضاع المتغيرة في المنطقة.

وأكدا على ضرورة تنسيق الجهود الدبلوماسية بين البلدين من أجل تحقيق رؤية مشتركة للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط. كما ناقشا التحديات الاقتصادية التي تواجه المنطقة نتيجة للتصعيد الأخير، وتبادلا وجهات النظر حول سبل التخفيف من هذه التداعيات السلبية. وأشارا إلى أهمية التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، وتعزيز الأمن البحري في منطقة الخليج العربي.

وتأتي هذه المحادثات الهاتفية في ظل تصاعد التوترات في المنطقة، حيث بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حملة عسكرية ضد إيران في نهاية شهر فبراير الماضي، ردت عليها إيران بشن هجمات على إسرائيل وعلى ما وصفته بالمواقع والمصالح الأمريكية في دول المنطقة، بالإضافة إلى تقييد حركة الملاحة في مضيق هرمز. وفي الثامن من أبريل، تم التوصل إلى هدنة مؤقتة بوساطة باكستانية، لكنها لم تسفر عن حل دائم للأزمة.

وفي الحادي عشر من أبريل، استضافت باكستان جولة من المحادثات بين الطرفين، لم تثمر عن اتفاق نهائي، وتم تمديد الهدنة بناء على طلب إسلام آباد دون تحديد مدة زمنية محددة. ومع دخول الحرب يومها الـ66، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إطلاق عملية تهدف إلى تحرير حركة السفن العالقة في مضيق هرمز، وهو ما أثار ردود فعل قوية من الجانب الإيراني. وحذرت القوات المسلحة الإيرانية من أنها ستهاجم أي قوة أجنبية تقترب من المضيق، مما يزيد من حدة التوتر في المنطقة.

وتعتبر باكستان طرفا فاعلا في الجهود الدبلوماسية الرامية إلى حل الأزمة، وتسعى إلى لعب دور بناء في تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط. وتؤكد باكستان على أهمية احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وحل النزاعات بالطرق السلمية. وتدعو جميع الأطراف المعنية إلى التحلي بالمسؤولية وضبط النفس، وتجنب أي تصعيد قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة. وتؤمن باكستان بأن الحوار والتفاوض هما السبيل الوحيد لتحقيق تسوية عادلة وشاملة للأزمة، تضمن حقوق جميع الأطراف وتحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتسعى باكستان إلى تعزيز التعاون مع المجتمع الدولي من أجل تحقيق هذا الهدف. وتؤكد باكستان على أهمية دور الأمم المتحدة في حل النزاعات الدولية، وتدعو إلى تفعيل آليات الأمم المتحدة من أجل تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط





