مجموعة أباريل وشراكتها مع الهيئة السعودية للسياحة في حملة "صيفنا على كيفنا" 2026

📆5/26/2026 1:39 PM
📰aawsat_News
أباريل تتعاون مع الهيئة السعودية للسياحة لتقديم عروض حصرية وأنشطة ترويجية ضمن حملة صيف السعودية 2026، تعزيزاً لرؤية 2030 وتنويع قطاع السياحة.

أعلنت مجموعة أباريل ، الشركة العالمية الرائدة في قطاع الأزياء ونمط الحياة، عن شراكتها مع الهيئة السعودية لل سياحة في إطار حملة صيف السعودية 2026 التي تحمل شعار " صيفنا على كيفنا ".

يأتي هذا التعاون في سياق مبادرة موسمية وطنية تتماشى مع رؤية السعودية 2030، التي تسعى إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز قطاع السياحة كوجهة عالمية نابضة بالحياة. وتعمل الهيئة على قيادة الحملة تحت إشراف وزير السياحة أحمد الخطيب، حيث تسعى إلى رفع مستوى الوعي بالسياحة الداخلية وتفعيل التجارب السياحية العائلية، إلى جانب تعزيز النمو الاقتصادي خلال فصل الصيف. \n\nضمن هذا الإطار، ستقدم مجموعة أباريل مجموعة من العروض الحصرية والأنشطة الترويجية عبر علاماتها التجارية ومتاجرها المنتشرة في مختلف مناطق المملكة.

وستُستغل المنصات الرقمية وقنوات التواصل الاجتماعي للمجموعة لتوسيع نطاق انتشار الحملة وزيادة التفاعل مع الجمهور السعودي وخارجه. وتؤكد أباريل التزامها المستمر بدعم المبادرات الوطنية التي تسهم في تطوير قطاعات السياحة، التجزئة، ونمط الحياة، مشيرة إلى أن مشاركتها في حملة صيف السعودية 2026 تعزز دورها كشريك رئيسي في المشهدين الثقافي والاقتصادي المتطورين في المملكة.

\n\nتعتمد إستراتيجية مجموعة أباريل، التي اتسعت لتشمل شراكات استراتيجية مع الجهات الحكومية والمنصات الوطنية، على تعزيز الأثر المجتمعي وتفعيل أجندة الصيف من خلال تقديم تجارب عائلية متميزة وعروض خاصة ترتبط بأبرز الوجهات السياحية داخل المملكة. وتؤكد المجموعة أن هذه الخطوات تدعم أهداف رؤية 2030 في تنشيط السياحة وتوسيع التفاعل المجتمعي، مع السعي إلى تقديم تجارب تسوق فريدة ومبتكرة تتماشى مع تطلعات السكان والزوار.

كما أضافت المجموعة أن تعزيز التعاون مع الهيئة السعودية للسياحة يفتح آفاقاً جديدة لتوسيع النشاط التجاري وتقديم محتوى إعلاني يتماشى مع الذوق المحلي ويعكس التنوع الثقافي للمملكة

