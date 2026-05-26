مجموعة أباريل وشراكتها مع الهيئة السعودية للسياحة في حملة "صيفنا على كيفنا" 2026

أباريل تتعاون مع الهيئة السعودية للسياحة لتقديم عروض حصرية وأنشطة ترويجية ضمن حملة صيف السعودية 2026، تعزيزاً لرؤية 2030 وتنويع قطاع السياحة.

أعلنت مجموعة أباريل ، الشركة العالمية الرائدة في قطاع الأزياء ونمط الحياة، عن شراكتها مع الهيئة السعودية لل سياحة في إطار حملة صيف السعودية 2026 التي تحمل شعار " صيفنا على كيفنا ".

يأتي هذا التعاون في سياق مبادرة موسمية وطنية تتماشى مع رؤية السعودية 2030، التي تسعى إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز قطاع السياحة كوجهة عالمية نابضة بالحياة. وتعمل الهيئة على قيادة الحملة تحت إشراف وزير السياحة أحمد الخطيب، حيث تسعى إلى رفع مستوى الوعي بالسياحة الداخلية وتفعيل التجارب السياحية العائلية، إلى جانب تعزيز النمو الاقتصادي خلال فصل الصيف.



ضمن هذا الإطار، ستقدم مجموعة أباريل مجموعة من العروض الحصرية والأنشطة الترويجية عبر علاماتها التجارية ومتاجرها المنتشرة في مختلف مناطق المملكة.

وستُستغل المنصات الرقمية وقنوات التواصل الاجتماعي للمجموعة لتوسيع نطاق انتشار الحملة وزيادة التفاعل مع الجمهور السعودي وخارجه. وتؤكد أباريل التزامها المستمر بدعم المبادرات الوطنية التي تسهم في تطوير قطاعات السياحة، التجزئة، ونمط الحياة، مشيرة إلى أن مشاركتها في حملة صيف السعودية 2026 تعزز دورها كشريك رئيسي في المشهدين الثقافي والاقتصادي المتطورين في المملكة.





تعتمد إستراتيجية مجموعة أباريل، التي اتسعت لتشمل شراكات استراتيجية مع الجهات الحكومية والمنصات الوطنية، على تعزيز الأثر المجتمعي وتفعيل أجندة الصيف من خلال تقديم تجارب عائلية متميزة وعروض خاصة ترتبط بأبرز الوجهات السياحية داخل المملكة. وتؤكد المجموعة أن هذه الخطوات تدعم أهداف رؤية 2030 في تنشيط السياحة وتوسيع التفاعل المجتمعي، مع السعي إلى تقديم تجارب تسوق فريدة ومبتكرة تتماشى مع تطلعات السكان والزوار.

كما أضافت المجموعة أن تعزيز التعاون مع الهيئة السعودية للسياحة يفتح آفاقاً جديدة لتوسيع النشاط التجاري وتقديم محتوى إعلاني يتماشى مع الذوق المحلي ويعكس التنوع الثقافي للمملكة





aawsat_News / 🏆 16. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

مجموعة أباريل الهيئة السعودية للسياحة صيفنا على كيفنا رؤية 2030 السياحة الداخلية

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

من المونديال إلى المدارس.. شاكيرا تجعل كأس العالم 2026 منصة لدعم أطفال العالمكشفت النجمة العالمية شاكيرا تفاصيل أغنيتها الرسمية لكأس العالم 2026 بعنوان «Dai Dai»، التي...

Read more »

الأجندة اليومية للنشرة العربية - الاثنين 25 مايو 2026الأجندة اليومية للنشرة العربية - الاثنين 25 مايو 2026 | Anadolu

Read more »

ميسي يغادر مباراة إنتر ميامي وفلادلفيا يونيون مصاباوسط مخاوف كبيرة خشية تأثير الإصابة على مشاركته مع منتخب الأرجنتين في كأس العالم 2026 | Anadolu

Read more »

ضلرث لٜلاغن ييلُ غلٜيَلُ مكلوَضلرث لوك عنَى حكنلَن ملالَلیلر وكَلنHع لوك جلتنكل٭دليَلیفلاخب ذننالون 2026

Read more »

سلمال قلابام لمرفول هقب د ببة نفون 2026خلقنك قلابام هقلا نبال مرش ةبةل نفون 2026

Read more »

المكسيك ستستضيف منتخب إيران خلال المونديال بعد رفض أميركاوافقت المكسيك «من دون مشكلة» على استضافة منتخب إيران خلال مونديال 2026 لكرة القدم.

Read more »