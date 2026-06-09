مجلس الشورى السعودي يقرر تطوير آليات التجارة الخارجية ويدعو لتعزيز الاستدامة المالية والسياحية

مجلس الشورى السعودي يعقد جلسته العادية الرابعة والثلاثين ويتخذ قرارات حول تطوير التجارة الخارجية وإدارة الدين والاستثمار السياحي ويناقش أداء الخطوط السعودية.

عقد مجلس الشورى السعودي جلسته العادية الرابعة والثلاثين من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة، حيث استعرض جدول أعمالها واتخذ عدة قرارات مهمة تتعلق بتطوير آليات التجارة الخارجية وإدارة الدين و الاستثمار في المواقع السياحية، بالإضافة إلى مناقشة أداء المؤسسة العامة للطيران.

طالب المجلس الهيئة العامة للتجارة الخارجية بتطوير آليات متابعة الفرص التصديرية والاستثمارية عبر الملحقيات التجارية، وقياس أثرها في عقد الشراكات، وزيادة استفادة القطاع الخاص. كما دعاها إلى التنسيق مع الجهات المعنية لحماية حقوق المملكة في تسوية المنازعات التجارية الدولية، ودراسة أسباب محدودية القدرات البشرية المتخصصة في مجال التجارة الخارجية، وخلق الحوافز لجذب المزيد من المتخصصين.

في الشأن المالي، طالب المجلس المركز الوطني لإدارة الدين بتطوير منظومة رقمية متكاملة تعتمد على تقنيات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي لتحسين التحليل المالي والتنبؤ بالفرص التمويلية. كما دعا المركز إلى بناء نموذج متقدم لإدارة المخاطر قائم على تنويع أدوات وآجال الدين، والتنسيق مع البنك المركزي السعودي لتحقيق التوازن بين التمويل السيادي واستدامة الائتمان الخاص، من خلال تعزيز إدارة السيولة والتكامل مع السياسة النقدية.

وفي ملف السياحة، طالب المجلس الهيئة السعودية للبحر الأحمر بالتنسيق مع الجهات المعنية لدراسة إعداد برنامج تحفيزي للاستثمار في المواقع السياحية، وربط مؤشرات الأداء بالأهداف الاستراتيجية لقياس العوائد الاقتصادية. كما دعاها إلى الإسراع في تنفيذ المنصة الموحدة للأنشطة السياحية الساحلية بنظام النافذة الواحدة، وإعداد برنامج سنوي للفعاليات البحرية والساحلية، وتطوير بيئة عمل جاذبة للقوى البشرية الوطنية.

ناقش المجلس أيضًا التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، حيث أبدى الأعضاء ملحوظات حول توسع أعمالها التشغيلية وخطط النمو، وأكدوا على أهمية تعزيز الاستدامة المالية. وطالب بعض الأعضاء المؤسسة بوضع خطة وطنية لمعالجة العوامل التشغيلية المؤثرة في تكلفة النقل الجوي الداخلي للحد من ارتفاع أسعار التذاكر ورفع كفاءة التشغيل. كما دعا آخرون شركة السعودية للحج والعمرة إلى تطوير تجربة مميزة للمستفيدين تشمل باقات ذكية موحدة للإقامة والتذاكر، وخدمات إرشاد وترجمة تقنية لتكون الخيار المفضل للحجاج والمعتمرين





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