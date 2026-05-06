مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية ورابطة العالم الإسلامي يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز حضور اللغة العربية عالمياً

توقيع اتفاقية تعاون استراتيجية بين مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية ورابطة العالم الإسلامي لتعزيز التقنيات اللغوية الرقمية ونشر العربية عالمياً تماشياً مع رؤية 2030.

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز مكانة لغة الضاد في المحافل الدولية، شهدت العاصمة الرياض توقيع مذكرة تفاهم تاريخية بين مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية و رابطة العالم الإسلامي .

تأتي هذه الاتفاقية في إطار سعي الطرفين المشترك لخدمة اللغة العربية وتوسيع نطاق حضورها العلمي والتقني على المستوى العالمي، بما يضمن مواكبتها للتطورات المتسارعة في العصر الرقمي. وقد جرت مراسم التوقيع بحضور نخبة من المسؤولين، حيث مثّل المجمع في هذه الاتفاقية نائب الأمين العام الدكتور إبراهيم بن محمد أبانمي، بينما مثّل رابطة العالم الإسلامي مساعد الأمين العام للاتصال المؤسسي عبدالوهاب بن محمد الشهري.

وتعكس هذه الشراكة الرغبة الأكيدة في توحيد الجهود المؤسسية لتقديم اللغة العربية للعالم بصورة عصرية تتناسب مع أهميتها التاريخية والحضارية. من جانبه، أكد الوشمي أن هذه المذكرة لا تمثل مجرد اتفاقية تعاون إدارية، بل هي ركيزة أساسية تدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 الطموحة، التي تسعى إلى تعزيز الهوية الوطنية وإبراز الدور الريادي للمملكة في قيادة العالم الإسلامي والعربي.

وأوضح أن هذه الشراكة تفتح آفاقاً رحبة لتطوير مبادرات لغوية ذات تأثير ملموس، لا سيما في مجال تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، وهو أمر حيوي لربط الشعوب بالثقافة العربية والإسلامية. كما تهدف المذكرة إلى توظيف اللغة العربية بشكل فعال في المجالات الأكاديمية والتقنية، مما يساهم في تحويلها من لغة تراثية إلى لغة علم وعمل قادرة على استيعاب كافة العلوم الحديثة والابتكارات التقنية، مما يعزز من تنافسيتها في سوق العمل العالمي والمحافل البحثية الدولية.

أما فيما يتعلق بالجانب التنفيذي والفني، فإن المذكرة تركز بشكل مكثف على مجالات حوسبة اللغة العربية، وهو التوجه الذي يعد ضرورة ملحة في ظل ثورة الذكاء الاصطناعي. ويتضمن ذلك بناء المعاجم الرقمية المتطورة وتطوير المدونات اللغوية الضخمة التي تخدم الباحثين والمبرمجين على حد سواء. كما تشمل الاتفاقية تطوير اختبارات كفاية دقيقة ومعيارية لتقييم مستوى إتقان اللغة العربية، مما يسهل عملية قياس التطور في تعلم اللغة.

علاوة على ذلك، سيعمل الطرفان على تبادل الخدمات والاستشارات اللغوية المتخصصة، مما يخلق بيئة تكاملية تتبادل فيها الخبرات بين المجمع والرابطة، ويؤدي في النهاية إلى تجويد المحتوى العربي الرقمي وجعله أكثر ثراءً ودقة. وفي الختام، تأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية شاملة يتبناها مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية لتعزيز حضوره الدولي وترسيخ مكانة اللغة العربية في مختلف الميادين.

إن التعاون مع رابطة العالم الإسلامي، بما تمتلكه من شبكة علاقات دولية واسعة، سيسهم بلا شك في وصول المبادرات اللغوية إلى أبعد نقطة في العالم. إن الهدف النهائي هو بناء جسور تواصل معرفية وثقافية متينة، تضمن بقاء اللغة العربية لغة حية ومتجددة، قادرة على التعبير عن تطلعات الأجيال القادمة ومواجهة تحديات العولمة الثقافية، مع الحفاظ على أصالتها وجذورها العميقة.

إن هذا التكامل المؤسسي يمثل نموذجاً يحتذى به في العمل المشترك لخدمة الهوية والثقافة العربية، ويضع حجر الأساس لمستقبل تكون فيه العربية لغة رائدة في مجالات العلوم والتقنية والابتكار العالمي





