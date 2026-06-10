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مجلس محافظي الوكالة الذرية يقر قراراً أمريكياً يطالب إيران بالكشف عن مخزونها النووي

سياسة دولية News

مجلس محافظي الوكالة الذرية يقر قراراً أمريكياً يطالب إيران بالكشف عن مخزونها النووي
الأمن النوويإيرانالولايات المتحدة
📆6/10/2026 3:51 PM
📰aawsat_News
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Stavrosos مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على قرار أمريكي يلزم إيران بالإفصاح عن مخزونها من المواد النووية المخصبة والسماح للمفتشين بالتحقق منها، في تطور قد يعقد المفاوضات الجارية بين البلدين. القرار جاء بعد ساعات من تبادل ضربات عسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، إثر إسقاط مروحية أمريكية. وتصف إيران القرار بأنه سياسي ويفتقر للمهنية، مؤكدة دفاعها عن حقوقها.

أقر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قراراً أمريكياً يطالب إيران بالكشف عن مخزونها من اليورانيوم المخصب والسماح للمفتشين بالتحقق منه، في تصويت يعقد المحادثات بين واشنطن وطهران.

جاء القرار بعد أيام من تبادل ضربات عسكرية بين البلدين إثر إسقاط إيران طائرة هليكوبتر أمريكية قرب مضيق هرمز. وتأتي هذه الخطوة بعد أن دمرت إسرائيل منشآت تخصيب يورانيوم إيرانية العام الماضي، حيث ي believed أن كميات كبيرة من المواد المخصبة نجت من الدمار ولم تُبلغ عنها إيران للوكالة. قادت الولايات المتحدة campaigns لنيل تأييد القرار في المجلس المكون من 35 دولة، فيما عارضته روسيا والصين والنيجر، وامتنعت دول أخرى.

ينص القرار على إلزام طهران بتقديم معلومات كاملة عن موادها النووية وتصميم المنشآت، ومنح الوكالة صلاحيات التحقق. ردت إيران بوصف القرار بأنه "سياسي" و"منabhق" ويفتقر للمهنية، متهمة الوكالة بفقدان الحياد وتوظيفها من قبل "دعاة الحرب". وأكدت طهران أنها ست defended حقوقها غير القابلة للتصرف. كما تخلل النص إشارات إلى statements نتنياهو حول احتمال مواجهة إسرائيل لإيران دون دعم أمريكي، و descriptions للضربات المتبادلة ووضع المنتخب الإيراني

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